Дали же имечко: угадайте, что названо именами писателей, политиков и известных людей в Новосибирске

Новосибирские предприниматели давно полюбили давать своим предприятиям имена реальных людей. Они называют рестораны, салоны красоты, жилые комплексы и магазины в честь писателей, поэтов и политических деятелей. Иногда в этом странном нейминге есть хоть какой-то смысл и идея. Но часто известное имя берется просто потому, что оно «ничье» и почему бы за его счёт не привлечь клиентов. Обозреватель НГС сделал тест, в котором нужно попробовать угадать, что именно скрывается за знаменитой фамилией.