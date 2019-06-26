Единый смотрящий: все дорожные камеры хотят отдать малоизвестной фирме «ГЛОНАСС БДД»

Инициатива правительства отстранить частные компании от контроля за дорожной обстановкой получила интересное развитие: в июне власти российских регионов получили бумагу от Минкомсвязи, в которой обрисовывается переход на единственного поставщика таких услуг в лице ООО «ГЛОНАСС БДД». В бумаге содержатся конкретные расценки за услуги компании. Регионам предлагается отреагировать в «возможно короткий срок». Что такое «ГЛОНАСС БДД» и зачем нужен этот поставщик услуг, разбирался редактор раздела «Авто».



О необходимости отстранять частные компании от фото- и видеофиксации дорожных нарушений заговорили ещё весной: власти аргументировали это тем, что коммерческие фирмы заточены на получение прибыли, плохо следят за оборудованием и могут фальсифицировать нарушения. Сейчас готовится законопроект, который разрешит заниматься фото- и видеофиксацией лишь определённому кругу компаний.

Анализ нарушения в любом случае делали сотрудники ГИБДД в региональном ЦАФАП Фото: Роман Данилкин

Судя по бумаге, которая есть в распоряжении Сети городских порталов, рассматривается и вариант перехода на единого поставщика таких услуг в лице ООО «ГЛОНАСС БДД»: если инициативу примут, эта организация будет безальтернативной компанией, которая получит право устанавливать и обслуживать камеры фото- и видеофиксации.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» есть у всех новых автомобилей: она позволяет вызвать помощь принудительно, нажав кнопку SOS, или в автоматическом режиме, если при аварии зафиксирована сработка подушек безопасности или большие перегрузки Фото: Артем Краснов

ООО «ГЛОНАСС БДД» — детище трёх родителей. Во-первых, это АО «ГЛОНАСС» — оператор системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», которая является обязательной для новых автомобилей, а с осени станет важным звеном при разборе страховых случаев по ОСАГО. Во-вторых, собственник компании — госкорпорация «Ростех», что, видимо, и «легализует» её статус безальтернативного поставщика услуг. Но есть и ещё один совладелец — группа компаний «Сотка Высоток». Её деятельность разнородна, например, компания занимается развитием сотовой связи на автодорогах Татарстана. Кроме того, ей принадлежит большая часть ООО «Автодория», разработавшего и выпускающего одноимённый комплекс — тот самый, что фиксирует среднюю скорость автомобиля при проезде контрольного участка. Последние годы дела у «Автодории» шли не всегда ровно, например, от работы с ней отказались власти Москвы.



Комплекс «Автодория» не излучает электромагнитных волн, поэтому не улавливается радар-детекторами. Обмануть его, снизив скорость перед самой камерой, невозможно: он в любом случае определит среднюю скорость на участке Фото: Роман Данилкин

Других деталей о компании ООО «ГЛОНАСС БДД» нет: на наш звонок по телефону, указанному на сайте организации, женский голос сообщил, что комментировать письмо Минкомсвязи они не будут, а «всю информацию можно найти в сети интернет». Мы попытались выяснить, чем именно занимается ООО «ГЛОНАСС БДД», но в ответ нам лишь сообщили, что компания существует давно, и род её деятельности указан на сайте. На сайте указано, что компания «разрабатывает и внедряет интеллектуальные транспортные системы с использованием инфраструктуры ГЛОНАСС». На наш вопрос, какие именно системы разработала компания, её представитель повесила трубку.

В телеграмме Минкомсвязи указывается стоимость услуг ООО «ГЛОНАСС БДД»: властям региона предлагается либо оплачивать камеры помесячно по тарифу 65–90 тысяч рублей, либо платить гонорар за отдельное нарушение в размере 150–250 рублей. В целом стоимость услуг выглядит конкурентоспособной: конкурс, выигранный в прошлом году «АЭЛЬ-РТС инжиниринг» в Челябинской области, подразумевал плату в 220 рублей за фиксацию превышения скорости и 480 рублей — за прочие нарушения. Общая сумма контракта составляла 273 миллиона рублей и подразумевала установку 45 стационарных объектов: при таком подходе средний месячный гонорар составлял примерно 500–600 тысяч рублей на один комплекс (при расчётах мы учитывали, что они работали не полный год).

Как часто вы получаете штрафы с камер фото- и видеофиксации нарушений?