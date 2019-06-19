22 этажа за две минуты и покорительница Эльбруса: кто такая Елена Рухляда

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6 мая 2019
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Несколько часов назад полиция сообщила о поисках известной новосибирской бегуньи Елены Рухляды. Друзья спортсменки уверены, что девушку похитил её бывший муж. Пока полицейские вместе с волонтёрами пытаются найти Елену, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», отметив, что эта стандартная статья для пропавших. НГС рассказывает, кто такая Елена Рухляда.
Елена Рухляда — известная в Новосибирске спортсменка. 33-летняя бегунья одержала победу в десятках марафонов как минимум с 2005 года, а сейчас работает тренером в новосибирской школе бега «ЯБегу». В прошлом она занималась лёгкой атлетикой в дисциплине «горный бег» и достигла уровня мастера спорта международного класса. По данным базы забегов на портале «ПроБЕГ», личный рекорд Елены Рухляды на самой длинной дистанции — 44 километра за 4 часа и 20 минут.
Одна из последних побед Елены — этап мировой серии по скайраннингу, который прошёл во Франции в конце мая. Она установила рекорд трассы. В интервью журналу «Марафонец», которое Елена дала после этой победы, она рассказала, что у неё двое сыновей 4 и 6 лет, и призналась, что продолжила бегать спустя две недели после рождения первого ребёнка и никогда не останавливалась на достигнутом.
А в прошедшие выходные Елена уезжала в Италию — она приняла участие в высокогорной гонке на трассе длиной в 31 километр.
В прошлом году победила в первом этапе кубка России по скайраннингу в дисциплинах «гонка» и «вертикальный километр». Соревнования проходили в горах Западного Саяна, на границе Республики Хакасия и Красноярского края, вместе с Еленой в них участвовали более 150 спортсменов со всей страны.
Длинный горный бег — один из любимых видов спорта Елены. Ещё в 2009 году, когда ей было 23 года и она представляла областную школу высшего спортивного мастерства, спортсменка выиграла чемпионат мира в Австрии, отметив, что такой вид дистанций в России на тот момент появился недавно. Спустя год заняла третье место в подобных соревнованиях в Словении, но уже в составе сборной России, которая тогда уступила лишь Италии и Швейцарии.
За спиной Елены — также забеги «Зелёный марафон», «Чистый Байкал», «Конжак» и многие другие.