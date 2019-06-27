«Если набила — значит распутная»: 11 новосибирцев с гигантскими тату рассказали, как бесят прохожих

Кристина рассказывает, что прохожие до сих пор цепляются из-за татуировок

Жара заставляет сибиряков раздеваться, и в городе сейчас каждый третий человек ходит в шортах и в лёгких майках — если дресс-код позволяет. Для владельцев больших татуировок такая погода — ещё и возможность продемонстрировать всему городу рисунки на теле, ради которых они терпели сильную боль и тратили десятки тысяч. Корреспонденты НГС спросили у 11 горожан с огромными тату, с чего начиналась их любовь к росписи, правда ли, что татуировки до сих пор кого-то смущают или оскорбляют, а также попросили назвать места и районы Новосибирска, в которых лучше одеться более закрыто.



Кристина, 21 год, агент на стойке регистрации в авиакомпании: «Первую [татуировку] в 17 лет сделала — всё началось с маленькой колибри.

На меня много внимания обращают! Люди иногда пальцами тыкают, потому что не воспринимают ещё в России татуировки так, как за рубежом. Некоторые обзывают, вот знаете, поколение старое, 50-60-х годов, подходят прям, тыкают: “Ты что, отсидела? Сколько ходок отмотала?”. И ещё обидный стереотип для девушек — набила девушка татуировку, значит, девушка распутная. Это обижает.



До сих пор многие сравнивают художественные татуировки и «партаки», отмечает сибирячка Фото: Александр Ощепков / НГС

От молодых людей, наоборот, слышу: “Как красиво, какая студия, где забиваешь? Почему этот стиль, почему Marvel?”. (М.М.: Как думаете, в отношении к тату в Новосибирске что-нибудь изменится?) Лет через 10. Потому что сейчас пошло поколение татуированных, и, соответственно, бабушки и дедушки все будут татуированные, и это в обиход пойдет.



Кристина не собирается останавливаться и планирует дальше «забивать» тело Фото: Александр Ощепков / НГС

(М.М.: В каких местах города вы бы не стали надевать открытую одежду?) Старая Первомайка и Затулинка, Расточка. Хотя там вообще лучше не ходить!».



Елизавета, 21 год, артист, сотрудник общепита:

Тело Елизаветы стало для её подруги-мастера настоящим холстом Фото: Александр Ощепков / НГС

«[Подруга] учится татуировать, и я у неё как скетч-боди, как скетчбук (блокнот-эскизник. — Прим. ред.), она на мне учится. У меня три места забиты, [сделала] в прошлом году. Уклон на ведические символы.



Она любит символичные татуировки Фото: Александр Ощепков / НГС

Где бы не стала показывать [татуировки]? Да везде друзья и свои, и в основном все говорят, что красивые [тату]. Когда изменилась ситуация? Наш город — провинция, но центр Сибири, так что у нас 50 на 50, кто-то — за, а кто-то — против. У меня дома ругаются, хотя не то, чтобы ругаются, бабушка и дедушка смирились, но говорят, что это некрасиво».

Ольга, 24 года, врач:

В больнице Ольга предпочитает закрывать татуировки Фото: Александр Ощепков / НГС

«Надпись сделала 2 года назад, змею — год назад. Меня осуждают до сих пор каждый день! Всё время люди проходят, что-нибудь скажут: “Зачем, как, почему, это не сводится, зачем я это сделала”, и так далее. (М.М.: Как думаете, когда это изменится?) Никогда!

(М.М.: В каких местах города лучше не показывать татуировки?) Например, сегодня я была в больнице, в университете, туда лучше идти в закрытой [одежде], а так без разницы».



Николай, 28 лет, работает в торговле:

У Николая забито практически всё тело Фото: Александр Ощепков / НГС

«Делаю татуировки с 18 лет. Не было такого, чтобы кто-то сказал что-то неприятное, хотя внимания, наверное, больше стало. (М.М.: А в чём внимание выражается?) Во взглядах, наверное, но я как-то особо не присматривался.

Он делает татуировки на своём теле уже десять лет Фото: Александр Ощепков / НГС

В городе нет мест, где Николай бы не показал ногу с изображением Киану Ривза Фото: Александр Ощепков / НГС

Я работаю в торговле и, в принципе, нормально все люди относятся к этому. В некоторых магазинах, да, есть [дресс-код], но не во всех.

(М.М.: Нет такого района в городе, куда бы вы предпочли более закрыто одеться?) Нет!».

Полина, 20 лет, закончила колледж, официант:

Если Полина соберётся в Первомайский район, она закроет ноги одеждой Фото: Александр Ощепков / НГС

«Я сделала в 16 лет котика маленького. Ко мне относительно [больше внимания стало], потому что татуировки у меня на закрытых частях тела. Если видят руки, то почти нет (не обращают внимания. — Прим. ред.), а если ноги — то да, говорят, что некрасиво, и ещё: “Как ты так ходишь? Что в старости с тобой будет?”.

На руки обращают внимание в меньшей степени, отмечает она Фото: Александр Ощепков / НГС

Самый обидный стереотип? Когда называют не “татуировки”, а “партаки”.

(М.М.: В каком районе города не стоит обнажать татуировки?) Первомайский!».



Данил, 21 год, студент факультета иностранных языков:

Данил приехал из Казахстана и считает, что сможет объяснить, зачем ему татуировки (и фиолетовые волосы), практически всем Фото: Александр Ощепков / НГС

«Первую сделал в 16 — она маленькая, памятная, а потом всё больше и больше.

