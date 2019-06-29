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Авто
Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus Н666НН — дьявольская парковка на Красном, плевать на разбитую плитку

Дорогие авто облюбовали тротуар возле модного ресторана

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Lexus на Красном проспекте

Фото: Читатель НГС

В новом, 133-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: черные джипы мешают пешеходам на Красном проспекте и Вокзальной магистрали, «Камри» с номером 111 притесняет инвалидов, а эвакуаторам разрешено стоять на газонах. 

Черный Lexus LX с чудо-номером Н666НН — да такому конечно же можно все. Стоять, например, на тротуарной плитке на Красном проспекте возле ресторана Tom Yum. И он не один тут такой. Плитку эту несчастную уже давно всю побили, раскрошили. 

Два джипа на переходе

А тут сразу целый выводок черных джипов. «Присылаю вам фото злостных нарушителей пункта ПДД № 12.4. По адресу Вокзальная магистраль, 16, рядом с рестораном «Чучвара» неоднократно паркуются на пешеходном переходе Lexus LX 450d с государственным номером К740КВ 142 и Toyota Land Cruiser с государственным номером E873XX 154. Нарушение было зафиксировано 26.06.2019 г. около 22:00», — читатель Андрей подходит к проблеме по серьезному.

Стоянка на двух инвалидных местах

Слишком много мест для инвалидов, надо им помешать.

Перегородил проход

«Перегородил вход на детскую площадку», — сообщает Светлана.

Эвакуатор на газоне

«Этот эвакуатор припаркован на газоне на территории городской больницы», — информирует читатель Олег.

«Тойота» на газоне

Уничтожили все-таки траву.

Стоянка на автобусной остановке

«Как надоели эти «внезапно сломавшиеся» на остановках общественного транспорта! Очередной «сломавшийся» на остановке Сухарной внезапно починился после того, как был сфотографирован. Кстати, в 10 метрах от остановки есть большая полупустая стоянка», — недовольны очевидцы.

Парковка посередине перекрестка

Думаете он едет? Нет, просто так встал посередине перекрестка. Этот «Ниссан», облюбовавший пересечение Ленина и Урицкого, уже попадал к нам в рубрику. 

Разгрузка с помехой для движения

«Вот так выглядит ежедневная разгрузка товара в ТЦ «Слобода» на Забалуева, 51а. Грузовики перекрывают тротуар полностью и еще одну из трех полос дороги. Пешеходы реально рискуют жизнью каждый раз, обходя фуру по встречной полосе. Интересно, чья подпись от мэрии и ГИБДД стоит под разрешением такой схемы разгрузки?», — задается вопросом Павел. 

Занял два места

«Занял пару мест. Уникум просто», пишет нам читатель Владимир.

Стоянка в пешеходной зоне

На пешеходной дорожке в «Европейском береге». 

Парковка возле входа в метро

«Интересно, почему метрополитен не беспокоят машины, паркующиеся так близко ко входу. Понятно, что владельцам парковки и ДПС совершенно безразлично, что уже год так паркуются машины и летом и зимой», — вопрошают наши читатели. 

Почитайте еще о 5 приемах против эвакуаторщиков, которые не дадут увезти вашу машину.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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КОММЕНТАРИИ (5)

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29 июн 2019 в 13:06

Какой нибудь Едро- Барин приехал санкционки отведать!((

лена путина
29 июн 2019 в 13:13

депутаты! введите штраф за газон по фото. пожалуйста! 50 тысяч штраф. больше никто не встанет на газон. почему так нельзя сделать???