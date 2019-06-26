«А это машина, да?»: китайский джип привлек внимание новосибирцев - может ли он заменить RAV4 и CX-5

Недорогой кроссовер Geely Emgrand X7, претерпевший второй рестайлинг, выпускается китайским гигантом Geely, владеющим легковым подразделением Volvo. А собирают машины для нашего рынка на заводе в Белоруссии. Emgrand X7 это набор компромиссов между богатым оснащением, приятным салоном, доступной ценой и, с другой стороны, старым мотором, моноприводом и нюансами белорусской сборки. Чем хорош этот «китаец» и что в нем вызывает озабоченность – подробнее в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко.



Внешний вид Geely Emgrand X7 (предоставлен официальным дилером «Грейт парк») это такая помесь самобытного дизайна и мотивов современных автомобилей Volvo, которые выпускаются теперь под присмотром китайцев и служат источником идей для их собственных авто.



Фирменная решетка радиатор

Спереди это узнаваемый стиль Geely с фирменной решеткой радиатора…



Задняя стойка в стиле Volvo XC40

… при виде сбоку задняя стойка и взъем подоконной линии напоминают кроссовер Volvo XC40.



Красивые задние фонари

А какие тут шикарные задние фонари со светодиодами – корма, это лучшее в экстерьере Emgrand X7.



Светодиоды в темноте Фото: Дмитрий Косенко

Фонари еще более впечатляют в темноте, и конечно, это тоже Volvo.



На машину заглядываются

Удивительно, но на автомобиль в потоке обращают внимание. Один водитель даже спросил - а это, мол, машина такая?



Длина кроссовера 4540 мм

Geely Emgrand X7 – среднеразмерник длиной 4540 мм, шириной 1834 мм. Привод только передний. Заявленный клиренс вроде бы мал, 16 сантиметров, но по ощущения, по высокой посадке, по небольшим экспериментам на бездорожье недостатка в дорожном просвете машина не испытывает.



Салон собран качественно

Современные «китайцы» уже не те сирые автомобили, которых сторонились и боялись. Постепенно выравнивается качество, зарабатывается репутация, меняется отношение потребителей. Вот, например, салон, тут он сделан на уровне «традиционных» иномарок.



Использованы глянец и вставки под металл

Мягкий пластик хорош на вид и на ощупь, глянец не выглядит дешевкой, красиво смотрятся вставки с полосатым рисунком и металлическим обрамлением. Все собрано точно, аккуратно.

Кожаные вставки на дверях

Благородности интерьеру добавляют кожаные вставки на дверях. Разве что подкачали пластиковые дверные подлокотники с грубым тиснением «под прострочку».



Кресла с электроприводом

Кожаные кресла плотные, с хорошей боковой поддержкой на спинке и даже поддержкой плечей. Но с боковой поддержкой подушек сидений переусердствовали, валики впиваются в бедра. Есть простенький электропривод кресел.



Большой экран мультимедиа

Мультимедийка порадовала большим экраном, приятными цветами, нормальными шрифтами. Сама по себе работает шустро, но паузу между переключениями в пунктах меню создает анимация.



Цифровая приборная панель

Цифровые шкалы приборки, немного мультяшные. Показания по этим рискам считывать не совсем удобно, а циферблат спидометра мельтешит в глазах постоянно меняющимися данными.



Кожаный руль с приливами

Кожаный руль с приливами и удобными «качельками» громкости. Но кажется, руль немного завален налево. Может так и надо? Или все-таки кажется?



Рукоятка АКП

Еще один нюанс обнаружился с рукояткой АКП. Иногда её можно переключить на любую передачу без нажатия на педаль тормоза. А иногда работает как положено – видимо соленоид какой-то заедает.



Простор на задних местах

Сзади в кроссовере просторно. Высокая крыша, в потолке над головами сделана выемка – запас с кулак плюс два пальца. Есть подлокотник с глянцевой вставкой и разъем USB.



Низкий порог

Много места для ступней и низкий порог, почти вровень с пол – садиться удобно.



Багажник вместительный

Объем багажника 580 литров, есть розетка, шторка, отсеки для мелочевки. Электропривода нет.



Сзади нашлись отличающиеся зазоры

Когда закрываем крышку багажника, взгляд выхватывает чуть отличающиеся зазоры между крышкой и фонарями. Остальные зазоры по кузову вроде в норме.



Мотор 2-литровый 139-сильный

Топовый мотор кроссовера – 2-литровый 139-сильный, это старый агрегат, сделанный на основе «тойотовского» двигателя начала 2000-х годов. У него 191 Н*м крутящего момента и конечно тяги для 1,5-тонной машины не хватает.



Реакции на педаль газ нелинейны

Нелинейные реакции на педаль газа – сначала пустота, потом вдруг какое-то подобие рывка вперед. 5-ступенчатый гидроавтомат не торопится реагировать на нажатия педали в пол, особенно на скорости.



Двигатель приходится крутить

Разгоняется автомобиль с глухим воем двигателя, обороты приходится выводить на максимум. Но по вибрационным воздействиям мотор не досаждает.



Руль тяжелый и вязкий

Тяжелый на парковке руль с гидроусилителем на скорости не меняет своего характера – вязкость, большие пустоты в околонулевой зоне.



На шоссе кроссовер устойчив

В целом по шоссе автомобиль идет уверенно и практически не нуждается в подруливаниях. Но как только появляются повороты или грубые волны дорожного покрытия, кроссовер начинает входить в ощутимые крены и соскакивать с траектории.



Плавный ход на неровностях

Зато у автомобиля хорошая плавность хода по неровностям. Частично заслуга в этом у высоких шин с 65-м профилем. Подвеска не проваливается вниз на ямах, работает тихо, сглаживает острые удары.



На руль транслируются удары

Но вот на руль эти удары транслируются слишком остро, а на некоторых ямах возникают пульсации баранки вокруг своей оси.



По проселку можно ехать быстро

Есть запас по энергоемкости подвески – можно быстро мчать по проселку, но не стоит забывать про управляемость.



Шумоизоляция сделана неплохо

Шумоизоляция в кроссовере сделана неплохо. Больше солируют покрышки, от ветра особых проблем нет.



Стоимость 1 279 900 рублей за самую оснащенную версию

Итак, наш китайский кроссовер показал и плюсы, и минусы, так сколько же он стоит? Его цена – еще один пунктик в списке достоинств - 1 279 900 рублей за самую оснащенную версию.



Запах в салоне не досаждает