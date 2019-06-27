«Если набила — значит распутная»: 11 новосибирцев с гигантскими тату рассказали, как бесят прохожих

Кристина рассказывает, что прохожие до сих пор цепляются из-за татуировок
Фото: Александр Ощепков / НГС
Жара заставляет сибиряков раздеваться, и в городе сейчас каждый третий человек ходит в шортах и в лёгких майках — если дресс-код позволяет. Для владельцев больших татуировок такая погода — ещё и возможность продемонстрировать всему городу рисунки на теле, ради которых они терпели сильную боль и тратили десятки тысяч. Корреспонденты НГС спросили у 11 горожан с огромными тату, с чего начиналась их любовь к росписи, правда ли, что татуировки до сих пор кого-то смущают или оскорбляют, а также попросили назвать места и районы Новосибирска, в которых лучше одеться более закрыто.
Кристина, 21 год, агент на стойке регистрации в авиакомпании:
«Первую [татуировку] в 17 лет сделала — всё началось с маленькой колибри.
На меня много внимания обращают! Люди иногда пальцами тыкают, потому что не воспринимают ещё в России татуировки так, как за рубежом. Некоторые обзывают, вот знаете, поколение старое, 50-60-х годов, подходят прям, тыкают: “Ты что, отсидела? Сколько ходок отмотала?”. И ещё обидный стереотип для девушек — набила девушка татуировку, значит, девушка распутная. Это обижает.
От молодых людей, наоборот, слышу: “Как красиво, какая студия, где забиваешь? Почему этот стиль, почему Marvel?”. (М.М.: Как думаете, в отношении к тату в Новосибирске что-нибудь изменится?) Лет через 10. Потому что сейчас пошло поколение татуированных, и, соответственно, бабушки и дедушки все будут татуированные, и это в обиход пойдет.
(М.М.: В каких местах города вы бы не стали надевать открытую одежду?) Старая Первомайка и Затулинка, Расточка. Хотя там вообще лучше не ходить!».
Елизавета, 21 год, артист, сотрудник общепита:
«[Подруга] учится татуировать, и я у неё как скетч-боди, как скетчбук (блокнот-эскизник. — Прим. ред.), она на мне учится. У меня три места забиты, [сделала] в прошлом году. Уклон на ведические символы.
Где бы не стала показывать [татуировки]? Да везде друзья и свои, и в основном все говорят, что красивые [тату]. Когда изменилась ситуация? Наш город — провинция, но центр Сибири, так что у нас 50 на 50, кто-то — за, а кто-то — против. У меня дома ругаются, хотя не то, чтобы ругаются, бабушка и дедушка смирились, но говорят, что это некрасиво».
Ольга, 24 года, врач:
«Надпись сделала 2 года назад, змею — год назад. Меня осуждают до сих пор каждый день! Всё время люди проходят, что-нибудь скажут: “Зачем, как, почему, это не сводится, зачем я это сделала”, и так далее. (М.М.: Как думаете, когда это изменится?) Никогда!
(М.М.: В каких местах города лучше не показывать татуировки?) Например, сегодня я была в больнице, в университете, туда лучше идти в закрытой [одежде], а так без разницы».
Николай, 28 лет, работает в торговле:
«Делаю татуировки с 18 лет. Не было такого, чтобы кто-то сказал что-то неприятное, хотя внимания, наверное, больше стало. (М.М.: А в чём внимание выражается?) Во взглядах, наверное, но я как-то особо не присматривался.
Я работаю в торговле и, в принципе, нормально все люди относятся к этому. В некоторых магазинах, да, есть [дресс-код], но не во всех.
(М.М.: Нет такого района в городе, куда бы вы предпочли более закрыто одеться?) Нет!».
Полина, 20 лет, закончила колледж, официант:
«Я сделала в 16 лет котика маленького. Ко мне относительно [больше внимания стало], потому что татуировки у меня на закрытых частях тела. Если видят руки, то почти нет (не обращают внимания. — Прим. ред.), а если ноги — то да, говорят, что некрасиво, и ещё: “Как ты так ходишь? Что в старости с тобой будет?”.
Самый обидный стереотип? Когда называют не “татуировки”, а “партаки”.
(М.М.: В каком районе города не стоит обнажать татуировки?) Первомайский!».
Данил, 21 год, студент факультета иностранных языков:
«Первую сделал в 16 — она маленькая, памятная, а потом всё больше и больше.
