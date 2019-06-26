«Проще глаза выколоть»: в Госдуме предложили разрешить тонировку — все «за» и «против» чёрной пленки

В Государственной думе официально зарегистрирован новый законопроект — о полной отмене штрафов за тонировку любых стекол автомобиля. Депутаты предлагают разрешить водителям свободно тонироваться по ряду причин — и чтобы жарко не было, и чтобы не сидеть на виду у всех, и чтобы ликвидировать злоупотребления со стороны ГИБДД. НГС спросил новосибирских экспертов в области транспорта и законодательства, следует ли отменять штрафы и к чему это приведет. По текущему законодательству (часть 3.1 статьи 12.5 КоАП) за тонировку передних и лобовых стекол предусмотрен штраф 500 рублей (250 со скидкой), плюс инспекторы заставляют водителей на месте сдирать пленки. Группа депутатов ЛДПР внесла законопроект о признании ч. 3.1 ст. 12.5 утратившей силу — документ зарегистрирован 24 июня 2019 года и доступен на сайте Госдумы. Вот как мотивируют необходимость отмены штрафа авторы проекта:

«Тонирование стекол в автомобиле — это международная практика, поскольку позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным. Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке».

Ещё один аргумент, по поводу неправильных показаний приборов ГИБДД и злоупотреблений: «Полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100% защитой от получения штрафа. Приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе. В Приложении к Правилам дорожного движения упоминается ГОСТ 5727–88, в котором указано, что светопропускание ветровых стекол должно быть не менее 75%, прочих стекол — не менее 70%. Несмотря на то, что действие данного стандарта с 1 января 2015 года утратило силу и действует ГОСТ 32565–2013 с единым пороговым значением светопропускной способности 70%, инспекторы ГИБДД руководствуются цифрами ГОСТа 5727–88».



Пойманных водителей заставляют сдирать тонировку Фото: Александр Ощепков

Ренат Сулейманов, заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска. «Это будет означать, что сейчас опять все машины затонируют, кто их тонировал раньше. Сейчас автомобили, задние стекла тонированы у многих, передние — нет. Можно видеть, кто управляет автомобилем. Эти правила, которые сейчас действуют, они уже сложились, они привычные, и с этой точки зрения, мне кажется, их можно было бы оставить. Если сейчас все по кругу автомобили опять будут затонированы, я не знаю, насколько это улучшит безопасность движения». Данил Соловьев, руководитель федеральной сети автосервисов FIT Service. «Я когда смотрю на людей, которые ездят с тонировкой — а раньше тонировали лобовики даже — ну проще себе глаза выколоть и сесть за руль. Ну а что, тоже самое будет, вообще темно будет. Не зря же существуют нормы по тонировке стекла, это уменьшает видимость человека для водителя. Ну понятно днем, когда солнце, но автомобиль эксплуатируется не только днем, но и в сумерки, в темное время суток. Естественно это уменьшает видимость, соответственно может привести к увеличению аварийности. Водитель должен видеть полностью правое, левое и переднее стекло, ничего не должно мешать. Когда закон принимали о штрафах, это же на основе статистики аварийности. Публиковали эту статистику, что действительно автомобили с тонировкой чаще попадают в аварии».



Павел Костенко, генеральный директор дилерского центра Mercedes-Benz «СТС Автомобили». «Наши клиенты до ввода этих запретов на 90% были тонированы с передними стеклами и зачастую с лобовиком. Востребовано, особенно в мегаполисах, где все хотят скрыться, уединиться в этом транспортном потоке. Есть и плюсы, и минусы, здесь надо смотреть не только в рамках личных интересов, но и в рамках интересов общества. В темное время суток тонировка, какая бы ни была качественная, ограничивает обзор. Сейчас это тоже компенсируется современными техническими вещами — камера заднего вида, какие-то другие вещи». Татьяна Бойко, председатель коллегии адвокатов Бойко и партнеры. «С законодательной точки зрения это освободит [водителей]. Очень часто бывает, что сотрудники ДПС останавливают несколько машин и машины встают в очередь и ждут. Люди как ездили с тонировкой многие, так и ездят То есть данное правило для кого-то действует, для кого-то не действует. В ночное время суток из-за тонировки действительно можно не увидеть какое-то препятствие на дороге, в том числе столбики. Граждане обращались по поводу ДТП, вот как раз наезд на препятствие в ночное время суток, когда тонировка была еще разрешена. То, что вред она приносит — прям однозначно».

Олег Дугушкин, директор компании автотехнической, трасологической экспертизы «НАТТЭ». «Правила дорожного движения, в том числе и технический регламент, это вещи, которые написаны кровью. Любая тонировка все равно как-то ограничивает обзор. Ни одна тонировка не выдержит этот технический регламент. Я считаю, что стекло должно быть прозрачным, любые ограничения влияют на безопасность движения. Очень сложно экспертам, следователям [юридически] ввести тонировку в причинно-следственную связь с ДТП, практически невозможно».

Нужно ли разрешить свободную тонировку любых стекол?

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