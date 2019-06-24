ПДД для бывалых: почему так много конфликтов на круговых перекрёстках

Многие водители считают круговыми перекрестками все пересечения в виде замкнутого контура с островком посредине. Десять лет назад так чаще всего и было, однако с тех пор правила неоднократно менялись. В проекте «ПДД для бывалых» мы вспоминаем коварные пункты, которые часто ставят водителей в тупик.

Ещё с советских времен круговые перекрёстки в России могли иметь не только произвольную замкнутую форму (например, ромб или треугольник), но и отличались сложной конфигурацией главной дороги: она могла захватывать лишь часть кольца и пару примыкающих к нему дорог.



Новосибирск, площадь Кирова: перекрёсток в форме круга лишили статуса кругового движения, чтобы оставить сложную конфигурацию главной дороги, которая занимает лишь 3/4 кольца Фото: сервис Google.maps

В 2010 году началась борьба за повышение статуса колец: дорожникам предписали сделать сам круг главной дорогой. В ситуациях, когда логика движения предполагала, что кольцо не может быть главной дорогой по всему периметру, дорожники просто убирали знаки кругового движения и превращали перекрёсток в обычный (или в несколько перекрёстков).

Уфа, пересечение улиц города Галле и Пархоменко: по новым правилам такая комбинация знаков недопустима, и при наличии знака 4.3 «Круговое движение» кольцевой участок должен быть главной дорогой Фото: сервис Google.maps

В 2017 году «круговую» реформу довели до логического завершения: отныне кольцо стало главной дорогой даже в отсутствие знаков приоритета. До 2017 года такие знаки были обязательны, а при их отсутствии оставалось пользоваться правилом правой руки: например, при въезде на кольцо, перед которым не было знака «Уступи дорогу», приоритет был у того, кто въезжал. Теперь же круговое движение получило приоритет над подъездными дорогами по умолчанию.



Наличие знака 4.3 является обязательным, чтобы на перекрёстке действовали правила кругового движения Фото: ГИБДД

Но не ошибитесь: такие перекрёстки должны обозначаться знаком 4.3 «Круговое движение» — в этом случае уступают всегда те, кто въезжает на кольцо. Если же знака 4.3 нет, перед вами классический перекрёсток (возможно, бывшее кольцо) или даже несколько, где нужно руководствоваться обычными правилами и особенно тщательно смотреть на знаки приоритета.

Самара: пересечение Московского шоссе с улицами Луначарского и Гагарина напоминает круг, но на самом деле является местом «сочленения» сразу нескольких обычных перекрёстков, где каждый выезд с кольца оформлен отдельным комплектом знаков приоритета и светофорами. Правила для кругового движения здесь не действуют Фото: сервис Google.maps

Не все водители усвоили эти нюансы и продолжают путать полноценные круговые движения с теми, что на них лишь похожи. Например, в отсутствие разметки вы можете кружить вдоль внутреннего периметра кольца, пользуясь приоритетом. Но если знака 4.3 нет (то есть перекрёсток не круговой), а главная дорога захватывает лишь часть кольца, при движении по кругу вы будете периодически выезжать на второстепенные фрагменты дороги, при возвращении с которых на главную дорогу нужно уступать.

Екатеринбург, пересечение Объездной дороги с улицей Вильгельма де Геннина. При въезде на перекрёсток важно учитывать и знаки движения по полосам Фото: сервис Google.maps

Въехать на кольцевой перекрёсток, обозначенный знаком 4.3, вы можете с некрайних рядов — пункт 8.5 ПДД разрешает делать это. На остальных перекрёстках это также возможно, если подобное разрешает разметка или знаки движения по полосам. Если их нет, на обычном (не круговом) перекрёстке поворачивать направо нужно из крайнего правого ряда.

И съезжать с кольцевого перекрёстка нужно с крайних (внешних) рядов, если иное не предписано знаками или разметкой. Поэтому любители прошить кольцо по пологой траектории от периферии к центру и снова к периферии могут создать помехи тем, кто движется вдоль границы кольца.

Пример типичной аварии: водитель надумал съезжать с кольца, не заняв крайнее положение

Видео: BelgorodCamera — онлайн-камеры в Белгороде / YouTube

Круговые перекрестки, особенно крупные и нагруженные, часто имеют сложные схемы движения. Поэтому важно смотреть на разметку и знаки движения по полосам: бывает, например, что при движении по внешнему радиусу разметка предписывает съезжать с кольца на одну из примыкающих дорог. И если вам нужно в следующий сверток, вы должны перестроиться левее, пропустив тех, кто движется в пределах своей полосы.



Статус кругового движения не всегда подразумевает возможности кружить по любому ряду: в данной ситуации разметка предписывала водителю Samand повернуть с периферийного ряда направо. Видео: Onliner / YouTube

Крупные развязки, с которых убрали знак кольцевого движения, могут быть выполнены в виде нескольких перекрёстков: в этом случае знаки приоритета стоят перед каждым пересечением экс-кольца с примыкающими дорогами.

Челябинск, проспект Победы: бывшее кольцо переделали в пересечение изогнутой главной дороги с двумя второстепенными Фото: сервис Google.maps

Отдельно упомянем популярные экс-кольца, которые вписаны в пересечение крупной магистрали с парой-тройкой второстепенных дорог. Нередко их переделывали в обычные перекрёстки, на которых главная дорога делает изгиб в районе центрального островка. Чаще всего по такой дороге можно двигаться, как если бы она была полностью прямой, то есть допустимо, например, въехать на такой перекрёсток с левого ряда главной дороги и также по левому ряду выехать с обратной стороны.

Вы приближаетесь к круговому перекрёстку по второму ряду. Какой сигнал поворота нужно включить?

Перед перекрёстком стоит знак 4.3 «Круговое движение» и больше ничего. При въезде на него нужно ли уступать тем, кто уже движется по кольцу?

Вы движетесь по второму (внутреннему) ряду кругового движения бок о бок с машиной, которая едет справа по внешнему радиусу. Вам нужно съехать с кольца направо. Кто уступает, если нет разметки и знаков движения по полосам?

Может ли перекрёсток с круговым движением иметь не круглую форму?