Уже не дети: как в Новосибирске школьники отмечали выпускной всю ночь

Тысячи новосибирских школьников попрощались с детством — ночь напролёт они гуляли и танцевали на выпускном балу. Девушки в длинных платьях и с пышными укладками и уже такие серьёзные юноши в строгих костюмах всего за один вечер превратились из детей во взрослых с огромными планами на жизнь. Этим вечером они в последний раз собирались всем классом, и уже к концу лета разбегутся по разным вузам, а кто-то и вовсе навсегда уедет в другой город. Как выпускники 2019 года встречали рассвет, плавали в Оби и признавались в любви друг к другу — в фоторепортаже НГС.

Выпускницы в вечерних нарядах похожи на настоящих диснеевских принцесс Фото: Александр Ощепков / НГС

Вечером 27 июня на Михайловской набережной собрались, кажется, чуть ли не все выпускники Новосибирска — на широкой лестнице негде было даже присесть. Несколько тысяч 11-классников вместе отметили окончание школы на едином выпускном. Для них на набережной огородили сцену и часть аллей, а войти можно было только по пригласительным — НГС вёл прямую трансляцию с праздника. Вопреки жаре в пёстрой толпе было много девушек в вечерних платьях со сложными причёсками — ближе к ночи уставшие красавицы скидывали туфли на каблуках и бродили босиком.

Взрослая жизнь началась с поездки в лимузине. Главное, не забыть сфотографировать для соцсетей Фото: Александр Ощепков / НГС

У некоторых школ выпускной прошёл с шиком — на набережную выпускников привёз лимузин с личным водителем.

На Михайловскую набережную приходили целыми классами Фото: Александр Ощепков / НГС



Школьников сопровождали бдительные классные руководители — 11-классники были под строжайшим надзором даже на дискотеке.



Все лавочки на лестнице были заняты под завязку Фото: Александр Ощепков / НГС

Несмотря на это, спустя часа полтора все ушли в отрыв. Даже учителя.

Мэр рекомендовал гулять до утра, но выдержали не все Фото: Александр Ощепков / НГС

Официоза в этом году стало меньше — выступил только мэр Анатолий Локоть, да и тот ограничился кратким поздравлением, не мучая детей долгими речами.

Фото: Александр Ощепков / НГС

Музыка всё же вызывала некоторое удивление. Кажется, этот же трек-лист могли включить и в 2002 году — со сцены звучала и вечно молодая «Батарейка», и хит землячки Ирины Нельсон из группы Reflex «Non Stop», а «Sweet dreams» дуэта Eurythmics вообще старше нынешних выпускников лет на 18.

17-летние выпускники танцевали под песни юности своих родителей Фото: Александр Ощепков / НГС

Однако это не помешало самым активным отплясывать возле сцены.

Официальный праздник вышел по-настоящему детским — на набережной стоял запах сладкой ваты Фото: Александр Ощепков / НГС

Выпускной бал — это всегда история про самую первую и искреннюю любовь Фото: Александр Ощепков / НГС

Влюблённые и беззаботные подростки сбегали с официальных концертов и гуляли в обнимку по набережной.

К вечеру на набережной было около +28 Фото: Александр Ощепков / НГС

День был настолько жарким, что некоторые ученики не сдержались — скинули строгие костюмы и белые рубашки и занырнули в Обь.

К 5 утра желающих искупаться стало ещё больше. Рыбаки не скрывали своего изумления, разглядывая толпу школьников, сбрасывающих с себя костюмы Фото: Александр Ощепков / НГС

После банкетов школьники направились к реке Фото: Александр Ощепков / НГС

К 4 часам утра школьники вновь заполняют набережную, чтобы встретить рассвет. Выпускники признаются, что уже устали и хотели бы домой — с 5 часов дня у них то праздник в школе, то банкет. «Выпускной отлично. Гуляли всю ночь, с 22:00 в кафе, а вообще в пять всё началось. Всё круто, но мы так устали, а ещё ведь макияж, причёски. А после школы сейчас главное поступить. Хотим в педагогический», — честно рассказывают подруги Настя и Даша.

На память одноклассники расписались друг другу на футболках Фото: Александр Ощепков / НГС

Некоторым классам всё же удалось вырваться из-под родительско-учительского контроля, и они гуляли по набережной сами Фото: Александр Ощепков / НГС

«Гуляем без родителей, они уже давно спят дома. Круто, что сейчас нас всех ждёт новая жизнь, новый этап, а я буду поступать в медицинский на врача», — говорит выпускница Вика.

К утру всех пробило на сантименты — в компаниях девочки наперебой кричат всем, что любят свой класс, и как здорово было с ними учиться Фото: Александр Ощепков / НГС