Со старшим поколением бывает такое, что бабушки или ещё кто-нибудь такого возраста говорят, что “тело — это храм”, что нельзя делать татуировки и так далее, такое бывает, но в принципе очень редко. В основном удивляются: “О, какие у тебя классные рисунки, покажи”. (М.М.: Вы сказали, что приехали из Казахстана, там тоже спокойно относятся?) Может быть, есть немножечко такой оттенок 1990-х, что татуировка должна иметь смысл, и спрашиваю: “И что это ты себе набил, что означает?”. Такое всё. Народ не воспринимает художественную татуировку.



«Бабушки говорят, что тело — это храм», — рассказывает Данил Фото: Александр Ощепков / НГС

(М.М.: В какой район Новосибирска вы бы не поехали в открытой одежде?)Я не местный, поэтому мне без разницы, в каких районах ходить. Как говорится, всегда можно всё пояснить. Я же всё-таки с Казахстана, могу пояснить, если понадобится».

Алиса, 21 год, студентка НГТУ (лингвистика):

Родители нормально относятся к татуировкам Алисы, более того, у мамы девушки тоже большой рисунок на спине Фото: Александр Ощепков / НГС

«Я сделала татуировку в 18, у меня она была сразу большая. Родители абсолютно нормально к этому относятся, у мамы самой татуировка на всю спину! Все уже привыкшие, сейчас уже татуировка стала атрибутом, который есть почти у каждого человека.

Студентка считает, что люди уже привыкли к тату — в том числе к большим Фото: Александр Ощепков / НГС

Максимум подходят, спрашивают, где татуировку сделала, всё положительно. Но я не хожу в криминальных районах! В Первомайском не стала бы [её открывать]».

Сергей, 28 лет, фотограф:

Сергею пришлось перекрывать первую татуировку, которая была сделана плохо Фото: Александр Ощепков / НГС

«Сделал в 17 первую [татуировку], она была маленькая, партаковая, мне потом нормальный мастер с руками перекрыл её нормально. (М.М.: Пора обновить?) Квартиру надо сначала отремонтировать!

Уже давно не реагируют [прохожие], но вот ко мне на остановке в прошлом году подошла бабушка, начала до меня докапываться: “Зачем тебе такие татуировки?”. Я всегда отвечаю, что я наркоман, это всегда удовлетворяет все их вопросы. Кто-то говорил мне: “Что ты синий такой?”.



От назойливых бабушек можно отшутиться, считает новосибирец Фото: Александр Ощепков / НГС

(М.М.: Куда в Новосибирске вы бы не пошли, открыв тату?) Может быть, только на Расточке, но там и появляться нет надобности, и там татуировки другие должны быть».

Мария, 24 года, специалист в IT:

Мария из Академгородка, она советует не ходить в шортах в нижней зоне Фото: Александр Ощепков / НГС

«В 18 лет [сделала татуировку], через неделю после дня рождения, по-моему. У меня нет маленьких вообще!

Когда люди видят, что ты в целом адекватный, то и реагируют на тебя тоже как на адекватного человека. Но все равно есть большой пласт людей, они идут крестятся, но это бабушки в основном. Молодые… они хотя бы своего отношения не показывают (если оно негативное. — Прим. ред.), хотя среди поколения до 35 я не особо замечаю проблем. Мама [нормально воспринимает], а вот её сёстры на уши давят: как ты вообще позволила, хотя годиков уже немало. Мама только переживает, что давление извне есть.



Она предполагает, что и среди пожилых людей скоро будет много татуированных Фото: Александр Ощепков / НГС

Станет ли отношение более лояльным или наоборот? Не знаю, мне кажется, что со временем людям станет плевать, вырастет поколение бабушек с татухами, что мы будем делать!

(М.М.: В каком районе лучше не показывать такие татуировки?) Если честно, я живу в Академгородке, поэтому в городе очень плохо ориентируюсь. Но даже в Академгородке, если спуститься с верхней зоны в нижнюю, то всё, ты в гетто, там прям страшно».

Ольга, 31 год, фитнес-тренер и Дмитрий, 43 года, предприниматель (отвечают вместе):



Дмитрий взял пример с жены и тоже начал делать татуировки Фото: Александр Ощепков / НГС

Ольга: «Маленькая татуировка у меня была сначала, а потом понеслось, поехало. Первый раз всегда страшно что-то сделать, как говорится, а потом уже начинается. Мама моя не видит взаимосвязи моих татуировок. Не понимает. Но я их люблю, соответственно, и мужа заразила!».

Дмитрий: «Всё именно так, теперь у меня 4 татуировки».

Ольга: «А у меня 14».

Ольга посчитала, что у неё уже 14 тату Фото: Александр Ощепков / НГС

Дмитрий: «Мне кажется, что отношение к татуировкам у старого советского поколения [ещё не очень спокойное], потому что они (татуировки. — Прим.ред.) ассоциируются с заключёнными, их называют даже больше наколками.

Ольга: «Бабушка делает вид, что она не видит. Мне кажется, что все бабушки смирились с тенденцией нашего века. Мне всё время всё равно, что обо мне думают, как говорят, я делаю то, что мне нравится, и чужое мнение мне не интересно. Но, конечно, когда люди говорят: “Это прикольно!”, конечно, это приятно. Но в первую очередь я же для себя это делаю, а не для людей.



Пара заверила, что не станет и сыну запрещать татуировки Фото: Александр Ощепков / НГС