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Страна и мир
Обзор

Мертвые горы и мертвые города: 5 «убитых» мест России, которые сравнивают с Чернобылем

Отправляемся в путешествие по шахтинским поселкам, мертвому аэропорту и дисбату

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Чтобы увидеть такой пейзаж, нужно отправиться в Челябинскую область

Фото: Артем Краснов

После успеха фильма «Чернобыль» туристы снова ринулись в Припять, но почти в каждом российском регионе найдется своя депрессивная гордость — заброшенный поселок или даже целый город, который умирает от человеческой халатности. 

Сегодня отправляемся в виртуальную экскурсию по заброшкам. В программе — посещение города, носившего звание самого вредного населенного пункта планеты, два шахтерских поселка, в которых очень много пустых квартир (но в них никто не хочет жить), разрушенный городок военных преступников и аэропорт, над которым летают только птицы.

Карабаш: желтые реки и мертвый урожай

Репутацию самого грязного города планеты Карабаш заработал в 1980-е годы: гибли даже деревья

Челябинский Карабаш долгое время считался самым загрязненным городом планеты из-за отходов и выбросов расположенного поблизости Карабашского медеплавильного комбината. Огромные шлакоотвалы, лысые горы и цветные реки — окрестности комбината до сих пор производят неизгладимое впечатление.

Загрязнение среды было разным: в воде находились тяжелые металлы, в дождях — серная кислота. Желтые листья в начале июня и погибший урожай — нормальное явление для города.

Медеплавильное производство в Карабаше возобновилось в конце 90-х годов

В лучшие времена (это в начале 1930-х годов, когда город был построен) здесь проживали, по разным данным, от 40 до 50 тысяч человек. Сейчас же население Карабаша — чуть больше 10 тысяч. Гуляя по городу, можно наткнуться на полуразрушенные дома, где раньше жили работяги. По соседству с ними стоят укомплектованные жителями панельки.

Индустриальных пейзажей в Карабаше не счесть.

Сейчас комбинат стараются привести в порядок, но последствия экологического авантюризма прошлых лет придется расхлёбывать и нашим внукам.

Шумихинский: шахтерский поселок-призрак

Ленин то ли встречает, то ли провожает гостей Шумихинского

В трех часах езды от Перми находится поселок Шумихинский. Летом он утопает в зелени, поэтому нужно приглядеться, чтобы заметить десятки зданий-заброшек с выбитыми окнами и дверями.

Поселок назвали в честь шахты. Рассчитывалось, что жить в нем будут минимум 50 тысяч человек, но в конце 1990-х шахта закрылась, оставшиеся без работы люди стали разбегаться, а поселок — разрушаться.

Современные пейзажи Шумихинского

Кое-где еще живут люди, всего в поселке чуть больше тысячи жителей

Сегодня в Шумихинском осталось чуть больше тысячи аборигенов. Свыше половины — пенсионеры.

Многие дома строили пленные немцы, поэтому вы встретите достаточно много полуразрушенных каменных двухэтажек. Жизнь Шумихинского сконцентрирована в панельках-пятиэтажках, которые можно пересчитать по пальцам одной руки.

Каменные двухэтажки строили пленные немцы

Почитайте репортаж о жизни умирающего поселка на 59.RU.

Юбилейный: поселок с доступным жильем и танком

Танк — гордость жителей поселка. Его поставили в 1993 году

Загнувшаяся шахта «Шумихинская» убила жизнь еще в одном пермском поселке. Это Юбилейный, основанный в 1957 году. В лучшее время пятиэтажные и кирпичные панельки (а дома тут в основном такие) заселяли семьи шахтеров, но, как только предприятие было остановлено, рабочим раздали жилищные сертификаты, и они разъехались.

Из десятков (когда-то) тысяч жителей сегодня в Юбилейном живут около 1 200 человек. Большинство домов пустуют: часть из них разобрали, часть так и стоят без дверей и окон. На промышленной площадке закрытой шахты оборудовали колонию для заключенных.

Свободных домов в поселке много, но заселяться в них никто не спешит

На стенах зданий до сих пор можно найти шахтерские лозунги

Никуда не делась и гордость Юбилейного — памятник-танк, который поставили здесь в 1993 году. Боевая машина так и стоит на страже поселка, заезжие туристы и диггеры фотографируются с ней.

Больше фотографий и истории людей, которые остались в поселке, — на 59.RU.

Дисбат: мертвый микрорайон в Новосибирске

До 2011 года в казармах отбывали наказание военные 

40-й отдельный дисциплинарный батальон находился в Новосибирске с середины 1940-х годов, сюда отправляли военнослужащих, совершивших серьезные преступления. Но в 2011 году дисбат расформировали. Событие совпало с военной реформой и ЧП, когда солдат расстрелял офицера. С тех пор в городе появился пустой микрорайон, который так и называется — Дисбат.

Первые годы опустевший военный городок выглядел как типичная заброшка: казармы стояли с мебелью, сантехникой и бытовыми приборами. Но с годами все, что можно было забрать, вывезли военные, остальное растащили местные.

Остались только разбитые здания с голыми стенами

На одной из стен сохранился фрагмент солдатского творчества: плакат с наклеенными вырезками из журналов

Декоративный камин в солдатском корпусе соорудил человек по прозвищу Кама. Поговаривают, он был смотрящим роты

Теперь Дисбат — пристанище для руферов, сталкеров, бомжей и страйкболистов. Последние то и дело пугают жителей выстрелами. Читайте историю заброшенного военного городка на НГС.

Омский аэропорт, из которого улетели деньги

Символом безнадеги у Омска может быть не только метро, которое в городе уже не пытаются строить, но и другая, гораздо более имперская площадка — аэропорт Омск-Федоровка.

Впервые стройку здесь затеяли еще в 1980-х годах: на территории 600 га соорудили кирпичный хаб, пару транспортных блоков, а потом у строителей кончились деньги. Возобновить стройку безуспешно пытались несколько раз, последний — в 2016 году. К этому времени в аэропорту уже появилось болото, часть зданий разобрали по кирпичикам, а взлетную полосу облюбовали стритрейсеры.

Чтобы подобраться к зданию вплотную, придется обойти несколько болот. На крыше аэропорта уже вовсю растут деревья

В здании аэропорта совсем другая жизнь

Наши коллеги из «НГС-Омск» погуляли по недостроенному аэропорту. Отправляйтесь в виртуальное путешествие вместе с ними. А если у вас есть история, которой вам не терпится поделиться со всей страной, — пишите на почту m.zakharova@iportal.ru.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Елена К.
23 июн 2019 в 10:07

От слова "заброшки" стало ещё тошнее, чем от снимков. И что это за пренебрежительное "работяги"? Ну да, не блогеры.