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Дали же имечко: угадайте, что названо именами писателей, политиков и известных людей в Новосибирске

Пятничный тест: попробуйте понять логику, по который дают известные имена своему бизнесу сибиряки

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Вряд ли все эти персонажи думали, что когда-то их именами назовут рестораны, дома и барбершопы

Новосибирские предприниматели давно полюбили давать своим предприятиям имена реальных людей. Они называют рестораны, салоны красоты, жилые комплексы и магазины в честь писателей, поэтов и политических деятелей. Иногда в этом странном нейминге есть хоть какой-то смысл и идея. Но часто известное имя берется просто потому, что оно «ничье» и почему бы за его счёт не привлечь клиентов. Обозреватель НГС сделал тест, в котором нужно попробовать угадать, что именно скрывается за знаменитой фамилией.

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                  Фото пользователя
                  28 июн 2019 в 08:21

                  А именем нашего ЧОПА названы все ЧОПЫ в новосибирске.

                  Фото пользователя
                  28 июн 2019 в 08:13

                  Чапаев Хаус - это нечто))))

                  Когда будет Анка Фитнесс и Петька Гриль?