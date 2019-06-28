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Фоторепортаж

Уже не дети: как в Новосибирске школьники отмечали выпускной всю ночь

Они танцевали, встречали рассвет и ныряли в Обь — 17 лучших фото выпускного в Новосибирске

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Этим летом школу закончили боле 8,2 тысяч юных новосибирцев

Фото: Александр Ощепков / НГС

Тысячи новосибирских школьников попрощались с детством — ночь напролёт они гуляли и танцевали на выпускном балу. Девушки в длинных платьях и с пышными укладками и уже такие серьёзные юноши в строгих костюмах всего за один вечер превратились из детей во взрослых с огромными планами на жизнь. Этим вечером они в последний раз собирались всем классом, и уже к концу лета разбегутся по разным вузам, а кто-то и вовсе навсегда уедет в другой город. Как выпускники 2019 года встречали рассвет, плавали в Оби и признавались в любви друг к другу — в фоторепортаже НГС.

Выпускницы в вечерних нарядах похожи на настоящих диснеевских принцесс 

Вечером 27 июня на Михайловской набережной собрались, кажется, чуть ли не все выпускники Новосибирска — на широкой лестнице негде было даже присесть. Несколько тысяч 11-классников вместе отметили окончание школы на едином выпускном. Для них на набережной огородили сцену и часть аллей, а войти можно было только по пригласительным — НГС вёл прямую трансляцию с праздника.

Вопреки жаре в пёстрой толпе было много девушек в вечерних платьях со сложными причёсками — ближе к ночи уставшие красавицы скидывали туфли на каблуках и бродили босиком.

Взрослая жизнь началась с поездки в лимузине. Главное, не забыть сфотографировать для соцсетей

У некоторых школ выпускной прошёл с шиком — на набережную выпускников привёз лимузин с личным водителем.

На Михайловскую набережную приходили целыми классами


Школьников сопровождали бдительные классные руководители — 11-классники были под строжайшим надзором даже на дискотеке.

Все лавочки на лестнице были заняты под завязку

Несмотря на это, спустя часа полтора все ушли в отрыв. Даже учителя.

Мэр рекомендовал гулять до утра, но выдержали не все

Официоза в этом году стало меньше — выступил только мэр Анатолий Локоть, да и тот ограничился кратким поздравлением, не мучая детей долгими речами.

Музыка всё же вызывала некоторое удивление. Кажется, этот же трек-лист могли включить и в 2002 году — со сцены звучала и вечно молодая «Батарейка», и хит землячки Ирины Нельсон из группы Reflex «Non Stop», а «Sweet dreams» дуэта Eurythmics вообще старше нынешних выпускников лет на 18. 

17-летние выпускники танцевали под песни юности своих родителей

Однако это не помешало самым активным отплясывать возле сцены.

Официальный праздник вышел по-настоящему детским — на набережной стоял запах сладкой ваты

Выпускной бал — это всегда история про самую первую и искреннюю любовь

Влюблённые и беззаботные подростки сбегали с официальных концертов и гуляли в обнимку по набережной.

К вечеру на набережной было около +28

День был настолько жарким, что некоторые ученики не сдержались — скинули строгие костюмы и белые рубашки и занырнули в Обь.

К 5 утра желающих искупаться стало ещё больше. Рыбаки не скрывали своего изумления, разглядывая толпу школьников, сбрасывающих с себя костюмы

После банкетов школьники направились к реке

К 4 часам утра школьники вновь заполняют набережную, чтобы встретить рассвет. Выпускники признаются, что уже устали и хотели бы домой — с 5 часов дня у них то праздник в школе, то банкет. 

«Выпускной отлично. Гуляли всю ночь, с 22:00 в кафе, а вообще в пять всё началось. Всё круто, но мы так устали, а ещё ведь макияж, причёски. А после школы сейчас главное поступить. Хотим в педагогический», — честно рассказывают подруги Настя и Даша.

На память одноклассники расписались друг другу на футболках

Некоторым классам всё же удалось вырваться из-под родительско-учительского контроля, и они гуляли по набережной сами

«Гуляем без родителей, они уже давно спят дома. Круто, что сейчас нас всех ждёт новая жизнь, новый этап, а я буду поступать в медицинский на врача», — говорит выпускница Вика.

К утру всех пробило на сантименты — в компаниях девочки наперебой кричат всем, что любят свой класс, и как здорово было с ними учиться

На рассвете уставшие, но такие счастливые школьники клялись, что никогда не забудут свой класс и обязательно будут дружить дальше — получится ли у них сдержать слово, никому неизвестно, зато в этот момент они чувствовали себя самыми дружными и любимыми.

Пышно отпраздновать окончание школы вышло не у всех — единственный 11-классник из Барабинского района рассказал, каково это — учиться, когда в классе ты один.

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КОММЕНТАРИИ (60)

Сибиряк
28 июн 2019 в 10:39

Уже не дети? 18 лет и сразу взрослый человек?
Людей не смешите. Вчерашние школьники сразу за ум взялась, ага. Да им свободы хапнуть, да покуралесить, т.к. "взрослые".
18 лет - это всего лишь "теперь можно покупать сигареты и алкоголь официально", ну и полная уголовная ответственность наступает.
Никакой взрослостью там даже и не пахнет. Годам к 21 уже более менее мозги начнут вставать на место, вот там можно говорить о взрослости. А сейчас это просто дети, закончившие школу.

Алекс
28 июн 2019 в 10:43

Многие выпускницы с фото выглядят как 30-летние матери 3 детей

Мимо проходил
28 июн 2019 в 10:50

"Круто, что сейчас нас всех ждёт новая жизнь, новый этап, а я буду поступать в медицинский на врача», — говорит выпускница Вика."
Эх... Я 11 класс закончил в 1998 году. Думал, ждёт новая жизнь. А по итогу - строительство карьеры, приобретение нового жилья, покупка нового автомобиля - 2/3 молодости положил на это. Пережил несколько предательств. Теперь вроде жизнь идёт своим чередом, всё норм, семья, дочь подрастает (9-й класс закончила), но чего-то не хватает... Наверное, именно этой 2/3 молодости.
Удачи ребятам. Надеюсь у них всё сложится))))