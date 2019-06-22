Приговор экс-директору НИИТО, новая станция метро и ренессанс барахолки на Маркса. Главное за неделю

На этой неделе отправился в колонию на 3 года экс-директор НИИТО Михаил Садовой. Так закончилось одно из громких уголовных дел, связанное с растратой бюджетных средств. Правда, заместитель Садового, который, возможно, причастен к этому делу, находится где-то за границей. Ещё одно знаковое событие для Новосибирска — реальное начало строительства новой станции метро «Спортивная». Её обещают сдать в 2022 году. Также в Новосибирске из-за обещаний российского правительства обвалилась ипотека, на площади Маркса начала возрождаться барахолка, вандалы разгромили сквер в самом центре города — под боком у мэрии, а врачи с трудом спасли грудного ребёнка, отравившегося красивыми цветами — ландышами. Подробнее — в обзоре главных событий Новосибирска с 17 по 21 июня.



На этой неделе отправился в колонию на 3 года экс-директор НИИТО Михаил Садовой. Так закончилось одно из самых громких уголовных дел, связанное с растратой почти 10 миллионов бюджетных рублей. Садовой должен будет компенсировать ущерб и выплатить штраф 100 тысяч рублей. Его заместитель Сергей Поскочин, возможно, причастен к делу, но найти его суд не может: Поскочин уехал за рубеж. Приговор пока не вступил в законную силу. Из зала суда НГС вёл онлайн-репортаж.



Экс-директор НИИТО Михаил Садовой во время суда Фото: Александр Ощепков

Несмотря на то что проект новой станции метро «Спортивная» провалился, строительство её началось на самом деле. Станция будет располагаться на левом берегу, между «Речным вокзалом» и «Студенческой». Строить её будут одновременно с ЛДС, в едином стиле, а сдать обещают на год раньше — в 2022 году.

Утром 17 июня в полицию поступило заявление о вандализме в самом центре города. Под боком у мэрии, в Сквере Героев Революции неизвестные лица разбили мемориальную плиту, расположенную на месте захоронения. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).



Разрушенный Сквер Героев Революции Фото: Ольга Бурлакова

На этой неделе местные эксперты рассказали про рухнувший в Новосибирске рынок ипотеки. Число сделок на этом рынке сократилось почти на четверть в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Потенциальные покупатели квартир, считают эксперты, ожидают снижения ипотечной ставки, которое пообещало российское правительство.

Тенденция 1990-х — ларёчная торговля — вернулась на площадь Маркса. В последнее время здесь активно ставят новые торговые киоски, что можно назвать возвращением барахолки на своё легендарное место — в центр левобережья.



Возрождение барахолки на площади Маркса Фото: Александр Ощепков

Коммунальная катастрофа в Академгородке: уже в июле жители Советского района могут остаться без горячей воды из-за того, что ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» (УЭВ) задолжало более 300 миллионов рублей ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Причём жители платят за воду исправно, а многомиллионные долги накопились, по мнению первого заместителя директора УЭВ Андрея Филичева, из-за нерадивых управляющих компаний, копились годами по ряду других причин. «Управляющие компании, которые собирали с населения деньги и не отдавали в прежние годы и часть — в эти годы, федеральный бюджет — военные, которые не рассчитывались здесь почти 10 лет, областной бюджет в лице Технопарка, муниципальный бюджет. Всё это собирается в одну кучу. И в том числе от населения: один сосед не платит, а другой сосед платит», — заметил Филичев.



В среду, 19 июня, закончился грандиозный экспериментальный проект «Первого театра» — лаборатория сайт-специфик #ВПУТЬ. На протяжении нескольких дней «Первый театр» совместно с режиссёрами из Москвы, Кирова и Санкт-Петербурга устраивали свои представления-капустники прямо на улицах города, порой пугая странным действием случайных прохожих и местных жителей. Первые перформансы прошли возле «Дома с часами» и на Расточке, а завершилось всё большим медитативным путешествием по маршруту Расточка — ипподром — аэропорт Толмачёво.



Самый большой театральный перформанс «Первого театра» прошёл по маршруту: Расточка — ипподром — Толмачёво Фото: Густаво Зырянов

В четверг, 20 июня, Владимир Путин провел 17-ю прямую линию, которая в этот раз обошлась без вопросов от новосибирцев. Жители Новосибирска задали Путину вопросы накануне через корреспондента НГС. Из всех опрошенных только один человек поблагодарил президента за работу, ещё один признался в любви, а остальные выразили недовольство ситуацией, связанной с пенсиями, зарплатами, детскими пособиями, медициной и экономической ситуацией в целом.

На этой неделе врачи выявили новые случаи менингококковой инфекции — с начала июня болеют больше 25 человек. С 30 мая по 9 июня заболели 25 человек из Дзержинского и Октябрьского районов. Участковый врач-терапевт рассказала, как определить, что у вас именно эта болезнь, и не допустить развития менингита.



67-летнему Анатолию Онищенко в клинике Мешалкина вживили протез с частичкой сердца телёнка Фото: Мария Морсина