«А это машина, да?»: китайский джип привлек внимание новосибирцев - может ли он заменить RAV4 и CX-5

Emgrand X7 перекликается с Volvo
Фото: Ольга Бурлакова
Недорогой кроссовер Geely Emgrand X7, претерпевший второй рестайлинг, выпускается китайским гигантом Geely, владеющим легковым подразделением Volvo. А собирают машины для нашего рынка на заводе в Белоруссии. Emgrand X7 это набор компромиссов между богатым оснащением, приятным салоном, доступной ценой и, с другой стороны, старым мотором, моноприводом и нюансами белорусской сборки. Чем хорош этот «китаец» и что в нем вызывает озабоченность – подробнее в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Внешний вид Geely Emgrand X7 (предоставлен официальным дилером «Грейт парк») это такая помесь самобытного дизайна и мотивов современных автомобилей Volvo, которые выпускаются теперь под присмотром китайцев и служат источником идей для их собственных авто.
Спереди это узнаваемый стиль Geely с фирменной решеткой радиатора…
… при виде сбоку задняя стойка и взъем подоконной линии напоминают кроссовер Volvo XC40.
А какие тут шикарные задние фонари со светодиодами – корма, это лучшее в экстерьере Emgrand X7.
Фонари еще более впечатляют в темноте, и конечно, это тоже Volvo.
Удивительно, но на автомобиль в потоке обращают внимание. Один водитель даже спросил - а это, мол, машина такая?
Geely Emgrand X7 – среднеразмерник длиной 4540 мм, шириной 1834 мм. Привод только передний. Заявленный клиренс вроде бы мал, 16 сантиметров, но по ощущения, по высокой посадке, по небольшим экспериментам на бездорожье недостатка в дорожном просвете машина не испытывает.
Современные «китайцы» уже не те сирые автомобили, которых сторонились и боялись. Постепенно выравнивается качество, зарабатывается репутация, меняется отношение потребителей. Вот, например, салон, тут он сделан на уровне «традиционных» иномарок.
Мягкий пластик хорош на вид и на ощупь, глянец не выглядит дешевкой, красиво смотрятся вставки с полосатым рисунком и металлическим обрамлением. Все собрано точно, аккуратно.
Благородности интерьеру добавляют кожаные вставки на дверях. Разве что подкачали пластиковые дверные подлокотники с грубым тиснением «под прострочку».
Кожаные кресла плотные, с хорошей боковой поддержкой на спинке и даже поддержкой плечей. Но с боковой поддержкой подушек сидений переусердствовали, валики впиваются в бедра. Есть простенький электропривод кресел.
Мультимедийка порадовала большим экраном, приятными цветами, нормальными шрифтами. Сама по себе работает шустро, но паузу между переключениями в пунктах меню создает анимация.
Цифровые шкалы приборки, немного мультяшные. Показания по этим рискам считывать не совсем удобно, а циферблат спидометра мельтешит в глазах постоянно меняющимися данными.
Кожаный руль с приливами и удобными «качельками» громкости. Но кажется, руль немного завален налево. Может так и надо? Или все-таки кажется?
Еще один нюанс обнаружился с рукояткой АКП. Иногда её можно переключить на любую передачу без нажатия на педаль тормоза. А иногда работает как положено – видимо соленоид какой-то заедает.
Сзади в кроссовере просторно. Высокая крыша, в потолке над головами сделана выемка – запас с кулак плюс два пальца. Есть подлокотник с глянцевой вставкой и разъем USB.
Много места для ступней и низкий порог, почти вровень с пол – садиться удобно.
Объем багажника 580 литров, есть розетка, шторка, отсеки для мелочевки. Электропривода нет.
Когда закрываем крышку багажника, взгляд выхватывает чуть отличающиеся зазоры между крышкой и фонарями. Остальные зазоры по кузову вроде в норме.
Топовый мотор кроссовера – 2-литровый 139-сильный, это старый агрегат, сделанный на основе «тойотовского» двигателя начала 2000-х годов. У него 191 Н*м крутящего момента и конечно тяги для 1,5-тонной машины не хватает.
Нелинейные реакции на педаль газа – сначала пустота, потом вдруг какое-то подобие рывка вперед. 5-ступенчатый гидроавтомат не торопится реагировать на нажатия педали в пол, особенно на скорости.
Разгоняется автомобиль с глухим воем двигателя, обороты приходится выводить на максимум. Но по вибрационным воздействиям мотор не досаждает.
Тяжелый на парковке руль с гидроусилителем на скорости не меняет своего характера – вязкость, большие пустоты в околонулевой зоне.
В целом по шоссе автомобиль идет уверенно и практически не нуждается в подруливаниях. Но как только появляются повороты или грубые волны дорожного покрытия, кроссовер начинает входить в ощутимые крены и соскакивать с траектории.
Зато у автомобиля хорошая плавность хода по неровностям. Частично заслуга в этом у высоких шин с 65-м профилем. Подвеска не проваливается вниз на ямах, работает тихо, сглаживает острые удары.
Но вот на руль эти удары транслируются слишком остро, а на некоторых ямах возникают пульсации баранки вокруг своей оси.
Есть запас по энергоемкости подвески – можно быстро мчать по проселку, но не стоит забывать про управляемость.
Шумоизоляция в кроссовере сделана неплохо. Больше солируют покрышки, от ветра особых проблем нет.
Итак, наш китайский кроссовер показал и плюсы, и минусы, так сколько же он стоит? Его цена – еще один пунктик в списке достоинств - 1 279 900 рублей за самую оснащенную версию.
«Обычную» иномарку-кроссовер в этом сегменте за такие деньги не купить вовсе, а тут мы получаем кожаный салон, сенсорную мультимедиа, климат, круиз-контроль, электропривод сидений, парктроники, камеру заднего вида, 6 подушек безопасности. Плюс кнопка запуска двигателя, бесключевой доступ и люк с электроприводом. Да, и главное - характерного «китайского» запах в машине практически нет – видимо справились с этой проблемой.
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