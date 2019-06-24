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Здоровье
Фоторепортаж

Сонное царство: репортаж из единственной больницы для детей со страшными нервными болезнями

Её начали строить в 1930-х и почти не ремонтировали — сюда привозят детей, заболевших менингитом

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Стационар на улице Союза Молодёжи, 8 — единственная больница в Новосибирске, которая занимается именно детьми с неврологическими болезнями

Фото: Александр Ощепков / НГС

Неприметное бледно-голубое здание неврологической больницы в Заельцовском районе скрывается за жилыми домами, деревьями и детсадами. Об этом стационаре знают, наверное, только те, кто сам привозил туда детей с тяжёлыми болезнями. Здание больницы начали строить ещё до 1940-х годов и с тех пор не так часто ремонтировали — руководству даже пришлось убрать реанимацию, которая была так нужна маленьким пациентам. Однако в этом году больнице, наконец, повезло — здесь уже летом поставят новый немецкий аппарат МРТ, и он станет единственным на все детские больницы города. Следующим шагом станет реконструкция отделения реанимации. Корреспонденты НГС приехали в больницу и увидели, в каком она сейчас состоянии (не всё так безнадёжно).

Мальчику на вид лет 10. Пациент крепко спит, несмотря на то что к нему подсоединены датчики: врач в этот момент исследует расстройства сна. Доктор сразу спешит объяснить, что дети засыпают самостоятельно, без наркоза и снотворных, просто в комнате спокойно и тихо, разве что маме разрешат спеть колыбельную для малыша. В этой части неврологического стационара не так давно был ремонт, так что палаты и комнаты диагностики выглядят вполне современно. Чего не скажешь о фасадах здания на улице Союза Молодёжи, 8 — во многих местах светло-голубая краска уже давно облупилась, обнажив кирпичи и древние граффити. Или о пустующей несколько лет реанимации — помещение, где ещё 10 лет назад спасали больных, превратилось в склад.

Слева — корпус, построенный 80 лет назад. Позже к нему пристроили второе здание 

«Как вы видите, оно (здание. — Прим. ред.) состоит из двух частей — более старая и более современная постройка. Вот это здание исторически было построено до 40-го года — наверное, где-то 1937–1938 год постройки, называлась она "Детская консультация имени 8 Марта". Впоследствии было построено более современное здание — более типовое для детских стационаров. И здесь была детская больница, где оказывалась помощь не только неврологическим детям, но и с соматической патологией — это заболевания лёгких, почек, то есть различных органов и систем. Впоследствии она была переведена в неврологическую службу, в неврологическую больницу. Второе здание было позже построено — где-то 1985–1987 год», — рассказывает исполняющая обязанности заместителя главного врача, врач – невролог-эпилептолог Ирина Ненарочнова.

Фасад здания давно нуждается в ремонте

Главный врач Ростислав Заблоцкий и и.о. заместителя Ирина Ненарочнова надеются, что ремонт начнётся в стационаре уже в ближайшее время

Она работает здесь с 1994 года и застала многочисленные реорганизации больницы. По словам Ирины Ненарочновой, сначала учреждение задумывалось как независимый неврологический стационар для детей. Но в конце 1990-х отделение присоединили к муниципальному объединению «Синеглазка», и больница превратилась в целый комплекс с поликлиникой, санаторием и дневным стационаром. Потом было ещё несколько реорганизаций: неврологическая больница снова отделилась и в итоге присоединилась к структуре детской инфекционной больницы. А с февраля 2017 года она вошла в структуру детской больницы скорой помощи (её главный стационар находится на Красном проспекте, 3).

Последний капитальный ремонт здесь был в конце 1980-х годов — то есть вместе со строительством второго корпуса, вспоминает Ирина Ненарочнова. Сейчас большая часть больницы функционирует полностью — здесь выполняют диагностические исследования, занимаются реабилитацией больных детей и круглосуточно ухаживают за пациентами.

С детьми, как правило, лежат их матери — для них тоже есть койки

«Больница всегда полностью заполнена (из 65 коек сейчас заняты 62. — Прим. ред.), потому дети к нам поступают и по экстренной помощи, непосредственно к нам. Они поступают в плановом порядке из поликлиники. Открыт стационар 24 часа в сутки.

Это на самом деле очень важная структура. <…> Дети поступают от периода новорождённости до 15 лет, помощь оказывается детям как по скорой экстренной помощи, так и по плановым поступлениям. Если перечислять нозологии, с которыми дети поступают в стационар, — это эпилепсия, это дети с органическими поражениями центральной нервной системы, 

это последствия перинатального поражения, это дети с различными дегенеративными заболеваниями нервной системы — как на диагностику, так и на реабилитацию; с различными болевыми синдромами.

Это дети <…>, перенесшие менингит, энцефалит, это дети из поликлиник — когда нужно подробное дообследование ребенка», — перечисляет заместитель главного врача, добавляя, что здесь могут проходить реабилитацию и дети с ДЦП, и после нейрохирургических операций.

Больница пережила частичный ремонт помещений три года назад, и больше половины комнат всё же выглядят современно

Дефицита врачей в детской неврологии нет — по словам главного врача, вакансии есть, как и в любой больнице, но серьёзных проблем с кадрами стационар не испытывает. В штате работают 15 врачей: неврологи, эпилептологи, реабилитоги, специалисты УЗИ.

