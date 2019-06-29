Верить в это не хочется, но треть лета уже позади. Всю неделю Новосибирск готовился ко Дню города — в центре перекрыли Ленина для цветочного фестиваля, а некоторые улицы даже помыли с шампунем. В последнюю неделю июня 11-классники получили аттестаты, попрощались со школой и всю ночь гуляли по Михайловской набережной. Однако повезло не всем школьникам, например, 15-летний подросток внезапно оказался должен 100 тысяч рублей банку, потому что потерял дебетовую карту. Самые важные новости и статьи НГС с 24 по 28 июня — в итоговом обзоре недели.

На этой неделе губернатор Андрей Травников удивился, что у Новосибирской области нет своего гимна. Читатели НГС не остались в стороне и дали рекомендации главе региона — среди них были очевидные варианты «Город 54» и «В Новосибирске не разводятся мосты», а вот некоторые решили, что лучше всего области подходит «Имперский марш» саги «Звёздные войны».

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела об избиении подростков в Барабинске. Под суд пойдут трое обвиняемых — 16-летний и двое 17-летних. В апреле подростки несколько раз избивали ровесников, а весь процесс снимали на видео — как утверждают местные жители, они хотели выложить их в популярную группу в социальных сетях.

На этой неделе НГС опубликовал откровенное интервью с девушкой-транссексуалом. Виктория честно рассказала, как это — чувствовать себя не в своём теле, о трудных операциях и гормонотерапии, и почему нам всем нужно быть терпимее к окружающим.