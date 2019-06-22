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Город
Обзор

Приговор экс-директору НИИТО, новая станция метро и ренессанс барахолки на Маркса. Главное за неделю

Обзор НГС: самые важные новости Новосибирска за эту неделю

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Строительство новой станции метро

Фото: Александр Ощепков

На этой неделе отправился в колонию на 3 года экс-директор НИИТО Михаил Садовой. Так закончилось одно из громких уголовных дел, связанное с растратой бюджетных средств. Правда, заместитель Садового, который, возможно, причастен к этому делу, находится где-то за границей. Ещё одно знаковое событие для Новосибирска — реальное начало строительства новой станции метро «Спортивная». Её обещают сдать в 2022 году. Также в Новосибирске из-за обещаний российского правительства обвалилась ипотека, на площади Маркса начала возрождаться барахолка, вандалы разгромили сквер в самом центре города — под боком у мэрии, а врачи с трудом спасли грудного ребёнка, отравившегося красивыми цветами — ландышами. Подробнее — в обзоре главных событий Новосибирска с 17 по 21 июня.

На этой неделе отправился в колонию на 3 года экс-директор НИИТО Михаил Садовой. Так закончилось одно из самых громких уголовных дел, связанное с растратой почти 10 миллионов бюджетных рублей. Садовой должен будет компенсировать ущерб и выплатить штраф 100 тысяч рублей. Его заместитель Сергей Поскочин, возможно, причастен к делу, но найти его суд не может: Поскочин уехал за рубеж. Приговор пока не вступил в законную силу. Из зала суда НГС вёл онлайн-репортаж.

Экс-директор НИИТО Михаил Садовой во время суда

Несмотря на то что проект новой станции метро «Спортивная» провалился, строительство её началось на самом деле. Станция будет располагаться на левом берегу, между «Речным вокзалом» и «Студенческой». Строить её будут одновременно с ЛДС, в едином стиле, а сдать обещают на год раньше — в 2022 году.

Утром 17 июня в полицию поступило заявление о вандализме в самом центре города. Под боком у мэрии, в Сквере Героев Революции неизвестные лица разбили мемориальную плиту, расположенную на месте захоронения. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Разрушенный Сквер Героев Революции

На этой неделе местные эксперты рассказали про рухнувший в Новосибирске рынок ипотеки. Число сделок на этом рынке сократилось почти на четверть в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Потенциальные покупатели квартир, считают эксперты, ожидают снижения ипотечной ставки, которое пообещало российское правительство.

Тенденция 1990-х — ларёчная торговля — вернулась на площадь Маркса. В последнее время здесь активно ставят новые торговые киоски, что можно назвать возвращением барахолки на своё легендарное место — в центр левобережья.

Возрождение барахолки на площади Маркса

Коммунальная катастрофа в Академгородке: уже в июле жители Советского района могут остаться без горячей воды из-за того, что ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» (УЭВ) задолжало более 300 миллионов рублей ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Причём жители платят за воду исправно, а многомиллионные долги накопились, по мнению первого заместителя директора УЭВ Андрея Филичева, из-за нерадивых управляющих компаний, копились годами по ряду других причин. «Управляющие компании, которые собирали с населения деньги и не отдавали в прежние годы и часть — в эти годы, федеральный бюджет — военные, которые не рассчитывались здесь почти 10 лет, областной бюджет в лице Технопарка, муниципальный бюджет. Всё это собирается в одну кучу. И в том числе от населения: один сосед не платит, а другой сосед платит», — заметил Филичев.

В среду, 19 июня, закончился грандиозный экспериментальный проект «Первого театра» — лаборатория сайт-специфик #ВПУТЬ. На протяжении нескольких дней «Первый театр» совместно с режиссёрами из Москвы, Кирова и Санкт-Петербурга устраивали свои представления-капустники прямо на улицах города, порой пугая странным действием случайных прохожих и местных жителей. Первые перформансы прошли возле «Дома с часами» и на Расточке, а завершилось всё большим медитативным путешествием по маршруту Расточка — ипподром — аэропорт Толмачёво.

Самый большой театральный перформанс «Первого театра» прошёл по маршруту: Расточка — ипподром — Толмачёво

В четверг, 20 июня, Владимир Путин провел 17-ю прямую линию, которая в этот раз обошлась без вопросов от новосибирцев. Жители Новосибирска задали Путину вопросы накануне через корреспондента НГС. Из всех опрошенных только один человек поблагодарил президента за работу, ещё один признался в любви, а остальные выразили недовольство ситуацией, связанной с пенсиями, зарплатами, детскими пособиями, медициной и экономической ситуацией в целом.

На этой неделе врачи выявили новые случаи менингококковой инфекции — с начала июня болеют больше 25 человек. С 30 мая по 9 июня заболели 25 человек из Дзержинского и Октябрьского районов. Участковый врач-терапевт рассказала, как определить, что у вас именно эта болезнь, и не допустить развития менингита.

67-летнему Анатолию Онищенко в клинике Мешалкина вживили протез с частичкой сердца телёнка

С утра 17 июня в клинике Мешалкина образовалась огромная очередь из 150 пациентов. Накануне они прочитали в соцсетях информацию о возможной отмене госпитализации и решили все вместе прийти. В клинике заверили, что эти сообщения не соответствуют действительности. А 19 июня в этой же клинике спасли жизнь рабочего с рудников, вживив ему протез с частичкой сердца телёнка.

Новосибирская художница Анастасия Отришко поразила зрителей своей новой картиной, где традиционно изобразила себя без одежды. Необычность этой работы в том, что её можно вертеть и вешать на стену как угодно.

И одна из самых позитивных новостей недели: врачи детской городской больницы № 1 выходили 6-месячного ребёнка, который отравился ландышами. Младенец попал в больницу на прошлой неделе — его мать положила букет ландышей в детскую коляску, не зная, что они ядовитые. А ребёнок попробовал ландыши на вкус. За жизнь младенца врачи боролись почти двое суток — к счастью, успешно.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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22 июн 2019 в 09:12

Это не новая станция, это чушь и компот. Она не нужна.

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22 июн 2019 в 09:57

".....Коммунальная катастрофа в Академгородке..."

Да в окрестных от Новосибирска деревнях горячей воды отродясь не было.
Чего удивительного?
Выход сейчас есть.
Поставят себе в каждую квартиру по бойлеру и заживут счастливо.
И все будут довольны.