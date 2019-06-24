«Компания развалилась, когда я из неё ушёл»: интервью Михаила Трифонова — создателя «Топ-Книги»

Новосибирские журналисты Егор Егошин и Юлия Дрокова запустили на YouTube программу «Соль», которая посвящена интервью с предпринимателями города. Они поговорили с бывшим совладельцем «Топ-Книги» и создателем группы компаний «Аристотель» (книжные магазины «Плиний Старший», Book-look, «BOOK'ля», «Марк Аврелий», «Сократ») о том, что привело к краху первой компании, почему и кому продана вторая, почему закрывается магазин «Плиний Старший», что получил Трифонов с этих сделок и чем занимается его новая компания. НГС с разрешения авторов программы «Соль» публикует самые интересные моменты интервью.

Справка: Михаил Трифонов — бывший учредитель компании «Топ-Книга», которая была создана в 1995 году и стала одним из крупнейших ритейлеров. Вышел из состава учредителей в мае 2007 года. В 2008 году он начал сам вести книжный бизнес и создал группу компаний «Аристотель», и вёл этот бизнес совместно с издательством АСТ. В сеть входили такие книжные магазины, как «Плиний Старший», Book-look, «BOOK'ля», «Марк Аврелий», «Сократ». Год назад Трифонов продал свою долю в компании и создал новую компанию «Книга54». Что последует за распродажами в группе компаний «Аристотель»

— То, что там проходят распродажи, это вопрос, видимо, к текущим владельцам магазинов, потому что ими было принято решение некоторые из них перепродать «Читай-городу», некоторые из них перепродать другим игрокам, а те, которые никому не нужны из этих игроков, скорее всего, закроют. Поэтому это оно и происходит. Так как я к этим магазинам уже отношения не имею довольно долгое время, то вопрос не ко мне, что с ними будет дальше.



В чём суть сделки и когда она произошла

— Сделка произошла в прошлом году. Что касается моего отношения к сети, то ещё примерно за год до сделки я ушёл с поста генерального директора, но сеть продолжалась и, видимо, шло какое-то понимание, что с ней дальше будет. В прошлом году я подписал соответствующее соглашение и, соответственно, не являюсь её владельцем, не являюсь её сотрудником. Что же касается интересов людей, которые приобрели эту сеть, то, я думаю, у этих людей интерес один — скажем так, несколько уменьшить конкуренцию на книжном рынке Новосибирска и повысить процент самих себя на этом рынке.

«Сибирский дом книги» много лет существовал на Красном проспекте Фото: из архива НГС

Чем занимается ООО «Книга54»

— Компания занимается двумя вещами: во-первых, она занимается тем, что инвестирует в издательские, книжные проекты, касательно Сибири и Новосибирска. Грубо говоря, есть издательство, у которого есть текст, но нет денег, чтобы издать. «Книга54» даёт деньги и берёт часть тиража. Соответственно, потом что-то продаёт издательство, что-то продаёт «Книга54». За счёт того, что мы даём деньги, издательство вообще имеет возможность эту книгу издать, имеет возможность снизить себестоимость и, соответственно, быстрее продать этот тираж. Дополнительно к этому мы ищем людей, которые могут написать книги про Новосибирск, с целью их последующего издания.



Насколько перспективно издавать книги про Новосибирск

— Тема краеведения, если так её называть, то это одна из немногих тем, чрезвычайно стабильных в последние годы на книжном рынке. А что касается конкретно Новосибирска, то эта тема могла бы быть гораздо больше, чем есть на самом деле. Если мы заглянем, то условно какое-нибудь якутское книжное издательство издаёт книг подобной тематики больше в разы. То же самое в Екатеринбурге. Есть регионы, которые издают большое количество подобной литературы. Это же необязательно книги в чистом виде: это путеводители, карты, атласы, фотоальбомы, наборы фотографий — всё в эту тему входит. В Новосибирске эта тема в общем-то не разработана. Так как продажи я знаю, то я вижу, что на этой теме можно много чего интересного сделать. Собственно говоря, именно этим «Книга54» и занимается. Некнижная деятельность

— А вторая часть («Книга54». — Прим. ред.) вообще с книгами не связана никаким образом: просто затевать ещё одно юрлицо сразу бессмысленно было, пока ещё обороты не миллионные — это так называемая игровая технология Воскобовича (набор игр и игровых пособий. — Прим. ред.) и работа с детскими садами, детскими центрами развивающими. Дистрибуция, но не простая, потому что мы с женой являемся сертифицированными тьюторами данной технологии. Следовательно, мы фактически и преподаватели этой технологии среди воспитателей детских садов. Головная компания ведёт этот бизнес несколько лет, и этот бизнес, безусловно, успешен. Из Сибири эта технология известна в Томске, но в целом мало кто по ней работает, в отличие от других регионов



О вере в рынок розничной книготорговли

— Я сейчас не вижу смысла этим заниматься. Большой магазин сейчас ещё раз открывать с нуля — во-первых, нужно опять дофига инвестировать, во-вторых, магазин должен работать с книжками АСТ, ЭКСМО, иначе это не магазин. При тех условиях, при которых мы расстались, нормальные условия работы с ними маловероятны, соответственно, и розничный магазин маловероятен.

