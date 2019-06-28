День города, фестиваль цветов и звёзды эстрады: самые яркие события наступающих выходных

На площади Ленина не будет звёзд эстрады - горожан будут поздравлять новосибирские танцевально-музыкальные коллективы

Самое масштабное событие этих выходных, несомненно — День Города. В воскресенье, 30 июня, Новосибирску исполняется 126 лет — полную программу праздника НГС публиковал в начале недели. Здесь мы расскажем про самые яркие моменты.



На площади Ленина и в Первомайском сквере ожидаются выступления творческих коллективов города — будет работать площадка «Зеленый Новосибирск» — от площади Ленина до улицы Советской пройдут шествия с артистами, ростовыми куклами и задекорированными ретроавтомобилями и каретами — вся улица превратится в фотозону. Участники цветочного фестиваля в праздник переедут на площадь и тоже превратятся в фотозону, а сама площадь Ленина в День города превратится в театральные подмостки — праздник начнется в 12:00 после третьего звонка, как и положено в театре (2019 год объявлен театральным).



Площадь Ленина в воскресенье превратиться в театральные подмостки Фото: Ольга Бурлакова

На площадке у ТЦ «Ройял Парк» новосибирцев будет поздравлять Татьяна Овсиенко. Программу в 13:00 начнет ведущий Авторадио Иван Козырев — обещают масштабную интерактивно-развлекательную часть для детей и взрослых, которая завершится к 21:00 выступлением народной артистки России.



Много звёзд эстрады приедут к нам поздравить с праздником Фото: Ольга Бурлакова

На Михайловской набережной пройдет концерт группы «Смысловые галлюцинации», ее солист — Сергей Бобунец, поздравит сибиряков со сцены. Предварительно с 13:00 будут подводить итоги конкурса «Звёздные имена Новосибирска» — конкурс длился около полугода, и на Дне города будут петь те, кто вышел в финал. Завершится празднование по традиции парадом фейерверков — в 22:40 «Огни в честь любимого города» — он продлится 40 минут. Фейерверк на площади Ленина начнется в 22:50.



Салют на набережной будет длиться 40 минут Фото: Ольга Бурлакова

На площадке у ТЦ «Аура» кроме выступлений новосибирских коллективов свои лучшие хиты исполнит любимица всех девочек Мари Крайбрери и рэпер Звонкий. Начало программы в 17:00, а звездный дуэт ожидаем к вечеру. Здесь будет интереснее молодой аудитории.



У ТЦ «Сан Сити» споёт группа «Город 312» — программа начнется в 12:00 и продлится до 21:00. Ожидать кумира и вспоминать тексты песен «Останусь» — к 20:00, днем для горожан будут выступать новосибирские музыкально-танцевальные коллективы. Кроме того, ожидается фестиваль красок и еще много чего интересного.



По улице Кирова от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Каменской с 11:00 до 15:30 пройдёт велогонка. Фото: из архива НГС

Транспорт на праздник обещают увеличить — метро сократит интервалы между поездами до трех минут и увеличит на час работу — до 01:00, на линию выйдет максимальное количество составов. Уже в 22:50 горожан будут ждать автобусы, троллейбусы и трамваи — подробная информация здесь.

На стадионе «Спартак» в честь дня рождения города пройдет фестиваль уличного футбола «Короли улиц». Участвовать могут и дети, и подростки, и взрослые до 30 лет. Для участия необходимо подать заявку на сайте ffnso.ru.



Новосибирцы вспомнят популярные дворовые игры 90-х Фото: из архива НГС

Где: стадион «Спартак»

Когда: 30 июня

Во сколько: с 12:00

Сколько стоит: вход свободный

Фестиваль цветов проводится с 24 по 30 июня — это международное мероприятие, в котором принимают участие команды флористов из шести стран. На этот период улица Ленина стала пешеходной — уже можно наблюдать шикарные платформы и инсталляции из дерева и цветов. Обязательно посмотрите, это очень красиво.



В городе будет проходить первый международный фестиваль цветов Фото: vk.com/letsgonsk

Где: улица Ленина

Когда: с 24 июня по 30 июня

Во сколько: весь день

Сколько стоит: вход свободный

Еще один фестиваль — TehnoArt-2019, пройдет на набережной. На мероприятии расскажут, почему будущее зависит от технологий и что такое технология. Должно быть познавательно и интересно — не пропустите. Гостей ждут творческие мастер-классы и интерактивно-выставочные площадки.



