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Авто
Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser Prado 999 — завидуйте молча, мне всё можно

Prado с номерами 999 давит тротуарную плитку, а в «МЕГЕ» проходят собрания водителей-лжеинвалидов

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«Прадо» с красивыми номерами 999

Фото: читатель НГС

В новом, 132-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка внедорожников на тротуаре и газонах, лжеинвалиды в «МЕГЕ» и водитель скорой помощи, который раздражает своей парковкой соседей. 

Это «Прадо» с красивыми номерами 999. И конечно, ему положено стоять на тротуаре, а не на проезжей части. 

Такси на тротуаре

«Очень голодный таксист чуть-чуть не доехал до замечательной пельменной на Урицкого, 32», — сообщают очевидцы.

Кроссовер возле книжного магазина

Приехал в книжный магазин повышать культуру?

Перегородил места стоянки

«Гений парковки на Кирова, 108», — пишет читатель Александр. 

Стоянка в месте разгрузки

Просят не ставить машины? Конечно, надо сделать наоборот. 

«Солярис» на тротуаре 

Еще один автомобиль в пешеходной зоне.

Автомобиль на газоне

Надо траву додавить до конца, и так плохая. 

Внедорожник на газоне

Здесь прекрасно все. И стоянка на газоне. И старинный раритетный черный номерной знак СССР. «Припарковался на Немировича-Данченко, 132 у нейрохирургии», — информируют наши читатели. 

Стоянка для инвалидов в «МЕГЕ»

«Собрание инвалидов у "Леруа Мерлен"», — пишет читатель Владимир.

Огромный грузовик вытоптал газон

«Выборная, 158Б, паркуюсь как хочу», — ведет наблюдение Григорий.

Кроссовер в пешеходной зоне

«Стоянка на тротуаре Кирова, 130», — уточняет Дмитрий.

Жильцы недовольны парковкой скорой помощи

«Водитель автомобиля скорой помощи НИИ травматологии и ортопедии, который проживает по адресу улица Ипподромская, дом 22/1, регулярно паркует служебный автомобиль на крыльце этого дома, нарушая правила дорожного движения, разрушая покрытие крыльца дома: под колесами слева заметны разрушения. Обращались многократно в сам НИИ травматологии и ортопедии, бесполезно», — жалуются жильцы дома.

Почитайте еще о 5 приемах против эвакуаторщиков, которые не дадут увезти вашу машину.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (7)

23 июн 2019 в 01:07

На этих фотографиях нарушений ПДД нет, и вообще все это может быть фотошопом. Оснований для привлечения к ответственности нет. Я понимаю так сейчас законодательство трактует эти всем очевидные нарушения.

БабСем
23 июн 2019 в 00:19

Когда же начнут херачить стёкла этим неуважаемым людям!