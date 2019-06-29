Главные события недели — в обзоре НГС
Фото: коллаж НГС
Верить в это не хочется, но треть лета уже позади. Всю неделю Новосибирск готовился ко Дню города — в центре перекрыли Ленина для цветочного фестиваля, а некоторые улицы даже помыли с шампунем. В последнюю неделю июня 11-классники получили аттестаты, попрощались со школой и всю ночь гуляли по Михайловской набережной. Однако повезло не всем школьникам, например, 15-летний подросток внезапно оказался должен 100 тысяч рублей банку, потому что потерял дебетовую карту. Самые важные новости и статьи НГС с 24 по 28 июня — в итоговом обзоре недели.
На этой неделе губернатор Андрей Травников удивился, что у Новосибирской области нет своего гимна. Читатели НГС не остались в стороне и дали рекомендации главе региона — среди них были очевидные варианты «Город 54» и «В Новосибирске не разводятся мосты», а вот некоторые решили, что лучше всего области подходит «Имперский марш» саги «Звёздные войны».
В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела об избиении подростков в Барабинске. Под суд пойдут трое обвиняемых — 16-летний и двое 17-летних. В апреле подростки несколько раз избивали ровесников, а весь процесс снимали на видео — как утверждают местные жители, они хотели выложить их в популярную группу в социальных сетях.
На этой неделе НГС опубликовал откровенное интервью с девушкой-транссексуалом. Виктория честно рассказала, как это — чувствовать себя не в своём теле, о трудных операциях и гормонотерапии, и почему нам всем нужно быть терпимее к окружающим.
В центре произошло сразу два серьёзных ДТП с участием скорой помощи. В среду водитель Toyota не пропустил автомобиль кардиореанимации на пересечении улицы Советской и Вокзальной магистрали — после аварии четыре человека обратились за медицинской помощью. Буквально на следующий день на Красном проспекте, возле Дома офицеров, микроавтобус врезался в автомобиль скорой помощи: медики везли в больницу 13-летнего подростка — они ехали с включёнными проблесковыми маячками и сиреной.
Новосибирский школьник Роман Садыбеков потерял дебетовую карту карту Сбербанка — подросток редко ею пользовался и не сразу заметил пропажу. Вскоре банк потребовал выплатить долг почти в 100 тысяч рублей, ведь к карте был подключён овердрафт, а мошенники смогли сменить номер мобильного владельца и оформить кредит. Сбербанк считает, что так получить деньги невозможно.
Убийцу охранника караоке-бара «Ухо & Медведь» приговорили к 10 годам колонии — такое решение вынес Железнодорожный районный суд 27 июня. В марте прошлого года посетитель бара отмечал день рождения своего старшего брата, компания выпила много алкоголя и начала конфликт с охраной заведения. Один из посетителей выстрелил сотруднику бара в висок, раненый охранник умер в больнице той же ночью.
Родители девятиклассников школы № 82 в Дзержинском районе Новосибирска пожаловались на поборы — по их словам, за перевод в десятый класс с них потребовали 5 тысяч рублей, а при переходе в 11-й — ещё столько же. В апреле родителей предупредили, что вместо обычных десятых классов сделают два профильных (с медицинским или экономическим уклоном), и за это придётся заплатить. Родители школьников просят сохранить универсальные классы, а директор ответила, что профили появились как раз по запросу родителей, а сбор денег — это обычный добровольный сбор в фонд школы. После жалоб родителей школой заинтересовалась прокуратура.
Новосибирские 11-классники отметили выпускной на Михайловской набережной — они праздновали до утра и встречали рассвет над Обью. Из-за жары подростки предпочли купаться в реке, а не танцевать на строго огороженной площадке.
В это воскресенье Новосибирск отметит День города — улица Ленина превратится в большой сад, на Михайловской набережной споёт лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец, а вечером горожан ждёт фестиваль фейерверков. НГС составил полную программу празднования 126-летия Новосибирска — мероприятия начнутся уже в субботу, 29 июня.