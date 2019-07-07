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Размять батон? А яйца бить? Тест по странным советам от главных экспертов по покупкам

НГС изучил инструкции на сайте Роскачества — теперь очередь читателей

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Если помнить о советах Роскачества при каждом походе в магазин, то можно уйти практически с пустой корзиной 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирцы давно стали ответственнее подходить к покупкам — многие в поисках лучшего оказываются на сайте Роскачества. Это независимая некоммерческая организация, которая по поручению Правительства РФ по всей стране проводит лабораторные исследования и составляет рейтинги самых разных товаров — от автомобилей и смартфонов до специй и туалетной бумаги. НГС изучил советы, которые Роскачество даёт при покупках, и выбрал самые странные — попробуйте угадать, какие из них правда, а какие не очень.  

В какое время года Роскачество рекомендует вообще не покупать шоколад?

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                КОММЕНТАРИИ (1)

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                7 июл 2019 в 18:01

                Ни одного правильного ответа, потому что закупками занимается мой личный повар.