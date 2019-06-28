Дали же имечко: угадайте, что названо именами писателей, политиков и известных людей в Новосибирске

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6 мая 2019
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Вряд ли все эти персонажи думали, что когда-то их именами назовут рестораны, дома и барбершопы
Новосибирские предприниматели давно полюбили давать своим предприятиям имена реальных людей. Они называют рестораны, салоны красоты, жилые комплексы и магазины в честь писателей, поэтов и политических деятелей. Иногда в этом странном нейминге есть хоть какой-то смысл и идея. Но часто известное имя берется просто потому, что оно «ничье» и почему бы за его счёт не привлечь клиентов. Обозреватель НГС сделал тест, в котором нужно попробовать угадать, что именно скрывается за знаменитой фамилией.
Солнце русской поэзии, наше всё - Александр Сергеевич Пушкин. Что, по вашему, названо в его честь?
Именем автора «Капитала» в Новосибирске названа площадь. Но не только она одна.
Личность Иосифа Виссарионовича Джугашвили до сих пор вызывает много споров. Что в Новосибирске назвали в честь его партийного псевдонима - Сталин?
Известность американскому писателю Джеку Лондону принесли рассказы об освоении суровых северных земель. А что назвали в его честь в «столице Сибири»?
Лев Толстой внес колоссальный вклад в развитие русской литературы. А какой вклад (и куда) внесли предприниматели, решившие использовать его имя?
Островских в русской литературе было два: революционный писатель Николай и дореволюционный драматург Александр (на фрагменте картины именно он). Тем сложнее будет угадать, что именно можно было назвать этим именем.
Леонид Ильич Брежнев был главой государства в период, когда уровень жизни в СССР достиг вершины (потом все стало хуже). Что же он заслужил от новосибирцев за это? Какое предприятие названо его именем.
Василий Иванович Чапаев был командиром времен гражданской войны, но стал известен после выхода одноименного фильма. Что в Новосибирске удостоилось чести носить это революционное имя?