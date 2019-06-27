Нас тут бомбило: интуристам покажут главные улицы Новосибирска — они разрушены и забиты рекламой

Чиновники разработали для Новосибирска «гостевые маршруты» — план улиц, по которым будут гулять и ездить иностранные гости и официальные делегации в 2023 году во время молодёжного чемпионата мира по хоккею. В списке оказались центральные городские магистрали, а также улицы, которые ведут к аэропорту, вокзалу, Академгородку и достопримечательностям вроде зоопарка. За эти четыре года их пообещали привести в порядок и облагородить. Корреспонденты НГС проехались по нескольким «гостевым маршрутам», чтобы посмотреть на них глазами иностранца, и узнали, что придётся исправить, чтобы не опозориться перед большими гостями. Подробности — в фоторепортаже НГС.

«Гостевые маршруты» Новосибирска разработали в мэрии на прошлой неделе — их всего шесть. Это дороги от аэропорта к Академгородку, от Станционной к Заельцовскому парку, от вокзала к планетарию и саду Дзержинского и некоторые другие. Всего в список попали десятки улиц во всех районах города.

Пустырь у метромоста на левом берегу через четыре года станет главным местом города и фанатов молодёжного хоккея со всего мира Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Все маршруты хотят благоустроить к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который проведут в Новосибирске в 2023 году. Подразумевается, что по ним поедут гости, иностранные делегации, чиновники и спортсмены. Корреспонденты НГС решили притвориться иностранцами и попробовали взглянуть на город так же, как посмотрели бы настоящие гости города, если бы приехали сегодня, а не через четыре года. Большевистская

Большевичка заставлена наземными переходами, пестрящими уродливыми баннерами Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Улицу Большевистскую включили в маршрут № 6 . По ней, судя по всему, гостей будут возить до Ключ-Камышенского плато, Академгородка и параллельно показывать Михайловскую набережную и Бугринский мост. Главное «украшение» нынешней Большевички — серый (с недавнего времени зелёный) металлический забор вдоль МФК «Снежная миля», который строят с 2014 года.

Металлический забор у (не очень) строящегося МФК «Снежная миля» давно стал неотъемлемым атрибутом Большевички. В месте разлома тротуарная плитка вздулась, как после землетрясения Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Из-за ошибки строителей грунт у котлована, который вырыли для стройки, просел и образовал разлом прямо на тротуаре и подходу к остановке «Гостиница "Обь"». Разлом заливали асфальтом, но он давал трещину. Теперь на этом месте плитка, из-за которой тротуар стал похож на последствия бомбёжки. Эту проблему обещают решить как минимум с 2016 года, но, как видно, безуспешно: пока ни комплекса, ни ровного тротуара.

В июне Большевичку начали активно ремонтировать Фото: Ольга Бурлакова / НГС



Местами иностранцы могут спутать здания на Большевичке с барселонскими «танцующими» домами, построенными по проекту Гауди Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Саму Большевистскую активно ремонтируют — дорожные рабочие закатали полосу в сторону Академгородка в свежий асфальт, сделали разделительную полосу с бетонными поребриками. Но всё равно сейчас гостей города, да и самих новосибирцев удивляет обилие уродливых рекламных щитов и тополей с обрубленными ветками.



Любимая фишка горзеленхоза — оставлять обрубки тополей Фото: Ольга Бурлакова / НГС

На подъезде к «Европейскому берегу» первое, что видят жильцы, — горы грязи вперемешку с помойкой, которую видно с Большевички Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Без того несимпатичный частный сектор напротив Михайловской набережной утопает в рекламных баннерах Фото: Ольга Бурлакова / НГС

А прямо напротив Михайловской набережной, которая наверняка будет одним из первых пунктов в плане иностранцев, стоит частный деревянный дом, который погряз в рекламе. А на его фасаде красуется экран. Большевистская — не самая красивая улица Новосибирска, но пока единственная дорога к научному центру и морю на правом берегу. Пока кроме рекламных щитов, пластиковых наземных переходов и обрубков с торчащими из них ветками, стоя в пробке, любоваться здесь нечем.

Восход

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Восход — одна из самых уютных улиц Новосибирска. Через неё проложили маршрут к улице Кирова и Октябрьской магистрали, и, конечно, к набережной, метро и коммунальному мосту. Главный секрет улицы в том, что её старые, давно уродующие город хрущёвки скрыты за деревьями, как и обилие уродливых рекламных вывесок.

