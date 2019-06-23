Сгорели как спичка: 10 новых ресторанов, которые скоропостижно закрылись в Новосибирске

В Новосибирске очередной падёж ресторанов. В июне перестали работать заведения «Жить хорошо» и «Честный». Владельцы говорят, что столкнулись с падением посещаемости и хотят сконцентрироваться на более прибыльных проектах. Однако «Жить хорошо» — далеко не единственное новое заведение, которое прекратило работу. Обозреватель НГС насчитал еще как минимум пять новых проектов, которые успели закрыться за неполные первые шесть месяцев этого года. «Жить хорошо»



Ресторан начал работать в конце 2018 года в четырехэтажном комплексе на Ядринцевской, заменив здесь итальянское кафе «Остерия Бергамо». Создатели заведения пытались сделать ставку на ностальгию по советскому прошлому: в интерьере были использованы приемы, характерные для 60-х годов прошлого века, а на стенах красовались картины в изобразительной стилистике той эпохи.



Проблемы возникли сразу же, признает совладелец и руководитель ресторана Даниил Прицкау, — было видно, что «проект не взлетел». Тем не менее рестораторы пытались привлечь публику за счет тематических мероприятий и выступлений музыкальных групп. Это позволяло заполнить зал в пятницу-субботу, но в остальные дни посещаемость была по-прежнему невелика.

Последней попыткой вдохнуть жизнь в новый проект стало открытие большой летней веранды, которую владелец здания выстроил для работающих в нем заведений. Однако с приходом лета ситуация ухудшилась, и владельцы решили «зафиксировать убыток».



На тематических мероприятиях и в пятницу в «Жить хорошо» бывало много народу, но в обычные дни ресторан пустовал Фото: Стас Соколов / НГС

«Ресторан сейчас выставлен на продажу. Это готовый к работе комплекс, которому нужно придумать просто правильную концепцию. Мы же хотели бы сконцентрироваться на развитии более успешных проектов — New Mexico, «Гриль и Бутыль», а также создаваемой сейчас кейтеринговой службы», — считает Прицкау.

«Жить хорошо» — не первый пример провалившейся попытки сыграть на советской ностальгии. Неудачей закончился проект сети баров «Квартира». Меньше года проработал бар «Килька». А единственное успешное заведение в этом жанре — «Буфет № 1» — так и не смогло стать сетью. Второй бар с такой же концепцией, открытый на Красном проспекте, не сумел найти свою публику.

«Честный» (два заведения — ресторан и бар)



Интерьер бара «Честный» Фото: Стас Соколов / НГС

Идея «Честного» состояла в том, что посетители, заплатив за вход, получали возможность покупать еду и алкоголь «без наценки». Первым открылся ресторан на Красном проспекте, затем к нему присоединился бар на Ленина. Однако на новом месте проект продержался недолго. Бар перестал работать ещё в начале года, и сейчас в этом помещении новый арендатор — «Братья Грилль». У «Честного ресторана», впрочем, дела пошли тоже неважно. 21 июня заведение также объявило о своем закрытии.

«Урицкий»



«Урицкий» вызвал много шума своим названием, но публику это привлечь не помогло Фото: Стас Соколов / НГС

Ресторан на первом этаже бизнес-центра на Ленина, 12, владельцы которого провели серьезную реконструкцию работавшего здесь ранее бара (последний по счёту назывался «Таймс»). За счет бывшей летней веранды была существенно увеличена вместимость зала, появилась новая мебель. Владельцы «Урицкого» пытались проводить тематические мероприятия, однако вне их заведение стояло почти всегда пустым, причём публики в нем стало даже меньше, чем собиралось в прежнем баре. В мае ресторан тихо, без объяснения причин прекратил работу. Владельцы ограничились объявлением о том, что заведение «закрыто по техническим причинам». По данным НГС, на месте «Урицкого» должно открыться новое заведение с новым меню, которым должен заняться шеф-повар и ресторатор Руслан Коробов.



