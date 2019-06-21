Регистратор или «вонючка»: топ-6 аксессуаров в авто, без которых машина — не машина

Агентство «Автостат» провело исследование предпочтений российских автовладельцев в плане выбора дополнительных аксессуаров (не опций) для машины. В числе реально нужных вещей, которыми пользуется значительная часть опрошенных, оказались видеорегистратор, освежитель воздуха, компрессор, радар. Портал НГС.АВТО решил разобраться, что больше всего нужно для водителя в Сибири, что следует докупить в машину, что уже есть у наших читателей. Видеорегистратор Безусловно полезный прибор в автомобиле, и он есть у 65,6% опрошенных автовладельцев. Регистратор прежде всего работает на вашу безопасность, его запись может помочь в случае ДТП, которое может произойти не только с вами, но и с другими автомобилями в кадре. Массовой забавой стало выкладывание в интернет видеозаписей с авариями, которые происходят в реальном времени. Самые низкие цены на регистратор — 1200–1300 рублей. Более-менее приличный аппарат можно приобрести за 3000–4000 рублей.



Чехлы для сидений

Чехлы есть у 48,5% опрошенных, они помогают сохранить сиденья автомобиля в первозданном виде, некоторые чехлы снабжены электроподогревом. В последнее время стали популярны чехлы из экокожи — выглядят солидно, можно быстро протереть тряпочкой от пыли. Стоят простейшие тканевые чехлы из полиэстера от 1500 рублей за комплект на весь салон. Набор из экокожи тянет уже на 4000–5000 рублей. Чехол-подогрев стоит 1000–1300 рублей за штуку.

Чехлы из экокожи выглядят как штатные кожаные сиденья Фото: Ольга Бурлакова

Освежитель воздуха Самое забавное, но освежитель, в народе именуемый «вонючка», весьма востребован у автолюбителей — он есть у 48,4%. Освежитель привносит в микроклимат салона приятный аромат, но, по сути, не решает проблемы застарелых и неприятных запахов в подержанных автомобилях. Стоит освежители от 100 до 500 рублей, некоторые дорогие — под 2000 рублей. Компрессор Еще одна действительно полезная вещь, есть у 47,1% владельцев. Нужен на случай проблем с давлением в колесах, однако серьезное повреждение покрышки компрессором не исправить — придется ставить запаску. Стоят пластиковые электрические компрессоры от 600 рублей, металлические — от 900 рублей. Хороший компрессор — 3000–4000 рублей. Можно заменить ножным насосом — 1000–1500 рублей.

Ветровики Ветровики на окна позволяют решить проблемы с проникающими в салон каплями дождя летом и с сыплющимся снегом зимой. Крепятся на оконный проем с помощью скотча, это может сделать любой водитель. Стоит учитывать, что ветровики, особенно темные, несколько уменьшают обзорность. Стоит такой комплект защиты 300–1500 рублей.

Ветровики спасают от дождя и снега Фото: Ольга Бурлакова

Радар-детектор С появлением навигаторов, которые знают расположение практически всех камер ГИБДД, необходимость в радарах частично отпала, особенно в городе. Радар-детектор еще может понадобиться вам, если вы постоянно ездите по загородным трассам, где устанавливается много передвижных камер. Стоит такое устройство от 1500 рублей. Лучшие радар-детекторы за 15 000 рублей распознают комплексы фиксации «Стрелка». А читатели НГС могут проголосовать за самый нужный аксессуар или предложить свой в комментариях.

Что нужно обязательно купить в автомобиль (или уже есть у вас)?