В паре метров от туристического маршрута главного города Сибири — старая добрая провинция, хоть и контрастная Фото: Ольга Бурлакова / НГС

По ту сторону хрущёвок на Восходе ничего не меняется уже много лет Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Это фото с лёгкостью можно было бы продать как ужасные последствия землетрясения Фото: Ольга Бурлакова / НГС

На спуске к набережной иностранцев ждёт явный шок: трамвайные рельсы, по которым ходит один-единственный трамвай № 13 , разбросало, как после землетрясения. «Не рельсы, а пипец, да?» — не сдержался интеллигентного вида мужчина в костюме, увидев фотографа НГС, ждущего трамвай. «Тренашку» на них трясёт так, что со стороны кажется, что она вот-вот завалится. Иностранным гостям можно представить поездку как аттракцион. Ватутина

Ватутина — одна из самых аварийных улиц города Фото: Ольга Бурлакова / НГС

По улице Ватутина, которую тоже включили в один из городских маршрутов, гостей будут возить от аэропорта в Академгородок по Бугринскому мосту. Остаётся только надеяться, что к этому времени её избавят от бесконечных пробок, иначе иностранцы смогут разглядеть ямы на дорогах, обилие грузовиков, бетономешалок и облезлых фасадов.

Проспект Дзержинского

Вообще Дзержинский район — не самый популярный у туристов. «Гостевой маршрут» здесь пролегает от сада Дзержинского, проходит через Гоголя и Челюскинцев и ведёт к вокзалу.

Проспект Дзержинского хорош только снаружи... Фото: Ольга Бурлакова / НГС

... за углом любопытных гостей ждёт изнанка Дзержинки, облезлая и грязная Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Разбитые тротуары — беда всего города Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Сталинки» Дзержинки — её главная гордость. Вероятно, на их фасадах сделают акцент. Но стоит зайти за угол, пару метров от «гостевого маршрута», как иностранцев встретят обшарпанные стены, разбросанный мусор и пыль. Сами тротуары здесь — выставка разновидностей асфальта, который заботливо уложили здесь разноцветными кусками.

Чтобы не убирать трубопровод под землю, можно наплести иностранцам, что так сибиряки отогревают зимние улицы Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Во дворах то и дело встречаются «брошенки» — пыльные и со спущенными колёсами Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Два чудака захватили чуть ли не единственный зелёный уголок в окрестностях Фото: Ольга Бурлакова / НГС

И если тротуары с фасадами привести в порядок можно, то с менталитетом новосибирских водителей сложнее — за углом одного из самых красивых домов проспекта на газоне припаркованы две иномарки. Голубой «Мерседес» не скрывает своего патриотизма, но явно скрывает уважение к местным жителям. Жуковского В список «гостевых маршрутов» попала и улица Жуковского — она ведёт сразу к двум достопримечательным местам: к зоопарку и Заельцовскому парку. Но к белым медведям и сосновому бору гостям города придётся пробираться через бесконечные пробки, любуясь по дороге частным сектором с мусором и даже разбросанными бамперами.

Жуковского ассоциируется не только с поклонниками зоопарка, но и заботливыми автовладельцами Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Кем-то потерянный бампер аккуратно поставили на тротуар Фото: Ольга Бурлакова / НГС

А владельцы автомоек, видимо, будут зазывать проезжающих мимо иностранных гостей так же, как зазывают стоящих в пробках новосибирцев Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Что ещё цепляет взгляд в пробках? Обилие автомоек и шиномонтажек, которые встречаются каждые метров 50. Вдоль всей улицы на бедных пешеходных дорожках, ведущих к частным домам, стоят лавочки с работниками автомоек, ласково зазывающих водителей-грязнуль к себе. Проспект Маркса



«Турист», мы верим в тебя Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сильнее всего в городе должна преобразиться площадь Маркса, ведь здесь обещают достроить гостиницу «Турист», бетонные блоки которой возвышаются над ней с самых 1980-х. Вообще площадь Маркса можно считать самым недооценённым местом в городе — центр левого берега и один из крупнейших, если не самый крупный транспортный узел города с разных сторон украшает стихийный рынок, ряды киосков, побитые тротуары и сразу две заброшки.



Стихийный рынок у «Кристалла» тесно соседствует с автобусной остановкой Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Пока жителей левого берега вместо красивого здания в центре площади встречает заброшка с платной парковкой за забором Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Единственное украшение площади Маркса — клумбы посреди кольца Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Застройщики площади задумывали её как геометрически совершенную, а вместо этого получили то, над чем плюются все гости левобережья, видя хотя бы бетонный забор за памятником Покрышкину. Мало кто заглядывал за него — ведь одно из самых красивых мест площади занимает парковка для грузовиков.



Вдоль всего проспекта образовалась одна длинная парковка Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В гостевой маршрут включили главную левобережную магистраль — проспект Маркса, который соединяет правый берег с центральной площадью. Несмотря на всю важность, проспект ничем не отличается от простых городских улиц. Пока в планах здесь — ремонт НГТУ. Логично предположить, что к МЧМ по хоккею покрасят фасады хрущёвок. Но что пока не представляется, это то, как чиновники избавят улицу от стихийной парковки — машины в два ряда паркуются вдоль всего проспекта.

Площадь Лыщинского обзаведётся длинным наземным пешеходным переходом сразу через три улицы Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Возможно, преобразят и метромост — это наверняка одна из немногих вещей, которую иностранцы знают о Новосибирске, ведь он самый длинный в мире Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сейчас на месте будущей арены иностранцам показывать нечего, но власти обещают, что скоро здесь будет красиво Фото: Ольга Бурлакова / НГС