Со старшим поколением бывает такое, что бабушки или ещё кто-нибудь такого возраста говорят, что “тело — это храм”, что нельзя делать татуировки и так далее, такое бывает, но в принципе очень редко. В основном удивляются: “О, какие у тебя классные рисунки, покажи”. (М.М.: Вы сказали, что приехали из Казахстана, там тоже спокойно относятся?) Может быть, есть немножечко такой оттенок 1990-х, что татуировка должна иметь смысл, и спрашиваю: “И что это ты себе набил, что означает?”. Такое всё. Народ не воспринимает художественную татуировку.
(М.М.: В какой район Новосибирска вы бы не поехали в открытой одежде?)Я не местный, поэтому мне без разницы, в каких районах ходить. Как говорится, всегда можно всё пояснить. Я же всё-таки с Казахстана, могу пояснить, если понадобится».
Алиса, 21 год, студентка НГТУ (лингвистика):
«Я сделала татуировку в 18, у меня она была сразу большая. Родители абсолютно нормально к этому относятся, у мамы самой татуировка на всю спину! Все уже привыкшие, сейчас уже татуировка стала атрибутом, который есть почти у каждого человека.
Максимум подходят, спрашивают, где татуировку сделала, всё положительно. Но я не хожу в криминальных районах! В Первомайском не стала бы [её открывать]».
Сергей, 28 лет, фотограф:
«Сделал в 17 первую [татуировку], она была маленькая, партаковая, мне потом нормальный мастер с руками перекрыл её нормально. (М.М.: Пора обновить?) Квартиру надо сначала отремонтировать!
Уже давно не реагируют [прохожие], но вот ко мне на остановке в прошлом году подошла бабушка, начала до меня докапываться: “Зачем тебе такие татуировки?”. Я всегда отвечаю, что я наркоман, это всегда удовлетворяет все их вопросы. Кто-то говорил мне: “Что ты синий такой?”.
(М.М.: Куда в Новосибирске вы бы не пошли, открыв тату?) Может быть, только на Расточке, но там и появляться нет надобности, и там татуировки другие должны быть».
Мария, 24 года, специалист в IT:
«В 18 лет [сделала татуировку], через неделю после дня рождения, по-моему. У меня нет маленьких вообще!
Когда люди видят, что ты в целом адекватный, то и реагируют на тебя тоже как на адекватного человека. Но все равно есть большой пласт людей, они идут крестятся, но это бабушки в основном. Молодые… они хотя бы своего отношения не показывают (если оно негативное. — Прим. ред.), хотя среди поколения до 35 я не особо замечаю проблем. Мама [нормально воспринимает], а вот её сёстры на уши давят: как ты вообще позволила, хотя годиков уже немало. Мама только переживает, что давление извне есть.
Станет ли отношение более лояльным или наоборот? Не знаю, мне кажется, что со временем людям станет плевать, вырастет поколение бабушек с татухами, что мы будем делать!
(М.М.: В каком районе лучше не показывать такие татуировки?) Если честно, я живу в Академгородке, поэтому в городе очень плохо ориентируюсь. Но даже в Академгородке, если спуститься с верхней зоны в нижнюю, то всё, ты в гетто, там прям страшно».
Ольга, 31 год, фитнес-тренер и Дмитрий, 43 года, предприниматель (отвечают вместе):
Ольга: «Маленькая татуировка у меня была сначала, а потом понеслось, поехало. Первый раз всегда страшно что-то сделать, как говорится, а потом уже начинается. Мама моя не видит взаимосвязи моих татуировок. Не понимает. Но я их люблю, соответственно, и мужа заразила!».
Дмитрий: «Всё именно так, теперь у меня 4 татуировки».
Ольга: «А у меня 14».
Дмитрий: «Мне кажется, что отношение к татуировкам у старого советского поколения [ещё не очень спокойное], потому что они (татуировки. — Прим.ред.) ассоциируются с заключёнными, их называют даже больше наколками.
Ольга: «Бабушка делает вид, что она не видит. Мне кажется, что все бабушки смирились с тенденцией нашего века. Мне всё время всё равно, что обо мне думают, как говорят, я делаю то, что мне нравится, и чужое мнение мне не интересно. Но, конечно, когда люди говорят: “Это прикольно!”, конечно, это приятно. Но в первую очередь я же для себя это делаю, а не для людей.
(М.М.: В каких-то районах Новосибирска нельзя показывать тату?)
Ольга: «Абсолютно нет!».
(М.М.: Сыну тоже не будете запрещать, если что?)
Ольга: «Нет, мы свободные люди и вправе делать что хотим. Он уже просит, и я ему клею».
В июне НГС также рассказал историю Тимура Газиева — брутального татуированного парикмахера с левого берега, который оставил профессию нефтяника и стал делать причёски малышам и подросткам. Парикмахер думал, что детей будут пугать татуировки, в реальности же оказалось, что маленьким клиентам нравятся рассматривать на рисунки во время стрижки.