Салют, Новосибирск! Полная программа Дня города (сохраните её в закладки)

Праздновать очередной День рождения Новосибирска горожане будут два дня
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
30 июня Новосибирск отметит 126-летие — гулять по этому поводу горожане будут несколько дней подряд, а завершится празднование грандиозным фестивалем фейерверков и концертами сразу на нескольких площадках. Корреспондент НГС собрала полную программу праздника: от площади Ленина до спальных районов.
Предпраздничные мероприятия с 25 по 29 июня
Уже 25 июня в Новосибирске начнётся Международный фестиваль цветов: до субботы улица Ленина от площади до пересечения с улицей Советской превратится в улицу цветов. Команды флористов из шести стран украсят платформы — для их установки улицу перекрыли за день до официального начала фестиваля.
На шести платформах за несколько дней из цветов соорудят гамак и мост, веера и матрёшек, заставят танцевать берёзы, покажут современные деревья и зелёный город.
— Мы мечтали провести карнавал, чтобы платформы проехали по городу, но перекрывать город на два дня — все решили, что это слишком много. Поэтому в этом году платформы не будут двигаться по городу, — поделилась начальник департаменты культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова. — Мы покажем, как это может быть красиво, чтобы люди увидели своими глазами, — возможно, на следующий год нам разрешат сделать целое карнавальное шествие по городу с этими платформами.
Официальное открытие состоится только 29 июня в 14:00 — по такому поводу пригласили Новосибирский городской духовой оркестр и ансамбль «Сюрприз».
Утром 29 июня в Вознесенском кафедральном соборе пройдёт колокольный концерт: горожан ждёт 20 минут колокольного перезвона, с 09:40 до 10:00.
С 10:30 мэр Новосибирска лично проведёт историческую экскурсию для гостей из городов-побратимов: по словам Анны Терешковой, в этом году ждут делегации из Тэджона, Саппоро, Оша, Павлодара. Горожане тоже могут присоединиться, заверила она: если людей будет много, на помощь придут гиды из музея Новосибирска.
С 16:00 в парке «Городское начало» начнётся городской фестиваль молодёжного творчества «ТехноART-2019» с ярмаркой-обменником, мастер-классами, выставками и музыкой.
Улица и площадь Ленина
Улица Ленина будет перекрыта от площади до улицы Революции: за перекрёстком с улицей Советской с 10:00 до 23:00 будет работать площадка «Зелёный Новосибирск», а от площади Ленина до улицы Советской пройдут шествия с артистами, ростовыми куклами и задекорированными ретроавтомобилями и каретами — вся улица превратится в фотозону.
Украшенные цветами платформы к началу празднования Дня города переедут на площадь и станут частью фотозон, но главным объектом должен стать самый настоящий вертолёт.
— У нас есть завод НАРЗ, его директор очень гордится тем, что он делает, и любит то, что он делает. Мы договорились, что он нам поможет, и мы установим вертолёт. Одна из сценок будет — «Прилетит вдруг волшебник…», — рассказала Терешкова.
Площадь Ленина в День города превратится в театральные подмостки. Праздник начнётся в 12:00 после третьего звонка, как и положено в театре. С 13:00 здесь будут выступать спортсмены, дети и городская молодёжь, а с 21:00 до 23:00 — «мастера искусства».
В сквере возле Оперного театра к этому дню обновят выставку и целый день будут проводить всероссийскую акцию «ЯРОССИЯ» — запечатлевать праздничные лица горожан.
Первомайский сквер
Центральный городской сквер в День города превратится в презентацию общественных организаций: здесь пройдут этнографическая выставка, презентации благотворительных и патриотических организаций и ТОС.
Октябрьская магистраль
Участок Октябрьской магистрали от Красного проспекта до улицы Каменской превратится в спортивно-экстремальную зону: здесь с 10:00 будут работать секции кроссфита, кёрлинга и тира, пройдут парад батутов, морской конкурс спортивных талантов от центра «Дельфиния», а также соревнования: по уличному баскетболу, силовому экстриму, армреслингу и боссаболу. Соседствовать спортсменам придётся с картингом и автомотошоу.
Улица Кирова и площадь Пименова
На площади перед ГПНТБ масштабное мероприятие на целый день запланировали военные, а вот по улице Кирова от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Каменской с 11:00 до 15:30 пройдёт велогонка.
Парк «Городское начало»
В парке поддержат театральную концепцию — правда, немного с другой стороны: здесь с 12:00 стартует фестиваль уличных культур Fun Park «Театр улиц» — с граффити, танцевальными баттлами и концертом группы Siberian Beaches.
Улица Потанинская
Улицу Потанинскую в районе здания на Красном проспекте, 35 тоже перекроют — здесь свои коллекции одежды покажут молодые дизайнеры из числа студентов новосибирского филиала РГУ имени
На окраинах
Для тех, кому не хочется ехать в центр, праздник устроят и в городских районах — свои программы с гуляньями и концертами подготовили практически для каждого парка, сквера и ДК в городе. В Кировском районе праздник отметят ещё и на площади перед ТРЦ «МЕГА», в Советском — в ТРК «Эдем», а в Заельцовском — в зоопарке.
Музыка
Основным музыкальным событием Дня города должен стать фестиваль на Михайловской набережной: с 13:00 здесь будут подводить итоги конкурса «Звёздные имена Новосибирска».
— Конкурс-фестиваль проводится на протяжении полугода, мы отбираем самых лучших, талантливых ребят. Сейчас идёт полуфинал, во время Дня города будут финальные выступления, — рассказала Анна Терешкова.
Завершится празднование на набережной выступлением группы «Смысловые галлюцинации».
Свои праздничные программы с концертами приглашённых звёзд организуют и крупные ТРЦ города: возле «Сан Сити» в 20:00 начнётся выступление группы «Город 312», у «Ройял Парка» вечер завершится концертом Татьяны Овсиенко, а у «Ауры» — выступлением Мари Краймбрери и Звонкого.
Фейерверк
Разумеется, такое масштабное событие не может пройти без фейерверка. В этом году давать первые залпы начнут в 22:40 — в это время над Обью начнётся фестиваль фейерверков «Огни в честь любимого города!». По словам Анны Терешковой, он продлится около 40 минут, и впервые в этом году участвовать будут компании из других городов, а новосибирцы — их оценивать.
В 22:50 синхронно должны начаться фейерверки и в других частях города: небо осветится над Первомайским сквером, Монументом Славы, территорией музыкальной школы на улице Молодости, 13, площадкой возле ДК «Академия» и площадкой возле ТРК «Эдем».