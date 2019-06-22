«Куда ты рулишь?»: битва на Березовой роще. «Туарег» схлестнулся с троллейбусом — в чем ошибка джипа

В проекте «Куда ты рулишь?» продолжаем искать правду в спорных ДТП. На этот раз у нас столкновение внедорожника Volkswagen Touareg с троллейбусом на кольце возле Березовой рощи. Троллейбус стоял на аварийке, а Touareg попытался его обрулить. Виноват ли водитель троллейбуса в том, что внезапно начал ехать, — разберемся с экспертом по безопасности дорожного движения Виктором Жигулиным. Информацию об этом ДТП нам прислал читатель Михаил. Volkswagen Touareg, в котором установлен видеорегистратор, движется по кольцевой развязке возле Березовой рощи, объезжает стоящие на аварийке троллейбусы и пытается уйти вправо. «Правые полосы были заняты стоящими троллейбусами с включенной аварийной сигнализацией. При этом уже при совершении поворота "Туарегом" перед троллейбусом водитель троллейбуса начал движение и ударил "Туарег" в заднюю правую дверь», — так описывает ситуацию Михаил. Смотрите видео, удар на 18-й секунде!

Наш эксперт Виктор Жигулин, руководитель «Центра высшего водительского мастерства», считает, что вина лежит на водителе внедорожника. «Так он же перед троллейбусом поехал направо поворачивать, подрезал троллейбус. Тот хоть стоял, хоть двигался, водитель должен пропустить транспортное средство, движущееся в попутном направлении. Водитель "Туарега" должен пропустить транспорт, движущийся в соседнем ряду в прямолинейном направлении», — объясняет специалист. Справка: Пункт 8.4 ПДД. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа. Эксперт выдвигает и версию о том, что водитель троллейбуса вообще не начинал движение. Если он стоял, то и в этом случае вина лежит на водителе внедорожника. «Получается-то, троллейбус вообще стоял на месте, он не трогался. Это "Туарег" его зацепил, поворачивал направо, цепляет правым бортом. Если бы троллейбус ехал — это большая очень масса, порядка 20 тонн — и ударил бы, он бы продвинул этот автомобиль, хотя бы немножко, несколько сантиметров», — считает Виктор Жигулин.

В городских условиях водителям легковых автомобилей постоянно приходится объезжать крупногабаритные автобусы и троллейбусы. И лучше держаться от них чуть подальше, всегда учитывать, что автобус/троллейбус может внезапно начать движение, поскольку его водитель не всегда хорошо видит, что там у него внизу сбоку.

Кто виноват?