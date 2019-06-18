Атака джипов: «Рено» выпустил дешевый кроссовер с 20 см клиренса — он похоронит легковые седаны

Компания Renault озвучила полный прайс-лист на свой новый кроссовер Arkana — с такими ценами машина может стать главным автомобильным событием на отечественном рынке и убийцей легковушек С-класса. Действительно, зачем нужен седан или хетчбэк за такие же (или даже большие!) деньги, если можно взять современный кроссовер с хорошим оснащением, стильной внешностью, высокой посадкой и большим клиренсом. Грозит Arkana и своему прямому конкуренту, корейскому паркетнику Hyundai Creta, который вот уже 3 года является лидером сегмента SUV.

Минимальна цена на «Аркану» с механикой заявлена на уровне 999 000 рублей, а хорошо оснащенная комплектация с вариатором обойдется в 1,2 миллиона рублей — и это всё, что нужно знать о потенциале кроссовера на отечественном рынке.

Прайс-лист Renault Arkana Фото: Renault

Стоимость нынешних легковушек С-класса только начинается от 1,1–1,2 миллиона рублей (за пустые машины с механикой), а за вариант с автоматической коробкой нужно платить уже от 1,3 млн. Этот несчастный сегмент и так уже страдает несколько лет, поджимаемый со всех сторон бюджетным B-классом, крупным D-классом и доступными кроссоверами. Arkana — еще один шаг к смерти таких легковушек. Справка о машине: Renault Arkana — компактный кроссовер в стиле купе длиной 4545 мм, шириной 1820 мм, массой 1,4 тонны. Клиренс 20,5–20,8 сантиметра. Первое появление кроссовера перед публикой было с модным 1,3-литровым 150-сильным мотором, но французы решили предлагать в России и обычный атмосферник 1,6 литра мощностью 114 л. с. (но с крутящим моментом 150 Н·м). Это, конечно, не огонь, но, скорее всего, именно простой и понятный атмосферник будут выбирать большинство клиентов.

Коробка передач в машине — механика (5 либо 6 ступеней) или современный вариатор CVT X-Tronic. Возможен полный привод с электронноуправляемой муфтой, тогда задняя подвеска будет не полузависимой, а многорычажной. Багажник 508 литров. Автомобиль построен на платформе, которая декларируется как новая, однако многие решения и узлы заимствованы у старой платформы В0.

Интересный дизайн в стиле купе Фото: Renault

Посмотрим пристальней на оснащение, попытаемся что-то подобрать себе и сравнить с легковушками по цене. Даже базовая «Аркана» имеет полностью светодиодные фары (!), систему стабилизации, 5 подушек, кондиционер, все электростеклоподъемники, диски 17-го размера под литье, электрозеркала, аудиосистему с Bluetooth и подрулевым джойстиком. С вариатором и передним приводом такая стоит 1 049 990 рублей. За эти деньги не купить ни полупустую «Шкоду Октавию» на механике ( 1 112 000 рублей), ни «Тойоту Короллу» на механике ( 1 173 000 рублей). Даже базовый корейский KIA Ceed «на палке» стоит дороже — 1 059 900 рублей. Есть ли какие-то разумные основания к покупке «деревянных» легковушек с МКП вместо кроссовера с автоматической трансмиссией и неплохим набором опций?



Салон Renault Arkana Фото: Renault Arkana

Теперь посмотрим на оснащенную версию Style нашего паркетника: климат-контроль, кожаный руль с подогревом, сенсорная мультимедиа, подогрев сидений, обогрев лобового стекла, кнопка запуска двигателя, круиз, парктроник, камера заднего вида. Цена с передним приводом 1 229 990 рублей. Если выбирать полный привод и турбомотор — придется добавить еще (см. прайс-лист). Схожая «Шкода Октавия» с 1,6-литровым 110-сильным атмосферником обойдется минимум в 1 457 000 рублей. «Дешевый» корейский Ceed потянет на 1 269 900 рублей. Корейский суперхит в сегменте кроссоверов, Hyundai Creta, тоже проигрывает и по цене, и по оснащению. В базе на механике с 1,6-литровым мотором он стоит 957 000 рублей, но там только 2 подушки, никаких диодных фар, нет кондиционера. Если подберём аналог нашей «Арканы» за 1 229 990 рублей, то «кореец» обойдется нам в 1 245 000 рублей (версия Travel + пакет Advanced). При этом «Крета» существенно меньше и уж точно выглядит несовременно. У «Арканы» есть и свои проблемы. Например, невзрачный жесткий пластик использован во всех комплектациях. Отсутствие подогрева сидений в базе (что есть во многих других авто) заставляет переходить на более дорогую комплектацию. Вечный «реношный» подрулевой джойстик управления радио неудобен и устарел. 1,6-литровый мотор слишком слаб для сочетания вариатора и полного привода — такого варианта нет. Полный привод с автоматической коробкой — только с дорогим турбомотором, который многие не выберут из принципа.

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