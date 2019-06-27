Таких «японок» и не видали: топ-5 удивительных праворулек с полезными и удобными «фишками»

Новосибирск — одна из столиц праворульных авто в России — казалось бы, видел всё, на что способен японский автопром. Однако «япония» не ограничивается массовыми и широко известными «Тойотами», «Хондами» и «Ниссанами», в модельных рядах этих компаний существуют редкие и необычные машинки с весьма полезным функционалом. Такие авто можно увидеть и купить в Новосибирске, а польза от них может оказаться очень даже большой. Honda Mobilio

Honda Mobilio Фото: auto.ru

Компактный и доступный на вторичке автомобиль, на вид легковушка, а на самом деле небольшой минивэн аж на 7 мест. Автомобиль выпускался с 2001 по 2008 год, при длине 4055 мм он имеет сдвижные задние двери и три ряда сидений, которые можно трансформировать в нескольких вариантах. Высокая крыша обеспечивает большой запас пространства в салоне. Машину можно найти с передним или полным приводом, мотор 1,5-литровый 90-сильный, коробка передач — вариатор. Стоит Mobilio на вторичке в хорошем состоянии около 300 тысяч рублей. Чем не замена более крупным/дорогим минивэнам для большой семьи?



Nissan Clipper

Nissan Clipper Фото: auto.ru

Крохотный и суперэкономичный грузопассажирский вэн, который также выпускался в виде пикапа. При длине 3395 мм его высота составляет 1785 мм, что позволяет получить объемное удобное грузовое пространство при сложенных задних сиденьях. Моторчик 0,7 литра мощностью 48 л.с. сочетается с механикой или гидроавтоматом. Возможен полный привод. Идеально подойдет для развоза по городу небольших грузов, для доставки. Стоит автомобиль 350 тысяч рублей за 2012 год выпуска.

Suzuki Wagon R

Suzuki Wagon R Фото: auto.ru

Еще одна японская крошка — кей-кар. Кей-кары стали популярны в этой стране благодаря налоговым и страховым льготам на маленькие автомобили. На таких машинах проще передвигаться и парковаться в тесных мегаполисах, что к Новосибирску тоже относится. Suzuki Wagon R (5-е поколение) имеет в длину 3395 мм, весит 750–800 килограмм. Разгоняется 0,7-литровым двигателем мощностью 52, в гибридной версии мощность возрастает до 64 л.с. Привод передний или полный, КП — механика или вариатор. Оснащение на уровне «взрослых» машин — климат-контроль, кнопка запуска, бесключевой доступ, кожаный мультируль. Цена 450 тысяч за 2014 год.



Toyota Spade (Porte)

Toyota Spade Фото: auto.ru

Компактный хэтчбек с высокой крышей, у которого с одной стороны две обычных двери, а с другой — одна большая сдвижная. Spade выпускается с 2012 года, технически он идентичен более известному у нас Porte. Длина машины 3995 мм, высота 1690 мм — высокая крыша дает объем в салоне, облегчает посадку. Рычаг КП перенесен на рулевую коленку, пространство между передними сиденьями свободно. Кресла имеют множество вариантов трансформации, а с широкой сдвижной дверью удобно садится или грузить что-то в салон. Этот автомобиль уже помощнее, у него в гамме 1,3 литровый 95-сильный мотор и 1,5-литровый (103 и 109 л.с.). КП — вариатор, привод передний или полный. На новосибирской вторичке машина стоит 600–700 тысяч рублей.

Toyota FJ Cruiser

Toyota FJ Cruiser Фото: auto.ru

Компактный и доступный заменитель «Лэнд Крузеру» и другим огромным внедорожникам. Длина машины 4635 мм, клиренс 23 сантиметра, в конструкции использована рама. Многофункциональный салон, трансформируемые сиденья, необычная конструкция дверей: в едином проеме установлены стандартная передняя дверь и распахивающиеся против хода небольшие створки — удобно при погрузке. Двигатель 4-литровый атмосферный 239-сильный, коробка — гидроавтомат. Полный привод — жестко подключаемый Part Time, есть понижающая передача. Еще из интересных особенностей — три стеклоочистителя на лобовом стекле, больно оно широкое. На такой машине хорошо отправиться в увлекательное приключение, заехать в труднодоступные места, но можно передвигаться и по городу. Купить FJ Cruiser можно как с правым, так и с левым рулем. Цена — 1,5–1,6 миллиона рублей за экземпляр 2007–2008 года выпуска.



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