Сколько нужно инвестировать в одну книгу

— В «художку» не очень много. 100–150 тысяч надо в стандартную книжку инвестировать. Предполагается, что тираж должен продаваться за год. Средний тираж — 500–1000. Всё, что стартануло, продаётся (пока «Книга54» занимается больше переизданиями. — Прим. ред.). У меня ещё не так много книг, чтобы я успел ошибиться. «Легендариум» — новинка, но вряд ли как-то может провалиться: он похож на «Мифосибирск», но только ещё интереснее. А вот есть, допустим, интересный проект, который мы выпустим, скорее всего, в июле-августе. Там не всё так очевидно, потому что аналогов у этого проекта нету. Это роман-взросление человека сибирской тайги. Автор — Денис Соболев.



Можно ли местному автору зарабатывать писательским трудом

— Нет, и не только местному: никакому автору, кроме 20 человек, невозможно зарабатывать писательским трудом.



«Плиний Старший» продлил работу до 26 июня — в нём действует скидка 75% на всё Фото: Густаво Зырянов

Ожидания от книгоиздательского бизнеса

— Есть определённый рынок, он пустой, можно его сильно увеличивать, но он не быстрый. Во-первых, понятно, что книги — сам по себе бизнес не быстрый: тираж, который продаётся за год, или деньги от которого возвращаются за год (это немножко разные вещи), тоже не очень короткий срок. Здесь вопрос в том, чтобы накопилась определённая критическая масса книг, которая будет уже достаточно серьёзно влиять и составлять какую-то долю от новосибирского книжного рынка. Тот объём, который есть, — три книги, четыре альбом и полтора десятка наборов открыток — это не очень много.

Учитывая то, что «Читай-город» их пока ещё не берёт, нужно договариваться с ними об этом. Это совершеннейший такой стартап. Нужно будет увеличить товарную массу до десятка-полутора десятков книг, нескольких десятков продукции какой-то поменьше, типа открыток, зайти немножечко в сувенирку, в какие-либо канцелярские товары. Уже после этого постепенно можно будет говорить о какой-то стабильности. И понятно, что нельзя часто ошибаться, потому что один крупный провал закроет собою пять успешных проектов. Тем более супербестселлеров здесь вряд ли можно ожидать, по крайней мере пока. Потом, что называется, посмотрим.



Об амбициях, выраженных в деньгах

— Они у меня никогда не были выражены в деньгах, потому что амбиции «Топ-Книги» были — создать сначала крупнейшую компанию в Сибири, потом — крупнейшую компанию в России. Потом — крупнейшую компанию в Евразии, но не успели. Она развалилась тогда, когда я из неё ушёл. Увёл с собой нескольких ключевых людей. Я ушёл с небольшим количеством денег: достаточным, чтобы запустить «Аристотель», но не тем, которые мне были должны. Там же потом суды были: я выиграл суд, мне даже долю в компании вернули целиком и полностью. Монетизировать её по второму разу уже не было никакой технической возможности: уже не существовало активов.

Можно ли было не работать до конца жизни, получив эти деньги

— Мог, естественно. Чувство мести (заставило отказаться от этого пути. — Прим. ред.) Мы же плохо разошлись с «Топ-Книгой»: они не выплатили мне требуемую сумму, мы там рассорились. Соответственно, мне нужно было показать, что я в отдельности могу создать успешную книжную сеть. Ну и заодно погасить «Топ-Книгу» окончательно. Что и произошло.

Два решения, которые привели к банкротству «Топ-Книги»

— «Топ-Книга» снаружи была неуязвимой: на тот момент не было конкурентов, которые могли её как-то разорить, поразить и так далее. Она могла разорится только изнутри. Что собственно и произошло. В какой момент точка невозврата? Скажем так, было принято одно принципиально не очень правильное решение, когда были взяты 1,5 миллиарда рублей для того, чтобы компанию срочно расширить с последующим выходом на IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества. — Прим. ред.), что было тогда очень модно. Считать ли это какой-то грубой ошибкой по жизни? Я бы сказал, что нет, потому что все так думали. Все так делали: у кого-то это получилось, у кого-то нет. Само по себе это решение не обрушило «Топ-Книгу», обрушили последующие решения.

Когда взяли эти деньги, стали открывать огромное количество магазинов, и потом выяснилось, что очень быстрое расширение сети снижает качество магазинов. Магазины стали не выходить на требуемые финансовые показатели, соответственно, стала проседать вся компания целиком, и в этот момент была, на мой взгляд, допущена вторая очень серьёзная ошибка. Нужно было остановиться, позакрывать там сотню магазинов и уже действовать более спокойно. Да, там уже висели все эти займы и прочее, но ещё была возможность это дело успокоить. Но такого решения принято не было. Вместо этого было принято решение заняться разборками, кто же во всём этом виноват.

На мой взгляд, после того, как из компании я ушёл, компания была обречена. Кроме того, после того, как я ушёл, и вместо меня появился ещё один совладелец, который вложил в компанию 280 миллионов собственных денег, его кинули на эти 280 миллионов. После чего он взмахнул шашкой и на этом судьба «Топ-Книги» завершилась. Сколько можно кидать многих, но в конечном итоге нельзя кидать всех.