Как заверили руководители, врачей и медсестёр хватает, само же здание «хочется привести в надлежащий вид» 

Руководители признают, что их пациентам действительно нужна новая реанимация со всем необходимым современным оборудованием. Сейчас детей с неврологическими болезнями, которые должны находиться в реанимации, госпитализируют в стационар на Красном проспекте.

«Здесь даже не в неудобстве дело, это как минимум… Неправильно», — отвечает главный врач больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий на вопрос, сложно ли перевозить детей в стационар в другой район города.

Больница заполнена пациентами — когда приехали корреспонденты НГС, в стационаре были заняты 62 койки из 65

В больнице сейчас работают 15 врачей: неврологи, эпилептологи и другие 

Как отмечает главный врач, уже готова проектно-сметная документация на реанимацию — на неё областные власти должны выделить 14 миллионов рублей. Вероятнее всего, первые работы по ремонту начнутся уже в начале 2020 года. 

Кроме реанимации здесь будут и три паллиативные койки.

Первый этап обновления больницы — подготовка помещения под аппарат МРТ, он появится здесь в июле, а заработать должен в августе

«В этом году мы наконец-то сдвигаемся с мёртвой точки, мы получили хозяйство вот это, и цель была такая — привести его в порядок, чтобы эту службу всё-таки восстановить, развить. Не сказать, что она была в упадке, помощь всегда оказывалась, качественно оказывалась, но, к сожалению, материально-техническая база этого комплекса — сами видите. Наконец-то мы начали процесс, первое решение было — что сюда мы устанавливаем кабинет МРТ. Мы заходим с МРТ, потому что колоссальная потребность детей в городе в этом обследовании, особенно детям с неврологией», — говорит Заблоцкий.

Немецкий аппарат МРТ за 65 миллионов должен покрыть потребность в обследованиях — хотя бы частично. Сейчас в детских больницах нет ни одного аппарата МРТ

Этот аппарат станет первым из установленных в детских больницах Новосибирска. Он уже приехал из Германии в Москву и прошёл таможенный контроль — скоро его привезут в больницу. Рабочие готовят помещение под МРТ, увеличивая проём — к июлю подготовительные работы должны закончиться, чтобы в августе аппарат уже заработал. Деньги на него (около 65 миллионов рублей) выделил резервный фонд президента России Владимира Путина — с помощью него же больница в этом году сделала на Красном проспекте самый большой детский травмпункт и лабораторию за 7 миллионов

В начале следующего года больница начнёт обустройство реанимации

Здесь раньше была реанимация, но около 8 лет назад её пришлось убрать и превратить помещение в склад 

В будущем неврологический стационар сможет брать на МРТ и детей из других больниц. Сейчас они, как и пациенты больницы на Союза Молодёжи, проходят обследования либо платно, либо по договорённости в других, более крупных больницах — например, в клинике Мешалкина или в центре нейрохирургии. Если государство выделит деньги на установку аппарата МРТ в детской больнице № 1 на Вертковской — тогда больницы смогут поделить поток больных, которым необходимы эти обследования.

Новая реанимация и паллиативные койки обойдутся областному бюджету в 14 миллионов рублей

«Хотелось бы в ближайшее время решить вопрос с фасадами, чтобы здание привести в надлежащий вид, хотелось бы сделать территорию, чтобы здесь, помимо нахождения в стационарах, можно было выйти погулять, отдохнуть.

Конечно, [здание] не в аварийном состоянии. Но территория давно нуждается [в благоустройстве]», — говорит Ростислав Заблоцкий, подчёркивая, что надежда на помощь больнице у него есть.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов не смог оперативно ответить на вопросы корреспондента НГС о финансировании неврологического отделения. Но ранее, в июне, он обещал журналистам, что больница «сегодня просто переживает реновацию; неврологический центр, по сути, тоже заново будет развиваться»

Главный врач надеется привести территорию в порядок 

Через несколько лет больница будет выглядеть совсем иначе, надеются руководители одной на весь город детской неврологии

Здание стационара не считается памятником архитектуры, поэтому здесь ремонт проводить проще — не нужно согласовывать каждый этап с управлением по охране объектов культурного наследия. Основной стационар детской больницы скорой помощи как раз признан памятником — НГС побывал в красивом столетнем здании на Красном проспекте и не только узнал его историю, но и провёл сутки с врачами, которые спасают детей с жуткими травмами. Они усыпляют пациентов клубникой, носят смешные халаты с динозавриками и, как оказалось, боятся истеричных взрослых — подробности в фоторепортаже НГС.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (15)

)))
24 июн 2019 в 08:24

На одном из фото настольная лампа накрыта каким - то цветным тряпичным колпаком. Можно вбухать большие и очень большие деньги в ремонт, а потом все потерять из-за дурной привычки ночной няньки из какого-то частного сектора, привыкшей телевизор и все что светит накрывать тряпками. С нее взять потом будет нечего))).

маруся
24 июн 2019 в 08:39

напишите как часто в мэрии делают ремонты... для сравнения... чтобы народ почувствовал заботу о себе, а то понимаешь

Руперт
24 июн 2019 в 08:37

"Сейчас в детских больницах нет ни одного аппарата МРТ".