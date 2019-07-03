Лето на работе: 7 мест под открытым небом, куда можно перенести работу из офиса

Лето наконец-то настало. Несмотря на сезон отпусков, работу у многих никто не отменил. Поэтому радоваться солнечным дням и зелёным листьям придётся по расписанию — утром, в обед и вечером. А в промежутках посматривать в окошко и думать об отпуске. Чтобы не было больно за прожитое в офисе сибирское лето, есть вариант взять ноутбук и выйти на улицу (если есть возможность, конечно). Корреспонденты НГС побродили по улицам Новосибирска и нашли несколько мест, где можно устроить себе небольшой рабочий кабинет на свежем воздухе.



Кофейня «Кардамон»

Кофейня «Кардамон» окружена зеленью Фото: Густаво Зырянов / НГС

Небольшая кофейня в тихом центре выглядит мило и уютно. Большой плюс в том, что нет музыки. Кресла стоят в тени деревьев, поэтому экран монитора видно даже в солнечную погоду. Посетителей на летней площадке мало, поэтому особо они не мешают. В кофейне есть Wi-Fi, пароль от которого любезно подскажут официанты. Несмотря на то что это центр и рядом улица Чаплыгина, шума мало. В «Кардамоне» есть ощущение, что ты где-то на даче, в беседке, заросшей деревьями. В меню кофейни нет бизнес-ланча, но есть из чего выбрать — правда, цены могут показаться доступными не всем. Салаты стоят 200–290 рублей. Супы — 170 рублей. Но борща и окрошки здесь нет. На первое, например, турецкий суп из красной чечевицы, на второе — хачапури с баклажаново-ореховой пастой бадриджани (250 рублей). Но если не есть, а просто занять столик, то достаточно взять напиток. Чай разных видов (0,5 л) стоит 170 рублей. Кофе — от 125 до 270 рублей.



Двор на Коммунистической между домами 43 и 45 Фото: Густаво Зырянов / НГС

Дворик на Коммунистической

Между домами на Коммунистической, 43 и 45 есть почти секретный уголок — место для Новосибирска не характерное. Больше похоже на тихие закутки европейских столиц с музеями и лофтами. Возможно, поэтому его и называют «хипстерский дворик».

Лавочка с Wi-Fi от компании «Электронный город» Фото: Густаво Зырянов / НГС

Здесь довольно тихо и есть Wi-Fi от компании «Электронный город». Кроме того, у лавочек небольшая тумба, куда можно поставить ноутбук. Здесь есть и USB-розетки. Во дворике несколько заведений, где можно перекусить.

В тумбы встроены розетки с USB Фото: Густаво Зырянов / НГС

Например, ROOKS — туда ведёт винтовая лестница. Здесь тоже Wi-Fi. Несколько небольших столиков. Бизнес-ланча нет. В меню, например, «China Girl» за 310 рублей — это котлета из говядины, ананас, сыр чеддер, салат и соус Chivas. Домашний морс стоит 90 рублей, чай — 30.

В сквере у ГПНТБ можно найти уютный и тихий угол, несмотря на близость Кирова и Бориса Богаткова Фото: Густаво Зырянов / НГС

Скверик у ГПНТБ

Зелёный уголок находится справа от ГПНТБ, если стоять лицом к библиотеке. Вокруг сквера живая изгородь, поэтому с первого раза этот закуток можно и не увидеть. Важный плюс — в двух шагах туалет (30 рублей). Здесь же летник кафе «Квартира № 50». Посетителей немного, музыки нет. Бизнес-ланч здесь с 12:00 до 16:00 — комплексный обед, например, обойдётся в 240 рублей. В кафе есть Wi-Fi.



Сквер у ГПНТБ Фото: Анна Богданова / НГС

Сад Кирова

Сад Кирова (не путать с парком Кирова на левом берегу) — это спасение от шума Октябрьской магистрали. Немного свернуть с шумной улицы — и окажешься в тихом парке «с драконами».



