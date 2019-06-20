Паника, эвакуировали машину: как быстрее её спасти, кому не давать взяток, сколько в итоге платить

Ежедневно в Новосибирске с улиц эвакуируют десятки автомобилей, кто-то из водителей преднамеренно нарушает правила парковки, кто-то просто невнимателен, а кого-то «увозят» в спорных ситуациях. Мы уже рассказывали о том, как автовладельцы идут на ухищрения, чтобы эвакуатор физически не смог увезти машину. Теперь на НГС — краткая и четкая инструкция: как действовать в случае, если увезли авто, как сэкономить время и деньги, кому не давать взяток, на какие нюансы обратить внимание. Вашей машины нет на месте — первые ощущения от этого, конечно, не самые приятные: вдруг угнали. Но если вы помните, что парковались с нарушением, вас сразу отпустит — это всего лишь эвакуация. Первым делом нужно узнать, на какую именно штрафстоянку увезли автомобиль: звонить с мобильного лучше всего по номеру 102. Это дежурный городского отдела полиции, он сразу у вас спросит, где стояло авто, потом нужно будет назвать госномер. После этого скажут адрес штрафстоянки.

В последнее время большинство машин с правобережья, из центра увозят на основную стоянку по адресу Октябрьская магистраль, 4Д. Буквально в 300 метрах от неё отстроили новое отделение ГИБДД (4-й межрайонный отдел технического надзора и регистрации автомототранспортных средств), адрес у него улица Военная, 1/1 к1. И теперь, конечно, процесс вызволения автомобиля стал не таким «адовым», как раньше, когда надо было сначала приехать на стоянку, потом в ГИБДД на левый берег, потом обратно. Сейчас можно сразу ехать в ГИБДД, если у вас с собой все документы — страховка, свидетельство СТС, водительские права.



План действий на случай эвакуации, телефоны, адреса стоянок

В новом отделении ГИБДД все сделано цивилизованно — электронная очередь, стулья для ожидания, автомат с напитками. Никто не толпится, не шумит — все сидят чинно-благородно. Подождать, конечно, придется 1,5–2 часа. Вас вызовут к окошечку, покажут протокол, фотографии и отправят оплачивать услуги эвакуатора — тут же, в другом окошке. Но заплатить эвакуаторщикам можно и на самой стоянке, сейчас там принимают безнал.



Это самый лучший сценарий, но машину могут увезти и на другие штрафстоянки: Нижегородская, 272,

Доватора, 11,

Станционная, 98А. Тогда придется помотаться на такси между стоянкой и ГИБДД. Стоянка на Станционной используется для машин, эвакуируемых на левобережье. Есть еще два отдела ГИБДД для оформления в вечернее/ночное время и для водителей левобережья: Станционная, 24/1,



Немировича-Данченко, 145. В некоторых особо урожайных местах города кучкуются так называемые «решалы», которые предложат вам за несколько тысяч рублей побыстрее спасти машину. Они отвезут вас в ГИБДД и попытаются провести к инспектору без очереди. Автор однажды наблюдал картину, как «блатной» пытался попасть в окошко без очереди, но граждане возмутились и бедолаге пришлось выслушивать множество колких замечаний. Так стоит ли оно того: дать взятку, быть «оплёванным» очередью и не сильно сэкономить во времени?



Тарифы на услуги эвакуатора, штрафы за нарушение правил парковки

Самый дешевый вариант эвакуации из-под знака обойдется вам примерно в 2000 рублей: 1724 рубля за вывоз, 1–2 часа хранения, штраф со скидкой 50%. Штраф вы можете оплатить позднее любым удобным способом, главное — уложиться в 20 суток, если хотите скидку. Если вы не согласны с протоколом инспектора, можете его обжаловать в течение 10 суток. И тогда — возможно, через суд — сможете вернуть деньги за услуги эвакуатора.

