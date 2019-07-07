Размять батон? А яйца бить? Тест по странным советам от главных экспертов по покупкам

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3 июня 2019
Новый дизайн НГС
Привет! Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.
Привет! Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.
Если помнить о советах Роскачества при каждом походе в магазин, то можно уйти практически с пустой корзиной
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Новосибирцы давно стали ответственнее подходить к покупкам — многие в поисках лучшего оказываются на сайте Роскачества. Это независимая некоммерческая организация, которая по поручению Правительства РФ по всей стране проводит лабораторные исследования и составляет рейтинги самых разных товаров — от автомобилей и смартфонов до специй и туалетной бумаги. НГС изучил советы, которые Роскачество даёт при покупках, и выбрал самые странные — попробуйте угадать, какие из них правда, а какие не очень.
В какое время года Роскачество рекомендует вообще не покупать шоколад?
А вы знали, что мороженое полезно тем, кто худеет? Мы тоже нет. А ещё у мороженого есть даже рекомендуемая норма употребления. Угадайте, как часто Роскачество рекомендует взрослым баловаться им?
Представьте: в магазине вы берёте батон, нежно нажимаете на него. А он, похрустывая, как пружина, принимает прежнюю форму. Это хорошо или плохо?
В каком виде транспорта слушать музыку в наушниках особенная вредно для слуха? По вычислениям Роскачества, конечно.
А масляная плёнка на чае спустя несколько минут после заварки — это норма?
Роскачество раздаёт советы не только про вещи и продукты. Угадайте, что, по словам экспертов, не запрещается делать во время гриппа, вопреки распространённому мнению?
Угадайте, какой совет № 1 даёт Роскачество сразу после того, как вы решили приготовить яйца?