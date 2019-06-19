22 этажа за две минуты и покорительница Эльбруса: кто такая Елена Рухляда

Несколько часов назад полиция сообщила о поисках известной новосибирской бегуньи Елены Рухляды. Друзья спортсменки уверены, что девушку похитил её бывший муж. Пока полицейские вместе с волонтёрами пытаются найти Елену, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», отметив, что эта стандартная статья для пропавших. НГС рассказывает, кто такая Елена Рухляда. Елена Рухляда — известная в Новосибирске спортсменка. 33-летняя бегунья одержала победу в десятках марафонов как минимум с 2005 года, а сейчас работает тренером в новосибирской школе бега «ЯБегу». В прошлом она занималась лёгкой атлетикой в дисциплине «горный бег» и достигла уровня мастера спорта международного класса. По данным базы забегов на портале «ПроБЕГ», личный рекорд Елены Рухляды на самой длинной дистанции — 44 километра за 4 часа и 20 минут.

Одна из последних побед Елены — этап мировой серии по скайраннингу, который прошёл во Франции в конце мая. Она установила рекорд трассы. В интервью журналу «Марафонец», которое Елена дала после этой победы, она рассказала, что у неё двое сыновей 4 и 6 лет, и призналась, что продолжила бегать спустя две недели после рождения первого ребёнка и никогда не останавливалась на достигнутом. А в прошедшие выходные Елена уезжала в Италию — она приняла участие в высокогорной гонке на трассе длиной в 31 километр. Елена Рухляда — завсегдатай и новосибирских марафонов, где почти всегда обгоняет других девушек. Так, она пришла первой на экстремальном зимнем забеге ZaBugor, который проходил в середине ноября, — Елена пробежала по снегу 16 километров. Одной из первых пришла и на подобных соревнованиях в «Парке Кольцово» и первой — на всероссийском полумарафоне «ЗаБег» в 2017-м.

Елена на чемпионате мира по горному бегу в Албании Фото: novosib-sport.ru

В прошлом году победила в первом этапе кубка России по скайраннингу в дисциплинах «гонка» и «вертикальный километр». Соревнования проходили в горах Западного Саяна, на границе Республики Хакасия и Красноярского края, вместе с Еленой в них участвовали более 150 спортсменов со всей страны.



Ровно два года назад Елена впервые приняла участие в первом этапе Кубка России по альпинизму в дисциплине «высотная гонка» на Алтае и тоже победила. Дистанцию в 18 километров с подъёмом на высоту 1500 метров девушка преодолела за 2,5 часа. Для сравнения: она уступила победителю среди мужчин на этой же дистанции 30 минут. Елена бегает не только по горам. В 2016 году она обогнала всех соперниц в вертикальной гонке в МФК «Сан Сити» — она добежала до 22-го этажа бизнес-центра всего за две с лишним минуты, а через год здесь же улучшила свой результат.

Елена Рухляда на западной вершине Эльбруса высотой 5642 метра Фото: Максим Кочергин

Первой среди женщин Елена Рухляда пришла на соревнованиях по скайраннингу Red Fox Elbrus Race — скоростном восхождении на гору Эльбрус. Длинный горный бег — один из любимых видов спорта Елены. Ещё в 2009 году, когда ей было 23 года и она представляла областную школу высшего спортивного мастерства, спортсменка выиграла чемпионат мира в Австрии, отметив, что такой вид дистанций в России на тот момент появился недавно. Спустя год заняла третье место в подобных соревнованиях в Словении, но уже в составе сборной России, которая тогда уступила лишь Италии и Швейцарии.