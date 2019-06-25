Зло проснулось: 5 наивных вопросов про вспышку менингита в Новосибирске

Инфекционисты заверили, что вовремя начали лечение всех новосибирцев с менингококковой инфекцией. О болезни говорили не только внешние яркие признаки, но и результаты специфических обследований

С начала июня в Новосибирске резко возросла заболеваемость менингококковой инфекцией. В предыдущие годы врачи тоже фиксировали случаи болезни, но их было не больше 5 за год. За последние недели к медикам обратились десятки горожан, сейчас 12 новосибирцев с подтверждённым диагнозом остаются в больницах, в том числе дети. Сегодня, 25 июня, главный инфекционист региона Лариса Позднякова и замруководителя новосибирского Роспотребнадзора Лада Самойлова рассказали журналистам, как идёт борьба с заболеванием и чем от него можно спасаться. Корреспондент НГС записала самые важные моменты.



Новосибирск всё-таки настигла эпидемия менингококковой инфекции?

Врачи утверждают, что нет. Ситуацию нельзя сравнивать по масштабам, например, с эпидемией гриппа в 2009 году. По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лады Самойловой, сейчас в городе происходит «циклический подъём заболеваемости».

Главный инфекционист региона, главврач городской инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова отметила, что для менингококковой инфекции вполне типично просыпаться раз в несколько десятков лет — таков цикл этого биологического вида, по той же причине «медведь спит зимой, а не спит летом».

— У многих возникает вопрос, почему именно сейчас [поднялся уровень заболеваемости]. Вообще, у менингококковой инфекции действительно очень длительные промежутки пиковых подъёмов, они составляют 20–30 лет. Последнее повышение уровня заболеваемости [мы видели] в 90-х годах. Хотя ежегодно регистрируется от 3 до 5 случаев менингококковой инфекции, это спорадические случаи, — объяснила врач-инфекционист.



Лада Самойлова добавила, что во время предыдущего подъёма заболеваемости двадцатилетней давности врачи за год фиксировали 100–150 случаев менингококковой инфекции. Пока что врачи затрудняются сказать, когда именно завершится новый цикл: слишком много факторов должно совпасть. Но длиться он может несколько лет.

— Ситуация остаётся под контролем, — заверила замглавы управления Роспотребнадзора.

В городе живёт больше 1,5 миллиона человек, а привиты всего 10 тысяч. Это же мало?

Вакцинация против менингококковой инфекция не носит тотального характера, врачи прививают тех, кто контактировал с заболевшими и живёт в одном из 12 очагов распространения, таковы эпидемиологические показания.

Как объясняют врачи, прививки делают прежде всего детям («вообще, менингококковая инфекция классически относится к разряду детских инфекций») и взрослым, которые чаще всего сталкиваются с распространением болезни, например, медработникам или сотрудникам детских садов.



В группе риска прежде всего дети, особенно в возрасте от года до восьми лет Фото: Елена Полякова / НГС

По словам Ларисы Поздняковой, областные власти ежегодно закупают вакцину, ведь бывают и единичные случаи болезни. На этот год правительство Новосибирской области закупило 12 тысяч доз полисахаридной менингококковой вакцины группы А — именно такая группа инфекции преобладает сегодня в регионе. Кроме того, минздрав и правительство дополнительно приобрели 4 тысячи доз вакцины разных групп общей стоимостью 20 миллионов рублей. Также врачи используют и химиопрофилактику в отдельных случаях.



Главный инфекционист подчеркнула, что вакцина отечественного производства качественная, она считается эффективным методом борьбы с заболеванием.

Что касается тех, кто решил сделать прививку, но по эпидпоказаниям ему не положен бесплатный вариант, сможет пройти вакцинацию в частных клиниках Новосибирска — такая профилактика подойдёт тем, кто, к примеру, часто путешествует.

Можно ли спутать менингококковую инфекцию с чем-то ещё?

Опытные врачи не перепутают симптоматику, ведь эта инфекция очень ярко проявляется.

— Очень выраженные симптомы интоксикации, то есть лихорадка, слабость, ломота во всём теле, мышечная боль, такое вот состояние лихорадки, — перечислила первые признаки Лариса Позднякова.

Дальше, если развивается менингит, присоединяются сильнейшая головная боль, светобоязнь, тошнота, рвота, часто появляется специфическая сыпь на ногах (можно не только прочитать подробную информацию о признаках болезни, но и сохранить ее себе в качестве инструкции в картинках). Позднякова отметила, что у всех пациентов Новосибирской области, кто обратился к врачам с симптомами инфекции, медики распознали болезнь чётко (не только по внешним признакам, но и в результате специфического обследования). По данным на 25 июня, под наблюдением врачей остаются 6 взрослых и 6 детей, их состояние оценивается как «средней степени тяжести», лечение было им назначено вовремя, подчеркнула главный врач инфекционной больницы.



Есть ли способы предупредить развитие этой инфекции в семье или коллективе?

— Инфекция передаётся воздушно-капельным путём, что отягощает профилактику, потому что понятно, что от воздушно-капельного пути заражения никто не застрахован. Люди общаются, люди контактируют, и есть бессимптомные какие-то вещи, — констатировала главный инфекционист.



Властям пришлось купить дополнительные дозы вакцины на 20 миллионов рублей из-за роста числа заболевших Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В случае менингококковой инфекции подходят и зимние правила борьбы с ОРВИ и гриппом: проветривание помещений, влажная уборка, медицинские маски (правда, их стоит почаще менять, если находишься близко к очагу инфекции). Многое, как ни банально, зависит от иммунитета человека — насколько организм подготовлен к встрече с такой болезнью.

Если один раз переболел, уже больше не заболеешь?

К сожалению, менингитом можно заболеть несколько раз в жизни. У менингококка множество подвидов, и не факт, что в будущем организм человека, уже переболевшего ранее, защитится от другого типа этой инфекции. Главное, не игнорировать симптоматику — как подчёркивали врачи, она ярко выражена — и не провоцировать развитие заболевания. Ведь, если его не лечить в условиях стационара, последствия могут быть очень тяжёлыми, предупреждают медики.

