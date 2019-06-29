«Я паркуюсь как чудак»: Lexus Н666НН — дьявольская парковка на Красном, плевать на разбитую плитку

В новом, 133-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: черные джипы мешают пешеходам на Красном проспекте и Вокзальной магистрали, «Камри» с номером 111 притесняет инвалидов, а эвакуаторам разрешено стоять на газонах.

Черный Lexus LX с чудо-номером Н666НН — да такому конечно же можно все. Стоять, например, на тротуарной плитке на Красном проспекте возле ресторана Tom Yum. И он не один тут такой. Плитку эту несчастную уже давно всю побили, раскрошили.



Два джипа на переходе

А тут сразу целый выводок черных джипов. «Присылаю вам фото злостных нарушителей пункта ПДД № 12.4. По адресу Вокзальная магистраль, 16, рядом с рестораном «Чучвара» неоднократно паркуются на пешеходном переходе Lexus LX 450d с государственным номером К740КВ 142 и Toyota Land Cruiser с государственным номером E873XX 154. Нарушение было зафиксировано 26.06.2019 г. около 22:00», — читатель Андрей подходит к проблеме по серьезному.



Стоянка на двух инвалидных местах

Слишком много мест для инвалидов, надо им помешать.

Перегородил проход

«Перегородил вход на детскую площадку», — сообщает Светлана.



Эвакуатор на газоне

«Этот эвакуатор припаркован на газоне на территории городской больницы», — информирует читатель Олег.



«Тойота» на газоне

Уничтожили все-таки траву.

Стоянка на автобусной остановке

«Как надоели эти «внезапно сломавшиеся» на остановках общественного транспорта! Очередной «сломавшийся» на остановке Сухарной внезапно починился после того, как был сфотографирован. Кстати, в 10 метрах от остановки есть большая полупустая стоянка», — недовольны очевидцы.



Парковка посередине перекрестка

Думаете он едет? Нет, просто так встал посередине перекрестка. Этот «Ниссан», облюбовавший пересечение Ленина и Урицкого, уже попадал к нам в рубрику.

Разгрузка с помехой для движения

«Вот так выглядит ежедневная разгрузка товара в ТЦ «Слобода» на Забалуева, 51а. Грузовики перекрывают тротуар полностью и еще одну из трех полос дороги. Пешеходы реально рискуют жизнью каждый раз, обходя фуру по встречной полосе. Интересно, чья подпись от мэрии и ГИБДД стоит под разрешением такой схемы разгрузки?», — задается вопросом Павел.



Занял два места

«Занял пару мест. Уникум просто», пишет нам читатель Владимир.



Стоянка в пешеходной зоне

На пешеходной дорожке в «Европейском береге».



Парковка возле входа в метро