Атака джипов: «Рено» выпустил дешевый кроссовер с 20 см клиренса — он похоронит легковые седаны

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6 мая 2019
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Компания Renault озвучила полный прайс-лист на свой новый кроссовер Arkana — с такими ценами машина может стать главным автомобильным событием на отечественном рынке и убийцей легковушек С-класса. Действительно, зачем нужен седан или хетчбэк за такие же (или даже большие!) деньги, если можно взять современный кроссовер с хорошим оснащением, стильной внешностью, высокой посадкой и большим клиренсом. Грозит Arkana и своему прямому конкуренту, корейскому паркетнику Hyundai Creta, который вот уже 3 года является лидером сегмента SUV.
Минимальна цена на «Аркану» с механикой заявлена на уровне 999 000 рублей, а хорошо оснащенная комплектация с вариатором обойдется в 1,2 миллиона рублей — и это всё, что нужно знать о потенциале кроссовера на отечественном рынке.
Стоимость нынешних легковушек С-класса только начинается от 1,1–1,2 миллиона рублей (за пустые машины с механикой), а за вариант с автоматической коробкой нужно платить уже от 1,3 млн. Этот несчастный сегмент и так уже страдает несколько лет, поджимаемый со всех сторон бюджетным B-классом, крупным D-классом и доступными кроссоверами. Arkana — еще один шаг к смерти таких легковушек.
Справка о машине: Renault Arkana — компактный кроссовер в стиле купе длиной 4545 мм, шириной 1820 мм, массой 1,4 тонны. Клиренс 20,5–20,8 сантиметра. Первое появление кроссовера перед публикой было с модным 1,3-литровым 150-сильным мотором, но французы решили предлагать в России и обычный атмосферник 1,6 литра мощностью 114 л. с. (но с крутящим моментом 150 Н·м). Это, конечно, не огонь, но, скорее всего, именно простой и понятный атмосферник будут выбирать большинство клиентов.
Коробка передач в машине — механика (5 либо 6 ступеней) или современный вариатор CVT X-Tronic. Возможен полный привод с электронноуправляемой муфтой, тогда задняя подвеска будет не полузависимой, а многорычажной. Багажник 508 литров. Автомобиль построен на платформе, которая декларируется как новая, однако многие решения и узлы заимствованы у старой платформы В0.
Посмотрим пристальней на оснащение, попытаемся что-то подобрать себе и сравнить с легковушками по цене. Даже базовая «Аркана» имеет полностью светодиодные фары (!), систему стабилизации, 5 подушек, кондиционер, все электростеклоподъемники, диски 17-го размера под литье, электрозеркала, аудиосистему с Bluetooth и подрулевым джойстиком. С вариатором и передним приводом такая стоит 1 049 990 рублей.
За эти деньги не купить ни полупустую «Шкоду Октавию» на механике (1 112 000 рублей), ни «Тойоту Короллу» на механике (1 173 000рублей). Даже базовый корейский KIA Ceed «на палке» стоит дороже — 1 059 900рублей. Есть ли какие-то разумные основания к покупке «деревянных» легковушек с МКП вместо кроссовера с автоматической трансмиссией и неплохим набором опций?
Теперь посмотрим на оснащенную версию Style нашего паркетника: климат-контроль, кожаный руль с подогревом, сенсорная мультимедиа, подогрев сидений, обогрев лобового стекла, кнопка запуска двигателя, круиз, парктроник, камера заднего вида. Цена с передним приводом 1 229 990рублей. Если выбирать полный привод и турбомотор — придется добавить еще (см. прайс-лист).
Схожая «Шкода Октавия» с 1,6-литровым 110-сильным атмосферником обойдется минимум в 1 457 000рублей. «Дешевый» корейский Ceed потянет на 1 269 900 рублей.
Корейский суперхит в сегменте кроссоверов, Hyundai Creta, тоже проигрывает и по цене, и по оснащению. В базе на механике с 1,6-литровым мотором он стоит 957 000рублей, но там только 2 подушки, никаких диодных фар, нет кондиционера. Если подберём аналог нашей «Арканы» за 1 229 990рублей, то «кореец» обойдется нам в 1 245 000 рублей (версия Travel + пакет Advanced). При этом «Крета» существенно меньше и уж точно выглядит несовременно.
У «Арканы» есть и свои проблемы. Например, невзрачный жесткий пластик использован во всех комплектациях. Отсутствие подогрева сидений в базе (что есть во многих других авто) заставляет переходить на более дорогую комплектацию. Вечный «реношный» подрулевой джойстик управления радио неудобен и устарел. 1,6-литровый мотор слишком слаб для сочетания вариатора и полного привода — такого варианта нет. Полный привод с автоматической коробкой — только с дорогим турбомотором, который многие не выберут из принципа.
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