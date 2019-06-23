Мертвые горы и мертвые города: 5 «убитых» мест России, которые сравнивают с Чернобылем

Чтобы увидеть такой пейзаж, нужно отправиться в Челябинскую область

После успеха фильма «Чернобыль» туристы снова ринулись в Припять, но почти в каждом российском регионе найдется своя депрессивная гордость — заброшенный поселок или даже целый город, который умирает от человеческой халатности. Сегодня отправляемся в виртуальную экскурсию по заброшкам. В программе — посещение города, носившего звание самого вредного населенного пункта планеты, два шахтерских поселка, в которых очень много пустых квартир (но в них никто не хочет жить), разрушенный городок военных преступников и аэропорт, над которым летают только птицы.

Карабаш: желтые реки и мертвый урожай

Репутацию самого грязного города планеты Карабаш заработал в 1980-е годы: гибли даже деревья Фото: Артем Краснов

Челябинский Карабаш долгое время считался самым загрязненным городом планеты из-за отходов и выбросов расположенного поблизости Карабашского медеплавильного комбината. Огромные шлакоотвалы, лысые горы и цветные реки — окрестности комбината до сих пор производят неизгладимое впечатление.

Загрязнение среды было разным: в воде находились тяжелые металлы, в дождях — серная кислота. Желтые листья в начале июня и погибший урожай — нормальное явление для города.

Медеплавильное производство в Карабаше возобновилось в конце 90-х годов

Фото: Артем Краснов

В лучшие времена (это в начале 1930-х годов, когда город был построен) здесь проживали, по разным данным, от 40 до 50 тысяч человек. Сейчас же население Карабаша — чуть больше 10 тысяч. Гуляя по городу, можно наткнуться на полуразрушенные дома, где раньше жили работяги. По соседству с ними стоят укомплектованные жителями панельки.

Индустриальных пейзажей в Карабаше не счесть.

Фото: Артем Краснов

Сейчас комбинат стараются привести в порядок, но последствия экологического авантюризма прошлых лет придется расхлёбывать и нашим внукам.



Шумихинский: шахтерский поселок-призрак

Ленин то ли встречает, то ли провожает гостей Шумихинского Фото: Тимофей Калмаков

В трех часах езды от Перми находится поселок Шумихинский. Летом он утопает в зелени, поэтому нужно приглядеться, чтобы заметить десятки зданий-заброшек с выбитыми окнами и дверями. Поселок назвали в честь шахты. Рассчитывалось, что жить в нем будут минимум 50 тысяч человек, но в конце 1990-х шахта закрылась, оставшиеся без работы люди стали разбегаться, а поселок — разрушаться.

Современные пейзажи Шумихинского Фото: Тимофей Калмаков

Кое-где еще живут люди, всего в поселке чуть больше тысячи жителей Фото: Тимофей Калмаков

Сегодня в Шумихинском осталось чуть больше тысячи аборигенов. Свыше половины — пенсионеры. Многие дома строили пленные немцы, поэтому вы встретите достаточно много полуразрушенных каменных двухэтажек. Жизнь Шумихинского сконцентрирована в панельках-пятиэтажках, которые можно пересчитать по пальцам одной руки.

Каменные двухэтажки строили пленные немцы Фото: Тимофей Калмаков

Почитайте репортаж о жизни умирающего поселка на 59.RU. Юбилейный: поселок с доступным жильем и танком

Танк — гордость жителей поселка. Его поставили в 1993 году Фото: Тимофей Калмаков

Загнувшаяся шахта «Шумихинская» убила жизнь еще в одном пермском поселке. Это Юбилейный, основанный в 1957 году. В лучшее время пятиэтажные и кирпичные панельки (а дома тут в основном такие) заселяли семьи шахтеров, но, как только предприятие было остановлено, рабочим раздали жилищные сертификаты, и они разъехались.

Из десятков (когда-то) тысяч жителей сегодня в Юбилейном живут около 1 200 человек. Большинство домов пустуют: часть из них разобрали, часть так и стоят без дверей и окон. На промышленной площадке закрытой шахты оборудовали колонию для заключенных.

Свободных домов в поселке много, но заселяться в них никто не спешит Фото: Тимофей Калмаков

На стенах зданий до сих пор можно найти шахтерские лозунги Фото: Тимофей Калмаков

Никуда не делась и гордость Юбилейного — памятник-танк, который поставили здесь в 1993 году. Боевая машина так и стоит на страже поселка, заезжие туристы и диггеры фотографируются с ней. Больше фотографий и истории людей, которые остались в поселке, — на 59.RU. Дисбат: мертвый микрорайон в Новосибирске

До 2011 года в казармах отбывали наказание военные Фото: Анна Золотова

40-й отдельный дисциплинарный батальон находился в Новосибирске с середины 1940-х годов, сюда отправляли военнослужащих, совершивших серьезные преступления. Но в 2011 году дисбат расформировали. Событие совпало с военной реформой и ЧП, когда солдат расстрелял офицера. С тех пор в городе появился пустой микрорайон, который так и называется — Дисбат. Первые годы опустевший военный городок выглядел как типичная заброшка: казармы стояли с мебелью, сантехникой и бытовыми приборами. Но с годами все, что можно было забрать, вывезли военные, остальное растащили местные.

Остались только разбитые здания с голыми стенами Фото: Анна Золотова

На одной из стен сохранился фрагмент солдатского творчества: плакат с наклеенными вырезками из журналов Фото: Анна Золотова

Декоративный камин в солдатском корпусе соорудил человек по прозвищу Кама. Поговаривают, он был смотрящим роты Фото: Анна Золотова

Теперь Дисбат — пристанище для руферов, сталкеров, бомжей и страйкболистов. Последние то и дело пугают жителей выстрелами. Читайте историю заброшенного военного городка на НГС. Омский аэропорт, из которого улетели деньги

Фото: Александр Зубов

Символом безнадеги у Омска может быть не только метро, которое в городе уже не пытаются строить, но и другая, гораздо более имперская площадка — аэропорт Омск-Федоровка.

Впервые стройку здесь затеяли еще в 1980-х годах: на территории 600 га соорудили кирпичный хаб, пару транспортных блоков, а потом у строителей кончились деньги. Возобновить стройку безуспешно пытались несколько раз, последний — в 2016 году. К этому времени в аэропорту уже появилось болото, часть зданий разобрали по кирпичикам, а взлетную полосу облюбовали стритрейсеры.



Чтобы подобраться к зданию вплотную, придется обойти несколько болот. На крыше аэропорта уже вовсю растут деревья Фото: Александр Зубов

В здании аэропорта совсем другая жизнь Фото: Александр Зубов