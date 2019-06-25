«Где дороги?»: на Монументе Славы ребенка ранило до крови арматурой, а у ДКЖ улицу отдали под киоски

В очередном, 34-м выпуске проекта «Где дороги?»: строительные работы на узкой улице Красноярской в центре города, жуткое состояние тротуара возле консерватории на Советской и вечно затопленная детская площадка на Коммунистической.

«Очередная несанкционированная застройка в Новосибирске. По адресу: Красноярская, 34 строится ряд торговых павильонов. Это на улице, на которой и сейчас нельзя пройти спокойно пешеходам. На улице, по которой пытаются проехать автомобили, по которой фуры каждый день подъезжают к магазинам. По этой же улице школьники каждый день идут в школу, лавируя между машинами и фурами. Тут началась грандиозная стройка павильонов на месте небольшого кармана для парковки и самой улицы. Замечу, что дорожное покрытие не менялось на ней никогда. Плиты лежат со времен стройки с оголенной арматурой», — описывает проблему читатель Дмитрий.



Ремонт на Монументе Славы Фото: читатель НГС

Многострадальный Монумент Славы наконец начали ремонтировать, читатели заметили здесь строительные работы...



Опасный штырь поранил ребенка Фото: читатель НГС

...но изношенные плиты покрытия все-таки успели причинить вред людям. «Прогуливались с ребенком по Монументу Cлавы, дочка бегала и вдруг с криком со всего размаха упала на плитах справа от Вечного огня. Как оказалось, из одной плиты торчит металлическая арматура, сантиметров 20–25, дочь за нее зацепилась и, прорвав туфлю насквозь, упала плашмя со всего маху. Боялись снимать ногу с арматуры, думали, что она пробила стопу ребенку насквозь. По счастливой случайности прут прошел вскользь и только снял кожу с пальца до крови», — рассказывает Надежда.



Разруха возле консерватории Фото: Дмитрий Косенко

Вот такие непотребные художественные формы в самом центре города, возле консерватории на Советской, 31. Когда-то, видимо, здесь что-то росло, а теперь и так сойдет — пусть это видят гости города, музыканты, артисты, да кто угодно. Зато в двух шагах перекрытая на неделю улица Ленина — под фестиваль цветов.

Парковочные карманы на Фабричной Фото: читатель НГС

«Вот так делают парковочный карман на ул. Фабричной, отступают от фундамента и кладут другой, и между ними — промежуток», — сообщает читательница Наталья.



Колодец возле детсада Фото: читатель НГС

«Возле детского сада открыты люки, Ударная, 3», — бьет тревогу Дмитрий.



Залитая детская площадка Фото: читатель НГС

Вот так живут люди и их дети на Коммунистической, 3а. Постоянно жалуются на затопления. Это самый центр города.

Улица Космическая не видела ремонта Фото: читатель НГС

Опять Левобережье, кажется, будто 90-е на дворе. «Улица Космическая, между проспектом Маркса и Блюхера», — информирует читатель Вячеслав.



Фото: Дмитрий Косенко