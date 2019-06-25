Салют, Новосибирск! Полная программа Дня города (сохраните её в закладки)

30 июня Новосибирск отметит 126-летие — гулять по этому поводу горожане будут несколько дней подряд, а завершится празднование грандиозным фестивалем фейерверков и концертами сразу на нескольких площадках. Корреспондент НГС собрала полную программу праздника: от площади Ленина до спальных районов.

Предпраздничные мероприятия с 25 по 29 июня

Уже 25 июня в Новосибирске начнётся Международный фестиваль цветов: до субботы улица Ленина от площади до пересечения с улицей Советской превратится в улицу цветов. Команды флористов из шести стран украсят платформы — для их установки улицу перекрыли за день до официального начала фестиваля.



На шести платформах за несколько дней из цветов соорудят гамак и мост, веера и матрёшек, заставят танцевать берёзы, покажут современные деревья и зелёный город.

— Мы мечтали провести карнавал, чтобы платформы проехали по городу, но перекрывать город на два дня — все решили, что это слишком много. Поэтому в этом году платформы не будут двигаться по городу, — поделилась начальник департаменты культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова. — Мы покажем, как это может быть красиво, чтобы люди увидели своими глазами, — возможно, на следующий год нам разрешат сделать целое карнавальное шествие по городу с этими платформами.



Перекрывать город на два дня подряд в мэрии не решились: если горожанам понравится новый фестиваль, он станет масштабнее в следующий раз Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Официальное открытие состоится только 29 июня в 14:00 — по такому поводу пригласили Новосибирский городской духовой оркестр и ансамбль «Сюрприз».

Утром 29 июня в Вознесенском кафедральном соборе пройдёт колокольный концерт: горожан ждёт 20 минут колокольного перезвона, с 09:40 до 10:00.

С 10:30 мэр Новосибирска лично проведёт историческую экскурсию для гостей из городов-побратимов: по словам Анны Терешковой, в этом году ждут делегации из Тэджона, Саппоро, Оша, Павлодара. Горожане тоже могут присоединиться, заверила она: если людей будет много, на помощь придут гиды из музея Новосибирска.



С 16:00 в парке «Городское начало» начнётся городской фестиваль молодёжного творчества «ТехноART-2019» с ярмаркой-обменником, мастер-классами, выставками и музыкой.



В этом году День города отчасти станет тематическим — его приурочат к Году театра в России Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Улица и площадь Ленина

Улица Ленина будет перекрыта от площади до улицы Революции: за перекрёстком с улицей Советской с 10:00 до 23:00 будет работать площадка «Зелёный Новосибирск», а от площади Ленина до улицы Советской пройдут шествия с артистами, ростовыми куклами и задекорированными ретроавтомобилями и каретами — вся улица превратится в фотозону.

Украшенные цветами платформы к началу празднования Дня города переедут на площадь и станут частью фотозон, но главным объектом должен стать самый настоящий вертолёт.

— У нас есть завод НАРЗ, его директор очень гордится тем, что он делает, и любит то, что он делает. Мы договорились, что он нам поможет, и мы установим вертолёт. Одна из сценок будет — «Прилетит вдруг волшебник…», — рассказала Терешкова.



Площадь Ленина традиционно станет одной из основных площадок: здесь выступят спортсмены и музыканты Фото: Густаво Зырянов / НГС

Площадь Ленина в День города превратится в театральные подмостки. Праздник начнётся в 12:00 после третьего звонка, как и положено в театре. С 13:00 здесь будут выступать спортсмены, дети и городская молодёжь, а с 21:00 до 23:00 — «мастера искусства».



В сквере возле Оперного театра к этому дню обновят выставку и целый день будут проводить всероссийскую акцию «ЯРОССИЯ» — запечатлевать праздничные лица горожан.

Первомайский сквер

Центральный городской сквер в День города превратится в презентацию общественных организаций: здесь пройдут этнографическая выставка, презентации благотворительных и патриотических организаций и ТОС.



На Октябрьской магистрали можно будет посоревноваться в картинге, а на Кирова — в велогонке Фото: Густаво Зырянов / НГС

Октябрьская магистраль

Участок Октябрьской магистрали от Красного проспекта до улицы Каменской превратится в спортивно-экстремальную зону: здесь с 10:00 будут работать секции кроссфита, кёрлинга и тира, пройдут парад батутов, морской конкурс спортивных талантов от центра «Дельфиния», а также соревнования: по уличному баскетболу, силовому экстриму, армреслингу и боссаболу. Соседствовать спортсменам придётся с картингом и автомотошоу.

Улица Кирова и площадь Пименова

На площади перед ГПНТБ масштабное мероприятие на целый день запланировали военные, а вот по улице Кирова от улицы Сакко и Ванцетти до улицы Каменской с 11:00 до 15:30 пройдёт велогонка.



Парк «Городское начало» на день отдадут уличным искусствам Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Парк «Городское начало»

В парке поддержат театральную концепцию — правда, немного с другой стороны: здесь с 12:00 стартует фестиваль уличных культур Fun Park «Театр улиц» — с граффити, танцевальными баттлами и концертом группы Siberian Beaches.



На улице Потанинской пройдёт модный показ Фото: Алёна Золотухина / НГС

Улица Потанинская

Улицу Потанинскую в районе здания на Красном проспекте, 35 тоже перекроют — здесь свои коллекции одежды покажут молодые дизайнеры из числа студентов новосибирского филиала РГУ имени А. Н. Косыгина .

На окраинах

Для тех, кому не хочется ехать в центр, праздник устроят и в городских районах — свои программы с гуляньями и концертами подготовили практически для каждого парка, сквера и ДК в городе. В Кировском районе праздник отметят ещё и на площади перед ТРЦ «МЕГА», в Советском — в ТРК «Эдем», а в Заельцовском — в зоопарке.



Главным музыкальным гостем Дня города станут Сергей Бобунец и группа «Смысловые галлюцинации» Фото: Анна Золотова / НГС

Музыка

Основным музыкальным событием Дня города должен стать фестиваль на Михайловской набережной: с 13:00 здесь будут подводить итоги конкурса «Звёздные имена Новосибирска».

— Конкурс-фестиваль проводится на протяжении полугода, мы отбираем самых лучших, талантливых ребят. Сейчас идёт полуфинал, во время Дня города будут финальные выступления, — рассказала Анна Терешкова.



Завершится празднование на набережной выступлением группы «Смысловые галлюцинации».

Свои праздничные программы с концертами приглашённых звёзд организуют и крупные ТРЦ города: возле «Сан Сити» в 20:00 начнётся выступление группы «Город 312», у «Ройял Парка» вечер завершится концертом Татьяны Овсиенко, а у «Ауры» — выступлением Мари Краймбрери и Звонкого.



В этом году в фестивале фейерверков впервые будут участники из других городов Фото: Александр Ощепков / НГС