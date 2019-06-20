Паника, эвакуировали машину: как быстрее её спасти, кому не давать взяток, сколько в итоге платить

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6 мая 2019
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Ежедневно в Новосибирске с улиц эвакуируют десятки автомобилей, кто-то из водителей преднамеренно нарушает правила парковки, кто-то просто невнимателен, а кого-то «увозят» в спорных ситуациях. Мы уже рассказывали о том, как автовладельцы идут на ухищрения, чтобы эвакуатор физически не смог увезти машину. Теперь на НГС — краткая и четкая инструкция: как действовать в случае, если увезли авто, как сэкономить время и деньги, кому не давать взяток, на какие нюансы обратить внимание.
Вашей машины нет на месте — первые ощущения от этого, конечно, не самые приятные: вдруг угнали. Но если вы помните, что парковались с нарушением, вас сразу отпустит — это всего лишь эвакуация. Первым делом нужно узнать, на какую именно штрафстоянку увезли автомобиль: звонить с мобильного лучше всего по номеру 102. Это дежурный городского отдела полиции, он сразу у вас спросит, где стояло авто, потом нужно будет назвать госномер. После этого скажут адрес штрафстоянки.
В последнее время большинство машин с правобережья, из центра увозят на основную стоянку по адресу Октябрьская магистраль, 4Д. Буквально в 300 метрах от неё отстроили новое отделение ГИБДД (4-й межрайонный отдел технического надзора и регистрации автомототранспортных средств), адрес у него улица Военная, 1/1 к1. И теперь, конечно, процесс вызволения автомобиля стал не таким «адовым», как раньше, когда надо было сначала приехать на стоянку, потом в ГИБДД на левый берег, потом обратно.
Сейчас можно сразу ехать в ГИБДД, если у вас с собой все документы — страховка, свидетельство СТС, водительские права.
В новом отделении ГИБДД все сделано цивилизованно — электронная очередь, стулья для ожидания, автомат с напитками. Никто не толпится, не шумит — все сидят чинно-благородно. Подождать, конечно, придется 1,5–2 часа. Вас вызовут к окошечку, покажут протокол, фотографии и отправят оплачивать услуги эвакуатора — тут же, в другом окошке. Но заплатить эвакуаторщикам можно и на самой стоянке, сейчас там принимают безнал.
Это самый лучший сценарий, но машину могут увезти и на другие штрафстоянки:
Нижегородская, 272,
Доватора, 11,
Станционная, 98А.
Тогда придется помотаться на такси между стоянкой и ГИБДД. Стоянка на Станционной используется для машин, эвакуируемых на левобережье. Есть еще два отдела ГИБДД для оформления в вечернее/ночное время и для водителей левобережья:
Станционная, 24/1,
Немировича-Данченко, 145.
В некоторых особо урожайных местах города кучкуются так называемые «решалы», которые предложат вам за несколько тысяч рублей побыстрее спасти машину. Они отвезут вас в ГИБДД и попытаются провести к инспектору без очереди.
Автор однажды наблюдал картину, как «блатной» пытался попасть в окошко без очереди, но граждане возмутились и бедолаге пришлось выслушивать множество колких замечаний. Так стоит ли оно того: дать взятку, быть «оплёванным» очередью и не сильно сэкономить во времени?
Самый дешевый вариант эвакуации из-под знака обойдется вам примерно в 2000 рублей: 1724 рубля за вывоз, 1–2 часа хранения, штраф со скидкой 50%. Штраф вы можете оплатить позднее любым удобным способом, главное — уложиться в 20 суток, если хотите скидку. Если вы не согласны с протоколом инспектора, можете его обжаловать в течение 10 суток. И тогда — возможно, через суд — сможете вернуть деньги за услуги эвакуатора.
Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
Когда прекратиться это безобразие с эвакуацией? В чистом виде бизнес под прикрытием закона. Эвакуировать можно и нужно только те ТС, которые реально мешают дорожному движению или пешеходам. Эвакуация в том виде, как она существует сегодня - очередной позор действующей власти.