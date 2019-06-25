25 июня вторник
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 3/10
usd 62.91
eur 71.60
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 3/10
usd 62.91
eur 71.60
Авто Дороги и транспорт
Проблема

«Где дороги?»: на Монументе Славы ребенка ранило до крови арматурой, а у ДКЖ улицу отдали под киоски

На проезжей части возле ДКЖ начали стройку киосков, а на Монументе Славы дети получают раны от плит

Поделиться

769
13 Обсудить

Все новости

Все новости

Стройка на Красноярской 

Фото: читатель НГС

В очередном, 34-м выпуске проекта «Где дороги?»: строительные работы на узкой улице Красноярской в центре города, жуткое состояние тротуара возле консерватории на Советской и вечно затопленная детская площадка на Коммунистической. 

«Очередная несанкционированная застройка в Новосибирске. По адресу: Красноярская, 34 строится ряд торговых павильонов. Это на улице, на которой и сейчас нельзя пройти спокойно пешеходам. На улице, по которой пытаются проехать автомобили, по которой фуры каждый день подъезжают к магазинам. По этой же улице школьники каждый день идут в школу, лавируя между машинами и фурами. Тут началась грандиозная стройка павильонов на месте небольшого кармана для парковки и самой улицы. Замечу, что дорожное покрытие не менялось на ней никогда. Плиты лежат со времен стройки с оголенной арматурой», — описывает проблему читатель Дмитрий.

Ремонт на Монументе Славы

Многострадальный Монумент Славы наконец начали ремонтировать, читатели заметили здесь строительные работы... 

Опасный штырь поранил ребенка

...но изношенные плиты покрытия все-таки успели причинить вред людям. «Прогуливались с ребенком по Монументу Cлавы, дочка бегала и вдруг с криком со всего размаха упала на плитах справа от Вечного огня. Как оказалось, из одной плиты торчит металлическая арматура, сантиметров 20–25, дочь за нее зацепилась и, прорвав туфлю насквозь, упала плашмя со всего маху. Боялись снимать ногу с арматуры, думали, что она пробила стопу ребенку насквозь. По счастливой случайности прут прошел вскользь и только снял кожу с пальца до крови», — рассказывает Надежда.

Разруха возле консерватории 

Вот такие непотребные художественные формы в самом центре города, возле консерватории на Советской, 31. Когда-то, видимо, здесь что-то росло, а теперь и так сойдет — пусть это видят гости города, музыканты, артисты, да кто угодно. Зато в двух шагах перекрытая на неделю улица Ленина — под фестиваль цветов. 

Парковочные карманы на Фабричной

«Вот так делают парковочный карман на ул. Фабричной, отступают от фундамента и кладут другой, и между ними — промежуток», — сообщает читательница Наталья.

Колодец возле детсада

«Возле детского сада открыты люки, Ударная, 3», — бьет тревогу Дмитрий. 

Залитая детская площадка

Вот так живут люди и их дети на Коммунистической, 3а. Постоянно жалуются на затопления. Это самый центр города.

Улица Космическая не видела ремонта

Опять Левобережье, кажется, будто 90-е на дворе. «Улица Космическая, между проспектом Маркса и Блюхера», — информирует читатель Вячеслав. 

Вот при Сталине колеи не было, а при нынешних коммунистах она есть. Красный проспект, подъем от аэропорта в сторону центра — новому покрытию нет и двух лет. 

Почитайте еще о пяти приемах против эвакуаторщиков, которые не дадут увезти вашу машину.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Где дороги?ямыремонт

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (13)

Мирон
25 июн 2019 в 08:10

И кто за поранившегося ребенка будет отвечать?

Фото пользователя
25 июн 2019 в 08:08

К разбитым дорогам мы уже привыкли, но вот почему опасные места ни как не обозначены и не огорожены, ни как не могу понять.

Шурик
25 июн 2019 в 08:06

А куда яжемать смотрела, видит же, что на аллее славы идут ремонтные работы!?