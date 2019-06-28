Уже не дети: как в Новосибирске школьники отмечали выпускной всю ночь

Этим летом школу закончили боле 8,2 тысяч юных новосибирцев
Фото: Александр Ощепков / НГС
Тысячи новосибирских школьников попрощались с детством — ночь напролёт они гуляли и танцевали на выпускном балу. Девушки в длинных платьях и с пышными укладками и уже такие серьёзные юноши в строгих костюмах всего за один вечер превратились из детей во взрослых с огромными планами на жизнь. Этим вечером они в последний раз собирались всем классом, и уже к концу лета разбегутся по разным вузам, а кто-то и вовсе навсегда уедет в другой город. Как выпускники 2019 года встречали рассвет, плавали в Оби и признавались в любви друг к другу — в фоторепортаже НГС.
Вечером 27 июня на Михайловской набережной собрались, кажется, чуть ли не все выпускники Новосибирска — на широкой лестнице негде было даже присесть. Несколько тысяч 11-классников вместе отметили окончание школы на едином выпускном. Для них на набережной огородили сцену и часть аллей, а войти можно было только по пригласительным — НГС вёл прямую трансляцию с праздника.
Вопреки жаре в пёстрой толпе было много девушек в вечерних платьях со сложными причёсками — ближе к ночи уставшие красавицы скидывали туфли на каблуках и бродили босиком.
У некоторых школ выпускной прошёл с шиком — на набережную выпускников привёз лимузин с личным водителем.
Школьников сопровождали бдительные классные руководители — 11-классники были под строжайшим надзором даже на дискотеке.
Несмотря на это, спустя часа полтора все ушли в отрыв. Даже учителя.
Официоза в этом году стало меньше — выступил только мэр Анатолий Локоть, да и тот ограничился кратким поздравлением, не мучая детей долгими речами.
Музыка всё же вызывала некоторое удивление. Кажется, этот же трек-лист могли включить и в 2002 году — со сцены звучала и вечно молодая «Батарейка», и хит землячки Ирины Нельсон из группы Reflex «Non Stop», а «Sweet dreams» дуэта Eurythmics вообще старше нынешних выпускников лет на 18.
Однако это не помешало самым активным отплясывать возле сцены.
Влюблённые и беззаботные подростки сбегали с официальных концертов и гуляли в обнимку по набережной.
День был настолько жарким, что некоторые ученики не сдержались — скинули строгие костюмы и белые рубашки и занырнули в Обь.
К 4 часам утра школьники вновь заполняют набережную, чтобы встретить рассвет. Выпускники признаются, что уже устали и хотели бы домой — с 5 часов дня у них то праздник в школе, то банкет.
«Выпускной отлично. Гуляли всю ночь, с 22:00 в кафе, а вообще в пять всё началось. Всё круто, но мы так устали, а ещё ведь макияж, причёски. А после школы сейчас главное поступить. Хотим в педагогический», — честно рассказывают подруги Настя и Даша.
«Гуляем без родителей, они уже давно спят дома. Круто, что сейчас нас всех ждёт новая жизнь, новый этап, а я буду поступать в медицинский на врача», — говорит выпускница Вика.
На рассвете уставшие, но такие счастливые школьники клялись, что никогда не забудут свой класс и обязательно будут дружить дальше — получится ли у них сдержать слово, никому неизвестно, зато в этот момент они чувствовали себя самыми дружными и любимыми.
Пышно отпраздновать окончание школы вышло не у всех — единственный 11-классник из Барабинского района рассказал, каково это — учиться, когда в классе ты один.