«Путин обещал 8%»: новосибирцы обвалили ипотеку из-за обещаний правительства

Эксперты отмечают, что все, кто хотел взять ипотеку, это сделали, а новые заёмщики берут кредиты реже, но больше

Бум ипотеки последних лет, по всей видимости, сошёл на нет и даже сдал назад: по итогам мая Росреестр отметил снижение количества сделок с ипотекой сразу на четверть по сравнению с прошлым годом. Тенденцию управление отмечает с начала года, но если раньше падение не переваливало 10%, то 26% год к году — уже заметный спад. Корреспондент НГС попросила банки и экспертов объяснить небывалое равнодушие новосибирцев к покупке квартир в кредит и узнала, как это повлияет на цены на жильё. Выдача ипотеки в Новосибирске весной 2019 года буквально обвалилась: по данным Росреестра, в мае было зарегистрировано чуть больше 5 тысяч сделок с ипотекой — это на 26% меньше, чем год назад. Данные за 5 месяцев тоже отрицательные: в числе сделок ипотека потеряла 15%: если в прошлом году к июню управление зарегистрировало 31,5 тысячи сделок, то в этом — только 27,5 тысячи.



Обвал покупок квартир в ипотеку Росреестр отмечает с февраля: в январе и феврале новосибирцы брали на 4% меньше ипотеки, чем за те же периоды 2018 года, в первом квартале 2019 года ипотек выдали на 9% меньше, чем за январь-март 2018 года. В самом управлении данные прокомментировать не смогли.

Сбербанк, лидер по выдаче ипотеки в Новосибирске, на вопросы НГС тоже не ответил. В банке ВТБ поделились только данными за первый квартал, и они оказались не такими трагичными: по словам управляющего директора по ипотеке Виктории Ферле, рост год к году составил целых 73%.

— Спрос на ипотечные программы сохраняется. Всего в первом квартале ВТБ в Новосибирской области выдал 2,9 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 5,9 млрд рублей, — заметила она.

Зато в «Райффайзенбанке» и в банке «Открытие» спад интереса к ипотеке подтвердили.



Выгоднее всего остаются кредиты на новостройки, но как раз их перед вступлением в силу нового закона для застройщиков брать не торопятся Фото: Александр Ощепков / НГС

— Период рекордно низких ставок длился два года. За это время отложенный спрос 2014–2015 годов был закрыт. Многие клиенты, которые планировали покупку квартиры, её купили, а те, кто хотел рефинансировать свой кредит, уже сделали это. На сегодня ставка по ипотеке остается привлекательной и интерес к продукту сохраняется, но ажиотаж уже спал, — рассказала начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирского филиала «Райффайзенбанка» Ирина Ярыгова.



С ней согласилась и старший вице-президент, управляющая филиалом «Сибирский» банка «Открытие» Ирина Демчук. При этом, отметила она, динамика выдачи ипотеки осталась положительной.

— Значительно снизились, пожалуй, только выдачи кредитов по продукту «Рефинансирование». На первичном и вторичном рынке интерес к ипотеке у наших заемщиков сохраняется, — добавила Демчук.

По мнению директора проектов ГК «ЁЛКА Девелопмент» Максима Маркова, резкий спад в статистике Росреестра отчасти может быть связан с особенностями методики подсчёта. Росреестр как ипотечные регистрирует даже сделки, ипотека по которым наступает в силу закона, то есть как обременение, пояснил он. К ним, в частности, относятся квартиры, которые банк, выдав кредит застройщику, берёт в залог, ипотека по земельным участкам, пояснил он.



Крупнейшие банки Новосибирска тоже отметили снижение спроса на ипотеку Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Между тем если не падение, то стагнацию на ипотечном рынке эксперт всё же отметил.

— Буквально сегодня с банками разговаривали: люди приходят, получают кредитное решение и ждут. На вопрос: «Чего ждём?» — ответа два: «Путин обещал 8%» и «Что там будет после 1 июля», если говорить про новостройки, — заметил эксперт.



Независимый аналитик Сергей Николаев в числе причин падения интереса к ипотеке на первичном рынке упоминает так называемые «технические сделки», которые проводят сами застройщики для того, чтобы обеспечить необходимый уровень продаж работы по новому закону.

— Поскольку соотношение цена-платёж по ипотеке начало расти, цены за год увеличились процентов на 12, ипотека увеличилась на 1,5% — люди в ожидании более интересного момента, тем более что его обещают, — добавил Николаев. — Сейчас количество одобренных ипотечных решений, может, на уровне прошлого года, может, даже выше, но люди просто ждут, понимая, что если ипотека будет расти, они возьмут по одобренным ипотечным решениям, а если упадёт, как обещают, возьмут более дешёвую.

Впрочем, неожиданностью ситуация не стала: падение спроса было достаточно плавным и наблюдается ещё с прошлого года — после серьёзного бума, который рынок пережил в 2016 году. За последние годы новосибирцы набрали столько ипотек, что аналитики начали опасаться грядущего ипотечного кризиса.



Однако банки от падения спроса нисколько не теряют, считает Максим Марков: хотя число выдаваемых кредитов и уменьшается, суммы кредитов, наоборот, увеличиваются, — эту тенденцию подтвердили и в самих банках.



Банки от падения спроса на ипотеку не пострадали Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

— Люди стали более разумно подходить к приобретению жилья, их стало меньше, но в объёме этих сделок есть рост, сумма жилищного кредита в среднем по стране перевалила за 2,5 млн, — пояснил Марков.

По прогнозам Сергея Николаева, это, как дополнительный фактор к уже имеющимся, может подстегнуть рост цен на жильё, который продолжится примерно до конца 2020 года, а затем перейдёт либо в откат, либо в стагнацию на рынке.

Существенно повлиять на ситуацию сможет Центробанк. На прошлой неделе он уже снизил ключевую ставку до 7,5% — вслед за ней потянутся и ставки на банковские продукты, в частности на ипотеку, заметила Ирина Демчук.

— По мнению наших аналитиков, умеренное снижение ключевой ставки возможно в третьем квартале 2019 года. Мы, как и все банки, зависим от ключевой ставки. Если она будет снижаться, то мы будем следовать за ней, — согласилась Ирина Ярыгова.