VinoZerno

Ставка заведения на жителей престижного жилого комплекса не сработала Фото: Стас Соколов / НГС

Дорогой проект бывшего руководителя департамента рекламы мэрии Сергея Мурзинцева. Ресторан открылся в марте прошлого года на первом этаже жилого комплекса «Квартал на Декабристов». Заведение пыталось сочетать в себе сразу несколько сущностей: винный бар, клуб любителей виски, сигарный салон. Но расположение в глубине дворов (пусть даже в престижном доме) оказалось губительным для проекта, рассчитанного на состоятельную публику. Не помогла даже дорогостоящая рекламная кампания (на улицах города появилось больше десятка больших щитов с информацией о заведении). Ресторан закрылся в начале весны.

Zoltan pub

Бар удивил полным отсутствием хотя бы каких-то преимуществ Фото: Стас Соколов / НГС

Самый странный новичок прошлого года. Бар был открыт по франшизе одноименного заведения из Новокузнецка (что уже само по себе небанально). Владельцы новосибирского проекта еще сразу после начала работы не могли толком объяснить, чем именно их привлек это «бренд», а главное, чем этот новый бар будет отличаться от десятков других, уже работающих в Новосибирске. Казалось, кто-то ставит эксперимент: что будет, если в Новосибирске открыть пивной бар без единой фишки. Итога закономерен — в феврале заведение тихо прекратило работу.

«Слово плову»



Блюда среднеазиатской кухни оказались невостребованными в европеизированном формате Фото: Стас Соколов / НГС

Потенциально сетевой формат, созданный группой «Конквест» специально для работы в торговых центрах и небольших площадках на улицах с высоким пешеходным трафиком. В «Слово плову» кормили лагманом, мантами и тому подобными блюдами среднеазиатской кухни. Однако, несмотря на вполне конкурентные цены, заведение с самого начала пользовалось весьма сдержанным успехом, а зимой в нем и вовсе стало совсем мало посетителей. В результате руководство «Конквеста» приняло решение в феврале закрыть точку на Ленина. Сейчас здесь должна появиться закусочная с так называемой римской пиццей (прямоугольная большая пицца, которую продают порционно).

Discovery coffee



Под новым названием кофейня проработала не больше года Фото: Стас Соколов / НГС

Новый бренд, который создали управленцы новосибирской компании «Трэвэлерс кофе» вместо утерянного в корпоративной войне Traveler's coffee. Всего таким образом было переименовано четыре заведения, но сейчас в Новосибирске работает только одна кофейня Discovery — на площади Калинина. Последней по счёту, в апреле, закрылась кофейня на проспекте Карла Маркса. На её месте вскоре должен появиться магазин одежды.

Кофейня Pablo

Кофейня в «Апельсине» стала первым и пока последним арендатором в зоне фуд-корта Фото: Стас Соколов / НГС

Заведение начинающей компании, занимающейся обжаркой кофейного зерна. По всей видимости, людям так хотелось наконец заполучить свою собственную кофейню, что они решились открыть её в зоне фуд-корта торгового центра «Апельсин». Всё бы хорошо, но только кроме этой кофейни там не было ничего вообще: книжный магазин, магазин аксессуаров для ухода за волосами — вот и все арендаторы на весь этаж. Vaer в ЖК «Панорама»

Заведение сначала отказалось от пивного бренда, а затем и вовсе закрылось Фото: Стас Соколов / НГС

Бар, открытый под брендом новосибирской пивоварни, которая в прошлом году активно начала развивать собственную сеть. Владельцы заведения выбрали место теоретически перспективное, но непростое — новый жилой комплекс, где вряд ли можно рассчитывать на клиентов со стороны. Тем не менее у бара были очевидные преимущества: вид из окна на город и горнолыжный комплекс, трассы которого начинались практически сразу после выхода из бара. Но, по всей видимости, этого оказалось мало. Сначала бар отказался от бренда Vaer, а весной этого года и вовсе закрылся. PRIMETIME Grill and Smoke

