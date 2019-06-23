«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser Prado 999 — завидуйте молча, мне всё можно

В новом, 132-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка внедорожников на тротуаре и газонах, лжеинвалиды в «МЕГЕ» и водитель скорой помощи, который раздражает своей парковкой соседей.

Это «Прадо» с красивыми номерами 999. И конечно, ему положено стоять на тротуаре, а не на проезжей части.

«Очень голодный таксист чуть-чуть не доехал до замечательной пельменной на Урицкого, 32», — сообщают очевидцы.

Просят не ставить машины? Конечно, надо сделать наоборот.

Еще один автомобиль в пешеходной зоне.

Надо траву додавить до конца, и так плохая.

Здесь прекрасно все. И стоянка на газоне. И старинный раритетный черный номерной знак СССР. «Припарковался на Немировича-Данченко, 132 у нейрохирургии», — информируют наши читатели.

«Водитель автомобиля скорой помощи НИИ травматологии и ортопедии, который проживает по адресу улица Ипподромская, дом 22/1, регулярно паркует служебный автомобиль на крыльце этого дома, нарушая правила дорожного движения, разрушая покрытие крыльца дома: под колесами слева заметны разрушения. Обращались многократно в сам НИИ травматологии и ортопедии, бесполезно», — жалуются жильцы дома.



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