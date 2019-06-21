«Там была жесть вообще! Взрывы слышны, выстрелы»: новосибирцы — о протестах в Тбилиси

Роман Шушаков, постоянно живёт в Тбилиси:

«Нет, уехать не захотелось: я уверен, что это носит временный характер. Мы вчера с другом были в центре в это время — возвращались из заведения, и на самом деле ничего не было понятно сразу. У нас есть галерея в Тбилиси, мы начали проходить мимо неё (там тоже здание парламента второе есть) и мы вдохнули какого-то газа: у нас защипало глаза, мы не смогли дышать. В итоге мы отошли от этого места, вышли на проспект Руставели, где находится собственно основное здание парламента, и увидели там много полицейских. Вдалеке был виден какой-то дым — это, очевидно, был газ.

Какая-то паника: полицейские туда-сюда ходили, весь центр был перекрыт, везде была куча людей. Короче, ничего не поняли.

Рядом с галереей какие-то девочки, грузинки, снимали это всё действие, мы у них спросили, что происходит, они сказали, что суматоха из-за въезда российского депутата. Мы всё равно ничего не поняли и не смогли дойти до парламента, потому что уже задыхались и не могли ничего смотреть, потому что уже глаза слезились. Было страшно: взрывы были слышны, выстрелы. Мы свернули к церкви, промыли кое-как глаза и уехали домой. Сегодня с утра по новостям я увидел, что на этом дело не закончилось: там была жесть вообще.



Автор видео — Ника Гиоргадзе. Такую ситуацию в городе они увидели вчера с Романом Шушаковым



Антироссийских настроений настолько массово вообще не было в Грузии и, надеюсь, не появятся. Были какие-то локальные места, где, допустим, если ты русский, тебя не пускали. Есть один бар, в который тебя не пустят, если ты русский. И периодически, раз в пятилетку, встречался чувак с надписью на майке «20% моей страны оккупированы Россией». А так в целом всё дружелюбно: люди в Грузии прекрасно разделяют политику и людей, никакой агрессии в сторону русских и славянского населения нет. У меня много друзей здесь из России, Украины — все прекрасно друг с другом общаются и с грузинами.



Я думаю, что эта вся ситуация может временно спровоцировать какую-то волну агрессии на этот счёт. Потому что я помню несколько лет назад, когда произошёл конфликт с Украиной, когда мы забрали Крым, в Грузии, в Тбилиси, везде висели украинские флаги и негатив по отношению к русским небольшой присутствовал. Особенно в каких-нибудь нецентральных районах — там более остро всё ощущалось».

Валентина Пушкарская, живёт в Тбилиси месяц, сейчас находится в Батуми:



Валентина Пушкарская как раз во время протестов находилась в пути в Батуми Фото: Валентина Пушкарская

«Конечно, не захотелось уехать, и вообще вся истерия, которая нагнетается, она только в российских СМИ нагнетается. Совершенно ничего не трогает русских, и та ситуация, которая в Тбилиси сейчас, предпринятый штурм. Я в Тбилиси уже месяц провела перед этим — подобные митинги, демонстрации, которые оппозиция проводит, повторяются достаточно часто. Простых, рядовых граждан это в принципе никак не трогает. Русским здесь ничего не угрожает. Та риторика, которая ведётся здесь, в Грузии, оппозицией и российскими СМИ — это всё надутый шар.



Как раз, когда штурм начался, я была в пути в Батуми. Мне уже много знакомых написали: "А не стоит ли переносить отпуск? А всё ли спокойно?". Вообще уверяю вас — совершенно всё спокойно. Такие акции периодически бывают, но это более интенсивная была. Оппозиция периодически выходит на площадь. Но политическая жизнь от обычной жизни на очень большой дистанции. На россиян и на русских туристов это никак не перекладывается. Любое какое-то действие правительства, власти может быть воспринято как призыв вызвать своих людей на улицу, но в антироссийские настроения это никак не перерастает».

Анастасия Шастина, живёт в Грузии три месяца:

«Я сейчас нахожусь в Батуми, не наблюдаю здесь никаких беспорядков, стычек, каких-то лозунгов и прочего, но я подписана на большое количество каналов в Telegram про Грузию. Там я вижу, что в Тбилиси в частности, где я два месяца прожила, бунт: и слезоточивый газ, и столпотворение, и разгон толпы. Из таких источников, находящихся внутри, я черпаю информацию и, конечно, немножко тревожусь. Но нет, у меня нет желания сорваться, потому что есть всегда эпицентр событий и есть некая периферия. Я сейчас нахожусь на периферии и в общем не чувствую опасности.



За все три месяца в Грузии я могу уверенно говорить, что это очень безопасная страна. Я ни разу не сталкивалась здесь с каким-то недобрым отношением к русским, к девушкам — неважно. Это глобальная безопасность, я имею ввиду не просто идеологическая какая-то, а когда не страшно пройти вечером по каким-то дворам, не слишком освещённым, не страшно попросить у кого-то незнакомого помощи. Наоборот, всякий раз, когда я бабушке какой-то помогала, она слышала, что я говорю по-русски, и говорила: «Ой, как я вас русских люблю». И от мужчин пожилых тоже слышала это. Пока так. Мне кажется, что сейчас всё только разворачивается и, может быть, ещё рано делать выводы. Может быть, завтра захочу уехать.



В целом новосибирцы говорят, что в обычной жизни их не касаются антироссийские настроения. На фото — Батуми Фото: Валентина Пушкарская