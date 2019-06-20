«Не надо трогать уважаемых людей»: Академгородку пригрозили масштабным отключением горячей воды

По информации УЭВ, с 1 января 2019 года по 31 мая было потреблено природного газа на 452,4 миллиона рублей, оплачено — 466,3 миллиона

Жители Советского района Новосибирска могут остаться без горячей воды из-за того, что ФГУП «Управления энергетики и водоснабжения» (УЭВ) задолжало более 300 миллионов рублей ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Последние грозятся ограничить поставку газа, в том числе и полностью, если месячная норма будет исчерпана. Жители «Шлюза» выходили на пикет за горячую воду и написали письмо руководству предприятия и губернатору, которого попросили взять проблему под личный контроль. Журналист НГС разбирался в ситуации: как предприятие допустило такие долги, какова их структура, правда ли, что целый район может остаться без горячей воды в ближайшие дни и почему жители считают, что это шантаж.



Жители «Шлюза» написали письмо руководству УЭВ и обратились к губернатору Новосибирской области, чтобы он взял этот вопрос под контроль. Ранее они организовывали пикет за горячую воду. Они хотят понять, откуда взялись долги больше 300 миллионов, если они платят по счетам, и возмущены тем, что могут остаться без горячей воды. Впервые этим летом информацию о задолженности со стороны УЭВ «Газпром межрегионгаз Новосибирск» опубликовал на своём сайте 3 июня: из-за долга, который превышает 300 миллионов рублей, они ограничили поставки газа до 18,71% от плановых объёмов.

«Неоднократные переговоры с руководством предприятия не привели к нормализации ситуации с расчётами за поставленное топливо. В результате поставщик газа вынужден приступить к реализации мер, предусмотренных законодательством», — говорилось в сообщении компании.



В «Межрегионгазе» сообщили, что на 19 июня в счёт погашения задолженности поступил один платёж от УЭВ на сумму 4,5 млн рублей (менее 1,5% от просроченной задолженности предприятия) Фото: Александр Ощепков

Но дальше ситуация усугубилась: 14 июня появилась информация о том, что УЭВ не соблюдает режим газопотребления во время введённого ограничения поставки газа, и такими темпами месячная норма может быть исчерпана 20 июня, а тогда «Межрегионгаз» либо ещё ограничит поставку, либо прекратит её совсем.



ФГУП «УЭВ» находится в ведомстве Минобрнауки РФ и обеспечивает тепловой энергией и горячей водой научный центр СО РАН и правобережную часть Советского района, и если это произойдёт, то тысячи новосибирцев останутся без горячей воды. Живущий в Академгородке Павел, который долгое время был старшим по дому, говорит, что в Академгородке и так давно проблемы с водой из-за открытой системы горячего водоснабжения, что летом и так по сути не бывает горячей воды или нужно долго её сливать, чтобы потеплела, но теперь к этому добавились и проблемы, связанные с долгами предприятия.

«Эта проблема в Академгородке существует давно, и меня в этом плане очень огорчает, что у нас проект Академгородок 2.0 активно обсуждается, но в нём нет модернизации системы горячего водоснабжения. Получается, у нас и все научные сотрудники моются холодной водой, и все институты сидят без горячей воды. А сейчас ещё у УЭВа проблема с газовиками, поэтому без горячей воды сидят вообще все. У нас в офисном здании горячая вода вообще выключена», — говорит Павел.



На вопрос, правда ли он думает, что целый район может остаться без горячей воды, Павел ответил: «Легко!».

В УЭВ считают, что информация об отключении с 20 июня сеет панику среди жителей Советского района. Но всё же это отключение возможно в июле, если они не договорятся с газовиками о лимитах на июль Фото: Мария Тищенко

«Все эти пертурбации (смена руководства и такая форма собственности УЭВа. — Прим. ред.) позволяют энергетикам жить в этом хаосе и спокойно такое вытворять. И управу на них найти сложно. Муниципалитет в лице города Новосибирска формально на федеральную структуру влиять не может. Легко могут отключить воду и не включить, пока совсем не прижмёт по отоплению. А жители-то платят за воду — я плачу, хотя у меня её нет горячей», — говорит Павел.

