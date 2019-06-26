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Криминал
Подробности

Должник с пелёнок: Сбербанк выставил ребенку счет на 100 тысяч рублей

С его карты кто-то сумел взять огромный кредит — в банке заявили, что такое в принципе невозможно

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Сбербанк потребовал у 15-летнего подростка вернуть 100-тысячный долг, неожиданно образовавшийся у него на банковской карточке

Фото: Мария Онищенко

Сбербанк требует от 15-летнего подростка Романа Садыбекова возврата долга почти в 100 тысяч рублей, которые пропали с его утерянной банковской карты. Мальчик потерял в ноябре 2018 года свою дебетовую карту, а после обнаружил, что через неё кто-то получил в банке краткосрочный кредит почти на 100 тысяч рублей. Как такое могло случиться, удивляются все — даже сотрудники банка. Подробности — в материале НГС.

Сбербанк потребовал оплатить почти 100-тысячный долг, образовавшийся на утерянной карте 15-летнего подростка Романа Садыбекова. После того как карта была потеряна, кто-то снял с неё по овердрафту 97 802 рубля 98 копеек.

В середине ноября 2018 года 15-летний Роман Садыбеков потерял свою дебетовую банковскую карточку «Молодёжная», на которой почти не было денег. Родители мальчика периодически перечисляли туда деньги на карманные расходы.

«В ноябре [2018 года] он её потерял. Но так как денег так практически не было, то он обратился в банк со спокойной душой и всё. После утери через 12 дней обратился: он не сразу это обнаружил. Ему эта карта [нужна] не как взрослому рассчитываться: она ему то нужна, то не нужна. Обратился в банк, ему перевыпустили карту, и задолженность там уже была, но никто ему об этом ничего не сказал», — рассказала корреспонденту НГС мама мальчика Мария Онищенко.

Роман подтвердил корреспонденту НГС, что действительно пользовался картой нечасто и не сразу обнаружил, когда она потерялась.

«После чего я заявил об утере, восстановил карту и, когда увидел минус, пошёл в банк сразу выяснять, что это такое? <…> В банке все были удивлены, потому что это карта "Молодёжная", на ней в принципе минуса не может быть», — пояснил Роман Садыбеков.

Как потом выяснилось, дебетовая карта подростка каким-то образом оказалась с овердрафтом. И кто-то получивший доступ к карте забрал из Сбербанка около 98 тысяч рублей в виде краткосрочного кредита. Для этого мошенники сначала переподключили карту к другому номеру телефона, а потом переводами с QIWI-кошельков в течение 5 дней довели лимит овердрафта почти до 100 тысяч рублей, быстро вывели обратно вложенные деньги и взяли краткосрочный кредит почти на 98 тысяч рублей.

Пока карточка Романа Садыбекова была в утере, злоумышленники оформили через неё краткосрочный кредит почти на 100 тысяч рублей

«Деньги забирались не наличкой, а происходили перечисления разным лицам. Последняя сотня [тысяч рублей] ушла вообще непонятному, даже не лицу какому-то, а просто написано в выписке из банка, что ушла в Зеленоград и всё. Даже имя не указано», — рассказал НГС юрист фирмы «Юридическая компания. Рябинина, Зиновьев и Крестьянов» Константин Зиновьев, который представляет интересы мальчика.

Зиновьев уверен, что ответственность за случившееся лежит полностью на банке: во-первых, к дебетовой карточке не должны были автоматически подключать овердрафт без информирования клиента, а во-вторых, овердрафт вообще не должны были по закону подключать к карточке несовершеннолетнего подростка.

«Ошибка банка в том, что они выдали кредит по карте несовершеннолетнего. <…> Потому что несовершеннолетний не имеет право вступать в сделки именно кредитного характера. Вот вклады несовершеннолетний может делать, это предусмотрено законом, а все эти кредиты, овердрафты и прочее — [нет]. И банк не мог не знать, что это несовершеннолетний, потому что все паспортные данные у него были», — заметил Зиновьев.

В пресс-службе новосибирского отделения Сбербанка подтвердили, что овердрафт по «Молодежной» карте оформить невозможно.

«По данному виду карт ("Молодежная") не предусмотрено открытие овердрафта как дополнительной услуги, в рамках тарифного плана. Банк не вправе разглашать подробности операций, совершенных клиентами. Для проведения подробного анализа всех операций по данной карте рекомендуем клиенту обратиться с заявлением в любое отделение банка», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Сибирского банка ПАО «Сбербанк».

Как уточнил юрист Зиновьев, Мария Онищенко и Роман Садыбеков уже написали заявление в банк с просьбой снять все претензии и направить их тому, кто получил кредит по карте.

В январе НГС рассказал историю новосибирца Михаила Ноппе, у которого со счёта в банке «Взаимодействие» украли 1,1 миллиона рублей. Пострадавший обратился в суд, после чего банк оштрафовали на 300 тысяч рублей.

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Вира Строй
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26 июн 2019 в 08:06

Просто на каждого малооплачиваемого неопытного недотёпу из Сбера есть изощрённейший ум вот этих qiwi-дельцов...

26 июн 2019 в 08:09

какие продвинутые жулики ...в сбербанке

26 июн 2019 в 08:05

Пусть банкиры теперь и ломают свои головы.
Это их проблемы.