Сад Кирова находится всего в двух шагах от «Октябрьской», и тут вполне можно посидеть с ноутбуком Фото: Густаво Зырянов / НГС

Как раз у Змея Горыныча всегда больше народа — там бегают дети и сидят подростки. А в другой части парка тише, поэтому можно устроиться поудобнее и начать работу. Скамейки здесь обычные, без спинок. Экстравагантный вариант — сесть на ступени сказочной избушки или вовсе залезть внутрь. Да, это сделано для детей, но, с другой стороны, все мы чьи-то дети, которым хочется сказочной работы.

Избушка стоит в углу парка Фото: Густаво Зырянов / НГС

Перекусить можно в кафе «Кадриль». Цены вполне приемлемые, есть бизнес-ланч. Например, овощной салат и куриный суп — по 50 рублей, шашлык из свинины — 110 рублей, гарнир — 40 рублей. Также есть кофе (от 100 до 210 рублей), навынос дешевле на 15%. Wi-Fi в парке нет, но вполне устойчивый мобильный интернет.

В жару на набережной прохладнее Фото: Густаво Зырянов / НГС

Михайловская набережная

На отремонтированной набережной действительно стало красиво. Для тех, кто хочет здесь поработать, — большой выбор мест на большом пространстве. Днём народ есть, но он рассеивается по всей территории, поэтому набережная кажется почти пустой. С ноутбуком можно пристроиться в любом уголке — хоть на скамейке под ветвистыми деревьями, хоть на деревянных ступенях с видом на реку. На набережной пока хватает и «диких» уголков, куда дети не добегают.

Михайловскую набережную ремонтируют второй год — находиться здесь и правда стало приятно Фото: Густаво Зырянов / НГС

Достаточно прихватить с собой небольшую подстилку и расположиться вдали от прибрежной цивилизации. В жаркий день здесь будет прохладнее от реки, рядом хоть и платный, но комфортный туалет. А для перекуса на набережной и возле метро большой выбор закусочных.



Онлайн-парк находится в парке «Городское начало» Фото: Анна Богданова / НГС

А в другой части набережной — в парке «Городское начало» — оператор Тele2 недавно открыл онлайн-парк для фрилансеров. Главное достоинство — Wi-Fi с хорошим сигналом, возможность зарядить ноутбук. Парк работает с 10:00 до 22:00.

Тем, кому нужна тишина, лучше взять беруши, так как на экране часто что-то транслируется Фото: Анна Богданова / НГС

Правда, в солнечный день работать под открытым небом и смотреть на экран будет сложновато, так как тень от моста слабая. Плюс парка заключается в том, что укрыться от дождя можно будет внутри деревянной комнатки с уютными креслами-грушами. Рядом есть туалет (30 рублей), а также работает кофейня на колёсах.

Парк на Вертковской редакция НГС выбрала за раскидистые кроны деревьев — под ними удобно сидеть с ноутбуком Фото: Густаво Зырянов / НГС

Парк на Вертковской

Сквер Сибиряков-Гвардейцев рядом с метро «Площадь Маркса». Здесь тихо, нет музыки, а территория детей и их самокатов — возле детской площадки в глубине сквера. Лавочек немного, но плюс в том, что они в тени, что позволит смотреть в экран монитора. Никаких точек с едой здесь нет. Пообедать можно через дорогу, возле метро, например в «Вилке-Ложке» или «Бургер-Кинге». С мобильным интернетом проблем нет, Wi-Fi не предусмотрен.



В Дендрологическом парке мало беседок, но и мало народу днём Фото: Анна Богданова / НГС

Дендрологический парк и Зоопарк

В зоопарке удобнее и много беседок, где есть стол. А возле вольера с белыми медведями, например, есть Wi-Fi. Тут же полно мест, где можно перекусить. Минус зоопарка в том, что там платный вход. Альтернатива — дендрологический парк. В кустах есть беседки, где тихо и спокойно. Дендрологический парк обработан от клещей. С остальными насекомыми как в ботсаду, так и в зоопарке придётся мириться. Как вариант — приходить работать рано утром, пока они ещё не проснулись.



В ботаническом саду можно найти хвойную поляну — там проще избежать мошкары Фото: Анна Богданова / НГС