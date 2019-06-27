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Город
Фоторепортаж

Нас тут бомбило: интуристам покажут главные улицы Новосибирска — они разрушены и забиты рекламой

Корреспондент НГС прошел по гостевым маршрутам города к МЧМ-2023 — виды иногда пугают даже местных

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Сегодня гостей города приходится водить по разбитым городским тротуарам

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Чиновники разработали для Новосибирска «гостевые маршруты» — план улиц, по которым будут гулять и ездить иностранные гости и официальные делегации в 2023 году во время молодёжного чемпионата мира по хоккею. В списке оказались центральные городские магистрали, а также улицы, которые ведут к аэропорту, вокзалу, Академгородку и достопримечательностям вроде зоопарка. За эти четыре года их пообещали привести в порядок и облагородить. Корреспонденты НГС проехались по нескольким «гостевым маршрутам», чтобы посмотреть на них глазами иностранца, и узнали, что придётся исправить, чтобы не опозориться перед большими гостями. Подробности — в фоторепортаже НГС.

«Гостевые маршруты» Новосибирска разработали в мэрии на прошлой неделе — их всего шесть. Это дороги от аэропорта к Академгородку, от Станционной к Заельцовскому парку, от вокзала к планетарию и саду Дзержинского и некоторые другие. Всего в список попали десятки улиц во всех районах города. 

Пустырь у метромоста на левом берегу через четыре года станет главным местом города и фанатов молодёжного хоккея со всего мира 

Все маршруты хотят благоустроить к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который проведут в Новосибирске в 2023 году. Подразумевается, что по ним поедут гости, иностранные делегации, чиновники и спортсмены. Корреспонденты НГС решили притвориться иностранцами и попробовали взглянуть на город так же, как посмотрели бы настоящие гости города, если бы приехали сегодня, а не через четыре года. 

Большевистская 

Большевичка заставлена наземными переходами, пестрящими уродливыми баннерами

Улицу Большевистскую включили в маршрут № 6. По ней, судя по всему, гостей будут возить до Ключ-Камышенского плато, Академгородка и параллельно показывать Михайловскую набережную и Бугринский мост. Главное «украшение» нынешней Большевички — серый (с недавнего времени зелёный) металлический забор вдоль МФК «Снежная миля», который строят с 2014 года.

Металлический забор у (не очень) строящегося МФК «Снежная миля» давно стал неотъемлемым атрибутом Большевички. В месте разлома тротуарная плитка вздулась, как после землетрясения

Из-за ошибки строителей грунт у котлована, который вырыли для стройки, просел и образовал разлом прямо на тротуаре и подходу к остановке «Гостиница "Обь"». Разлом заливали асфальтом, но он давал трещину. Теперь на этом месте плитка, из-за которой тротуар стал похож на последствия бомбёжки. Эту проблему обещают решить как минимум с 2016 года, но, как видно, безуспешно: пока ни комплекса, ни ровного тротуара.

В июне Большевичку начали активно ремонтировать

Местами иностранцы могут спутать здания на Большевичке с барселонскими «танцующими» домами, построенными по проекту Гауди

Саму Большевистскую активно ремонтируют — дорожные рабочие закатали полосу в сторону Академгородка в свежий асфальт, сделали разделительную полосу с бетонными поребриками. Но всё равно сейчас гостей города, да и самих новосибирцев удивляет обилие уродливых рекламных щитов и тополей с обрубленными ветками. 

Любимая фишка горзеленхоза — оставлять обрубки тополей

На подъезде к «Европейскому берегу» первое, что видят жильцы, — горы грязи вперемешку с помойкой, которую видно с Большевички

Без того несимпатичный частный сектор напротив Михайловской набережной утопает в рекламных баннерах

А прямо напротив Михайловской набережной, которая наверняка будет одним из первых пунктов в плане иностранцев, стоит частный деревянный дом, который погряз в рекламе. А на его фасаде красуется экран. Большевистская — не самая красивая улица Новосибирска, но пока единственная дорога к научному центру и морю на правом берегу. Пока кроме рекламных щитов, пластиковых наземных переходов и обрубков с торчащими из них ветками, стоя в пробке, любоваться здесь нечем. 

Восход

Восход — одна из самых уютных улиц Новосибирска. Через неё проложили маршрут к улице Кирова и Октябрьской магистрали, и, конечно, к набережной, метро и коммунальному мосту. Главный секрет улицы в том, что её старые, давно уродующие город хрущёвки скрыты за деревьями, как и обилие уродливых рекламных вывесок.

В паре метров от туристического маршрута главного города Сибири — старая добрая провинция, хоть и контрастная

По ту сторону хрущёвок на Восходе ничего не меняется уже много лет 

Это фото с лёгкостью можно было бы продать как ужасные последствия землетрясения

На спуске к набережной иностранцев ждёт явный шок: трамвайные рельсы, по которым ходит один-единственный трамвай № 13, разбросало, как после землетрясения. «Не рельсы, а пипец, да?» — не сдержался интеллигентного вида мужчина в костюме, увидев фотографа НГС, ждущего трамвай. «Тренашку» на них трясёт так, что со стороны кажется, что она вот-вот завалится. Иностранным гостям можно представить поездку как аттракцион. 