Будет действовать ярмарка-обменник, где можно будет обменять инструменты для творчества и изделия ручной работы Фото: Ольга Бурлакова

Где: парк «Городское начало»

Когда: 29 июня

Во сколько: с 16:00 до 21:00

Сколько стоит: вход свободный

Благотворительная фотосессия с собаками в Академгородке — отличная возможность приятно провести время и сделать доброе дело. Все собранные средства пойдут в помощь подопечным приюта, а у вас останется красивая фотография на память и много положительных эмоций.



На фотосессию зовите с собой друзей и близких, кто любит животных

Фото: vk.com/letsgonsk

Где: Сквер Победы у ДК «Академия», улица Ильича, 4

Когда: 29 июня

Во сколько: с 12:00 до 17:00

Сколько стоит: вход свободный

Фестиваль гик-культур Magic Kindom в лофт-парке «Подземка» — для ценителей фильмов, сериалов и компьютерных игр. Весь день на территории лофта будут проходить красочные шоу — конкурс костюма (те самые фантастические создания из других миров), вокала, танцев и многое другое. Обязательно фотозоны с популярными сценами из киноиндустрии. Розыгрыши, призы и много других разных развлечений. Пора задуматься о костюме — время еще есть.



На фестивале можно будет встретить абсолютно любого персонажа, не удивляйтесь Фото: Ольга Бурлакова

Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 29 июня

Во сколько: с 12:00 до 21:00

Сколько стоит: от 800 рублей до 1450 рублей

Палаточный лагерь на берегу Обского моря развернется с 28 по 30 июня в рамках фестиваля авторской песни «Станция Сибирь». В основной программе фестиваля выступления мастеров барда — начинающих и уже известных, душевная атмосфера и все то, чем обычно занимаются люди, сидя у костра на берегу реки.



Самое время вспомнить любимые песни под гитару Фото: Александр Ощепков

Где: парк «У моря Обского» — ОбьГЭС, улица Софийская, 15 Когда: с 28–30 июня

Во сколько: весь день

Сколько стоит: вход, въезд, дрова и вода — бесплатно К выходным дням вышло сразу аж 16 киноновинок — расскажем про самые ожидаемые по версии сайта «Кинопоиск». Бельгийская версия о том, что случилось с подводной лодкой «Курск» — фильм о событиях 2000 года. Режиссёр обещает показать всю правду о мужественности и стойкости подводников.

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Сюжет фильма основан на романе «Время умирать» Фото: kinopoisk.ru

Комедийная мелодрама — «Та еще парочка», Шарлота (Шарлиз Терон) и Фред (Сет Роген) две полные противоположности. Она — успешная бизнесвумен, он — журналист, склонный к саморазрушению. Между ними нет ничего общего, кроме того, что она его первая любовь. Спустя время они неожиданно встречаются. Фред очаровывает девушку, и она нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной компании. Это воссоединение запускает цепочку самых нелепых событий.

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Слоган фильма - «Невозможное возможно» Фото: kinopoisk.ru

Фильм ужасов — «Проклятие Аннабель 3». Снова история об известных экзорцистах Эде и Лоррейн Уоррен, которые всеми силами пытаются удержать злой дух в кукле от разрушений и хаоса. Но получится ли? Ведь в качестве жертвы демон, живущий в Аннабель, выбрал их 10-летнюю дочь Джуди и её друзей.

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Фильм имеет рейтинг ожидания 97% Фото: kinopoisk.ru

Продолжение фильма — «Собачья жизнь 2». Главного героя — собаку, зовут Бейли. Больше всего на свете он любит своего хозяина Итана. Они прожили вместе много счастливых лет, но пришла пора прощаться. Но разве сможет Бейли уйти, когда Итану так нужна помощь? 12+



Фильм снят по книге Брюса Кэмерона «Жизнь и цель собаки» Фото: kinopoisk.ru

Документальный фильм «Апполон-11» — о миссии пилотируемого космического корабля «Аполлон-11» под руководством командира Нила Армстронга, который в 1969 году совершил посадку на Луне. 6+



