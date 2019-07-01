Что нас ждёт в июле: в России повысили «коммуналку» и разрешили не платить ипотеку

Июль начинается со щедрой порции изменений в законах и жизни россиян. «Коммуналка» станет выше, самолеты перестанут летать в Грузию, зато ипотечникам, лишившимся работы, разрешат не платить по кредиту, а первые жертвы пенсионной реформы наконец-то выйдут на заслуженный отдых.

Десять важных изменений.

«Коммуналка» снова подорожала Июль в России начинается с очередной индексации коммунальных тарифов: в 2019 году она проходит уже второй раз. Первый раз внепланово тарифы на свет, газ, отопление, горячую и холодную воду подтянули 1 января, когда подрос НДС — собственно, увеличение налога на добавленную стоимость и стало причиной правительственного постановления о преждевременной корректировке тарифа. В противном случае убытки ресурсоснабжающих предприятий стали бы ещё больше.



Если в январе коммунальные тарифы регионам увеличили в равной мере — на 1,7%, то сегодня индексация проходит с учётом местного коэффициента, то есть в каждом регионе на разную сумму. Выплаты по уходу за ребенком-инвалидом выросли вдвое



Раньше родители и опекуны получали по пять с половиной тысяч рублей Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU

С 1 июля увеличивается размер ежемесячной выплаты родителю или опекуну ребенка-инвалида или инвалида с детства первой группы — с 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей. Соответствующий указ еще в марте подписал президент Владимир Путин.

Выплата перечисляется вместе с пенсией инвалиду. Первая пенсия после реформы В июле на заслуженный отдых отправляются первые жертвы пенсионной реформы: в этом году пенсионерами становятся женщины, которым 55 лет и шесть месяцев, а также мужчины в возрасте 60 лет и шести месяцев. Льгота для них — выход на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Реформа, напомним, была принята в конце прошлого года, первый этап стартовал в январе 2019-го и завершится в 2028 году. К концу реформы пенсионный возраст у женщин увеличится до 60 лет, у мужчин — до 65.



Банки будут беречь деньги дольщиков от застройщиков 1 июля начинает работать закон, с которым дольщики получат +100 к своей безопасности: теперь их деньги за будущее жилье будут храниться на эскроу-счетах. Третьим участником сделки с застройщиком становится банк, который забирает у дольщика деньги и держит их в специальной ячейке до тех пор, пока девелопер не сдаст объект.

Исключением в проектном финансировании станут дома, которые уже почти достроены — покупать квартиру в них придется по старым правилам.

Магазины разлучат настоящую молочку и молочку с заменителем жира



Рядом с натуральной продукцией появится табличка-предупреждение Фото: Роман Данилкин / 63.RU

С 1 июля меняются правила выкладки молочной продукции: теперь товары с заменителями молочного жира должны находиться отдельно от настоящих молочных продуктов. При этом рядом с последними должна появиться табличка «Продукты без заменителя молочного жира».

По такому поводу Роспотребнадзор и Минпромторг даже составили памятку, как выкладывать сырки, кефир и творог. Обувь пометят QR-кодом

Будущее, кажется, наступило: с 1 июля в России начинается переход на обувь с QR-кодом. Коробки с кроссовками и тапочками российские компании и зарубежные производители, нацеленные на импорт, обязаны штамповать кодом, в котором будет содержаться вся информация о фирме и товаре, а также ключ проверки и электронная подпись.



С помощью маркировки государство будет бороться с подделками и уходом от налогов, правда, для бизнеса это повлечёт новые задачи и затраты начиная с закупки и настройки сканеров и заканчивая изменением бизнес-процессов компаний. Впрочем, единомоментного перехода на маркировку никто и не ждёт: российские власти закладывают на все этапы полгода. С 1 июля производители должны обязательно зарегистрироваться в программе «Честный знак» и промаркировать остатки уже готовой продукции, с 1 октября выпускать и ввозить в страну только промаркированную обувь. 1 февраля 2020 года продавать обувь без QR-кода запретят вообще. Между Россией и Грузией запретили воздушное сообщение

Улететь из России за хачапури и сказочной природой пока не получится Фото: Ксения Беляева / 74.RU

8 июля — тот день, когда прекращается воздушное сообщение между Россией и Грузией. Постановлением президента российским авиаперевозчикам запрещены любые рейсы на территорию Грузии, а турагентам и операторам рекомендовано воздержаться от продажи туров в эту страну. Запрет носит временный характер, однако точных сроков у него нет. По официальной версии, перелеты запрещены в целях безопасности — в июне в Грузии произошла серия столкновений оппозиционеров, недовольных порядками местной власти.



Грузинским авиакомпаниям, кстати, тоже запретили летать в Россию — в том числе из-за огромных долгов.

Страховщиков ОСАГО заставят «перестраховать» свои сайты

Новые требования для страховщиков по ОСАГО: если компания не может заключать новые договоры, она должна предупреждать об этом пользователей на своем сайте, а также закрыть все разделы, на которых оформляется новый полис.

Такая ситуация может произойти, если у компании превышен лимит полисов или регулятор отозвал лицензию на ОСАГО.

Каждой гостинице — по звезде



Впервые о классификации заговорили перед сочинской Олимпиадой: тогда гостиницы прошли аттестацию на звезды. С этого месяца отельерам придется вложиться в свой статус Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Ужесточаются требования для игроков гостиничного бизнеса: отели, где есть 50 номеров и более, обязали получать звезды. Раньше отельеры сами решали, проходить ли квалификацию, а теперь оценка стала обязательной, и за нее придется платить. Экзамен на соответствие придется сдавать раз в три года, а если гостиница пропустит проверку или разместит о себе неверную информацию, ее ждет штраф.

Профит для туристов лишь в том, что они будут четко представлять, куда заселяются: количеству звезд соответствуют определенные требования. Впрочем, к 2021 году сдавать экзамен на звёздность будут отели с любым количеством номеров.