Ватутина

Ватутина — одна из самых аварийных улиц города

По улице Ватутина, которую тоже включили в один из городских маршрутов, гостей будут возить от аэропорта в Академгородок по Бугринскому мосту. Остаётся только надеяться, что к этому времени её избавят от бесконечных пробок, иначе иностранцы смогут разглядеть ямы на дорогах, обилие грузовиков, бетономешалок и облезлых фасадов. 

Проспект Дзержинского

Вообще Дзержинский район — не самый популярный у туристов. «Гостевой маршрут» здесь пролегает от сада Дзержинского, проходит через Гоголя и Челюскинцев и ведёт к вокзалу. 

Проспект Дзержинского хорош только снаружи...

... за углом любопытных гостей ждёт изнанка Дзержинки, облезлая и грязная

Разбитые тротуары — беда всего города

«Сталинки» Дзержинки — её главная гордость. Вероятно, на их фасадах сделают акцент. Но стоит зайти за угол, пару метров от «гостевого маршрута», как иностранцев встретят обшарпанные стены, разбросанный мусор и пыль. Сами тротуары здесь — выставка разновидностей асфальта, который заботливо уложили здесь разноцветными кусками.

Чтобы не убирать трубопровод под землю, можно наплести иностранцам, что так сибиряки отогревают зимние улицы 

Во дворах то и дело встречаются «брошенки» — пыльные и со спущенными колёсами

Два чудака захватили чуть ли не единственный зелёный уголок в окрестностях 

И если тротуары с фасадами привести в порядок можно, то с менталитетом новосибирских водителей сложнее — за углом одного из самых красивых домов проспекта на газоне припаркованы две иномарки. Голубой «Мерседес» не скрывает своего патриотизма, но явно скрывает уважение к местным жителям. 

Жуковского

В список «гостевых маршрутов» попала и улица Жуковского — она ведёт сразу к двум достопримечательным местам: к зоопарку и Заельцовскому парку. Но к белым медведям и сосновому бору гостям города придётся пробираться через бесконечные пробки, любуясь по дороге частным сектором с мусором и даже разбросанными бамперами.

Жуковского ассоциируется не только с поклонниками зоопарка, но и заботливыми автовладельцами 

Кем-то потерянный бампер аккуратно поставили на тротуар

А владельцы автомоек, видимо, будут зазывать проезжающих мимо иностранных гостей так же, как зазывают стоящих в пробках новосибирцев 

Что ещё цепляет взгляд в пробках? Обилие автомоек и шиномонтажек, которые встречаются каждые метров 50. Вдоль всей улицы на бедных пешеходных дорожках, ведущих к частным домам, стоят лавочки с работниками автомоек, ласково зазывающих водителей-грязнуль к себе.

Проспект Маркса

«Турист», мы верим в тебя

Сильнее всего в городе должна преобразиться площадь Маркса, ведь здесь обещают достроить гостиницу «Турист», бетонные блоки которой возвышаются над ней с самых 1980-х. Вообще площадь Маркса можно считать самым недооценённым местом в городе — центр левого берега и один из крупнейших, если не самый крупный транспортный узел города с разных сторон украшает стихийный рынок, ряды киосков, побитые тротуары и сразу две заброшки. 

Стихийный рынок у «Кристалла» тесно соседствует с автобусной остановкой 

Пока жителей левого берега вместо красивого здания в центре площади встречает заброшка с платной парковкой за забором

Единственное украшение площади Маркса — клумбы посреди кольца 

Застройщики площади задумывали её как геометрически совершенную, а вместо этого получили то, над чем плюются все гости левобережья, видя хотя бы бетонный забор за памятником Покрышкину. Мало кто заглядывал за него — ведь одно из самых красивых мест площади занимает парковка для грузовиков. 

Вдоль всего проспекта образовалась одна длинная парковка

В гостевой маршрут включили главную левобережную магистраль — проспект Маркса, который соединяет правый берег с центральной площадью. Несмотря на всю важность, проспект ничем не отличается от простых городских улиц. Пока в планах здесь — ремонт НГТУ. Логично предположить, что к МЧМ по хоккею покрасят фасады хрущёвок. Но что пока не представляется, это то, как чиновники избавят улицу от стихийной парковки — машины в два ряда паркуются вдоль всего проспекта.

Площадь Лыщинского обзаведётся длинным наземным пешеходным переходом сразу через три улицы 

Возможно, преобразят и метромост — это наверняка одна из немногих вещей, которую иностранцы знают о Новосибирске, ведь он самый длинный в мире

Сейчас на месте будущей арены иностранцам показывать нечего, но власти обещают, что скоро здесь будет красиво

Но даже тотальное благоустройство проспекта Маркса не поможет площади Лыщинского, которую тоже затронет большая реконструкция — именно с неё гости и спортсмены на машинах будут приезжать к ледовой арене у самого побережья Оби. Проспект Маркса перекроет огромный наземный пешеходный переход, который уже появился на макетах инфраструктуры нового ЛДС. Он протянется от Блюхера до Немировича-Данченко и наверняка обзаведётся уродливыми баннерами, как и те переходы, которые тянутся над Большевистской. 

Помимо красивых улиц власти обещают новосибирцам не менее красивую станцию метро, которая появится раньше — её начали строить пару недель назад

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