Он считает, что это шантаж: якобы таким образом организация выпрашивает деньги у федерального бюджета. Слово «шантаж» применяет и организатор пикета и автор письма Светлана Каверзина: «Шантаж этот, что "мы отключим газ", идёт каждый год: "Межрегионгаз" шантажирует УЭВ, пока не начинаются холода и из Москвы кто-нибудь не отдаёт приказ: поиграли, хватит, давайте газ подключайте обратно», — замечает Каверзина.

То, что горячую воду могут отключить, первый заместитель директора УЭВ Андрей Филичев отрицает: «Мы занимались этим вопросом, спрашивали (у «Газпром межрегионгаз Новосибирск». — Прим. ред.): «На основании чего вы людей волнуете?». Мы в лимитах газа полностью июнь месяц, и не надо трогать вообще Академгородок, особенно уважаемых людей — академиков и их семьи. Пусть в течение июня это не волнует, а июль — совсем другая история, будем дальше этим заниматься: лимиты утверждать и всё, что с этим связано», — убеждён Филичев.

Помимо этого, жители Академгородка жалуются на отсутствие горячей воды летом — она холодная или комнатной температуры — и на грязную воду, которая льётся несколько раз в год Фото: Александр Ощепков

Возмущённые жители Советского района в первую очередь пытаются выяснить, как накопились долги, если они платят за воду. Версий много — от отсутствия субсидий из бюджета до подорожания газа. В самом УЭВе на вопросы журналиста ответили, что с долгами работают: кредиторская задолженность ФГУП «УЭВ» перед ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» на 1 января 2019 года была 381,4 миллиона рублей, а к 1 июня снизилась на 13,9 миллиона. В итоге она равна 367,2 миллиона рублей.

Как пояснил Андрей Филичев, эта задолженность копилась годами: «Управляющие компании, которые собирали с населения деньги и не отдавали в прежние годы и часть в эти годы, федеральный бюджет — военные, которые не рассчитывались здесь почти 10 лет, областной бюджет в лице Технопарка, муниципальный бюджет. Всё это собирается в одну кучу. И в том числе от населения: один сосед не платит, а другой сосед платит», — комментирует он.



Часть проблем с водой, которые существуют много лет, могли бы быть решены, если бы УЭВ заменило открытую систему водоснабжения на закрытую. В любом случае это должны сделать везде по стране к 2022 году, но источников финансирования у организации нет Фото: Мария Тищенко

Светлана Каверзина, которая активно пытается разобраться в этом вопросе, тоже отмечает, что, по информации общественников, большая часть долга — у коммерческих организаций, многие из которых обанкротились, и у военного училища.



«ФГУП "УЭВ" нам говорит, что они провели суд, выиграли, но пока не могут взыскать эти деньги. Когда взыщут — непонятно. Насколько нам известно, за последнее время долги только увеличиваются, продолжают расти. По идее приставы должны арестовать счета военного училища, почему этого не сделано — непонятно. Ничего не делается, и пока за эти долги расплачиваются все жители правой части Советского района», — уверена общественница. В УЭВ также уточнили, что в целом дебиторская задолженность на 31 мая 2019 года составляет 424,3 миллиона рублей, из которых 37,8 миллиона (8,9%) — задолженность потребителей бюджетной сферы; 315 (74,2%) — населения, в том числе УК и ТСЖ; 71,5 (16,9%) — прочих потребителей, в том числе Новосибирского военно-командного училища.

Руководитель новосибирской областной общественной организации «Школа грамотного потребителя» Светлана Миронова замечает, что всех отключить нельзя, можно ограничить ресурсы только должникам. И уверена, что организация должна была в суде разбираться со всеми должниками и взыскивать задолженности. Исполнительный директор ассоциации «ЖКХ-Эксперт» Надежда Ланцова считает, что если жители платят, а из-за долгов организации отключат горячую воду, это всё равно будет неправомерно, поэтому жителям нужно будет отстаивать свои права, потому что работа с должниками — это одна из обязанностей организации.



В УЭВ рассказали НГС о структуре долга: например, в нём есть невозвратный долг обанкротившихся компаний. Само ФГУП «УЭВ» судится со своими должниками и просит помощи в взыскании средств Фото: Мария Тищенко