«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser Prado 999 — завидуйте молча, мне всё можно

«Прадо» с красивыми номерами 999
Фото: читатель НГС
В новом, 132-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка внедорожников на тротуаре и газонах, лжеинвалиды в «МЕГЕ» и водитель скорой помощи, который раздражает своей парковкой соседей.
Это «Прадо» с красивыми номерами 999. И конечно, ему положено стоять на тротуаре, а не на проезжей части.
«Очень голодный таксист чуть-чуть не доехал до замечательной пельменной на Урицкого, 32», — сообщают очевидцы.
Приехал в книжный магазин повышать культуру?
«Гений парковки на Кирова, 108», — пишет читатель Александр.
Просят не ставить машины? Конечно, надо сделать наоборот.
Еще один автомобиль в пешеходной зоне.
Надо траву додавить до конца, и так плохая.
Здесь прекрасно все. И стоянка на газоне. И старинный раритетный черный номерной знак СССР. «Припарковался на Немировича-Данченко, 132 у нейрохирургии», — информируют наши читатели.
«Собрание инвалидов у "Леруа Мерлен"», — пишет читатель Владимир.
«Выборная, 158Б, паркуюсь как хочу», — ведет наблюдение Григорий.
«Стоянка на тротуаре Кирова, 130», — уточняет Дмитрий.
«Водитель автомобиля скорой помощи НИИ травматологии и ортопедии, который проживает по адресу улица Ипподромская, дом 22/1, регулярно паркует служебный автомобиль на крыльце этого дома, нарушая правила дорожного движения, разрушая покрытие крыльца дома: под колесами слева заметны разрушения. Обращались многократно в сам НИИ травматологии и ортопедии, бесполезно», — жалуются жильцы дома.
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