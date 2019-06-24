Мал джип, да дорог: большой клиренс, полный привод и простор в салоне, несмотря на размеры

Range Rover Evoque — самый компактный и самый доступный в нынешней линейке внедорожников Land Rover. За ним укрепилась репутация исключительно городской машины и отчасти машины для женщин, но в действительности этот автомобиль обладает неплохими внедорожными и функциональными возможностями, как и его старшие братья. Evoque получил новую платформу, вырос в колесной базе, обзавелся свежими технологическими решениями — подробнее в тест-драйве авто редактора НГС Дмитрия Косенко.



Range Rover Evoque (предоставлен официальным дилером «Альбион Моторс») переехал на новую платформу Premium Transverse Architecture (PTA) — его подвеска стала совершеннее, улучшилась управляемость, появились возможности по оснащению автомобиля различного вида гибридными силовыми установками.



Длина Evoque составляет 4371 мм

Габариты фактически остались прежними: длина Evoque составляет всего 4371 мм. Но при этом колесная база расширена до 2681 (на 21 мм) — это уменьшает свесы и дает дополнительное пространство на задних местах.



От Range Rover Velar перешли прячущиеся дверные ручки

В экстерьере новый Evoque частично перекликается с прорывным Range Rover Velar, копирует у него идею с прячущимися дверными ручками.



Сзади крыша придавлена вниз

Но, как ни крути, автомобиль компактен и не выглядит крупнее, чем он есть на самом деле. Ближе к корме подоконная линия поднимается вверх, а крыша, наоборот, придавливается вниз, уменьшая площадь остекление до крохотных размеров.



Пороги не мешают посадке

Что сразу радует при посадке в машину, так это удобство этой самой посадки. Автомобиль как бы втянул в себя пороги — их практически не касаешься.



Высокая защищенность от грязи

Дверь полностью накрывает порог до самого низа — грязи тут не будет.



Салон базовой версии

Салон Evoque выглядит приятно даже в базовой версии. Передняя панель здесь не кожаная, но пластик и своим видом, и качеством ничуть не хуже.



Руль с тонким ободом

Кожаный руль с равномерным обогревом, с сенсорным регулятором громкости. Обод лишен приливов и кажется слишком тонким.



Приборная панель с аналоговыми шкалами

Приборная панель может быть полностью жидкокристаллической, но в нашей версии установлены аналоговые шкалы, цифровой только центральный дисплей.



Навигация работает небыстро

Дисплей мультимедийной системы слишком тяготеет к широкоэкранному формату, а в целом-то он невелик. Работа основных пунктов меню нареканий не вызывает, но вот навигация (больное место почти у всех авто) заметно подтормаживает.



Глянцевый блок климата стилизован под цифровой экран

Глянцевый блок климата стилизован под третий цифровой экран (как у старших моделей Range Rover), но никаких изображений тут нет, только сенсорные кнопки. Кругляши регулировки температуры можно нажимать — так включается подогрев сидений.



Кресла с электроприводом

Кресла из плотной кожи, есть электропривод. Выраженная боковая поддержка, и, что немаловажно, плечи тоже хорошо фиксируются.



Сзади места достаточно

На задних местах оказалось вполне просторно, а профиль сидений позволяет комфортно разместиться. В ступнях вольготно, в коленях свободно — увеличение колесной базы здесь использовали толково.



Крыша не давит на голову

Больше кулака запаса пространства над головой — вопреки визуальному восприятию придавленности машины. Помогает панорамная крыша — так потолок получается менее массивным.



Багажник объемом 591 литр

В багажнике 591 литр объема, но значительная его часть кроется в подполе, где хранится запаска. Есть крючки, сетки, ремни для фиксации. Крышка с электроприводом.



2-литровый дизель развивает 150 сил

Младший 2-литровый дизель на Evoque развивает 150 сил, технически он идентичен 180-сильному дизелю, доплата за который составляет 100 тысяч рублей. В моторной гамме есть 2-литровые бензиновые двигатели на 200 и 300 л.с., все, разумеется, с наддувом.



Разгон до сотни — 11,2 секунды

С нашим младшим дизелем разгон до сотни занимает 11,2 секунды — это не быстро, но по ощущениям автомобиль не кажется тягомотным. Педаль газа умеренно задемпфирована в начале хода, затем следуют живые реакции автомата и мотора.



Тяги на низах не хватает

Тяги на низах, конечно, не хватает, зато при старте с двух педалей дизель позволяет раскрутить себя до 3000 оборотов — получается подобие прыжка вперед. Автомат норовит подольше удерживать пониженную передачу, что в «спорте», что в «комфорте», но в целом проблем с адекватностью переключений здесь нет.



Легкое рулевое колесо

Рулевое колесо довольно легкое и скорость не слишком прибавляет ему тяжести. Точные реакции на подруливания, хорошее чистое реактивное действие — баранка корректно возвращается в ноль без рывков.



Шумоизоляция сделана качественно

Понравилась шумоизоляция, особенно колесных арок — гула от покрышек практически не слышно. Качественно изолирован двигатель, в том числе и по вибрациям.



Evoque показывает высокую плавность хода

На неровностях Evoque демонстрирует плавный ход вкупе с собранностью и отсутствием раскачки. Подвеска не боится острых выбоин, рваных краев, глубоких трещин — ударные воздействия тщательно отсекаются.



На просёлке можно словить раскачку

Но на волнах проселочных дорог Evoque слишком не разгонишь — база все-таки коротка, и машина начинает входить в продольную раскачку. Кроме того, не хватает ходов подвески, и можно словить приличный удар.



Клиренс — 21,2 сантиметра

В остальном на бездорожье Evoque чувствует себя уверенно с 21,2 сантиметрами клиренса и постоянным полным приводом Terrain Response с многодисковой муфтой.



Штурм препятствий

Автомобиль уверенно гребет по глубокому песку, справляется с диагональными вывешиваниями, может забраться на серьезное препятствие — дорожный просвет и короткие свесы позволяют.



Тяги младшего дизеля может не хватить

Но не стоит забывать о недостатке тяги младшего дизеля и скромных ходах подвески — в экстремальных ситуациях внедорожного потенциала Evoque может и не хватить.



Начальная стоимость — 2 929 000 рублей