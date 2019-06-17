Дождались: в Новосибирске действительно начали строить новую станцию метро (фоторепортаж)

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в конце прошлой недели объявил о том, что строительство новой станции метро «Спортивная» началось, хотя проект провалился на госэкспертизе. Журналисты НГС проверили, действительно ли начались какие-то работы, и наведались на место грядущей стройки.

Станция метро «Спортивная» будет располагаться на левом берегу между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая», недалеко от жилого комплекса «Панорама» и горнолыжного склона «На Горской». Её будут строить одновременно с ЛДС, в едином стиле, и планируют сдать на год раньше — в 2022 году. На проектирование станции метро «Спортивная» и других объектов инфраструктуры для ЛДС, в котором будет проводиться молодёжный чемпионат мира по хоккею, власти выделили 145 миллионов рублей.



Так выглядит подготовленная площадка под строительство ЛДС и новой станции метро с высоты дома жилого комплекса «Панорама» Фото: Александр Ощепков

Впервые эскизы новой станции появились в июне 2018 года. 5 июня проект станции получил отрицательное заключение экспертизы из-за замечаний к охране окружающей среды, пожарной безопасности и организации строительства, а уже 14 июня Анатолий Локоть объявил о начале строительства.

Издалека сложно разглядеть, действительно ли идёт стройка, и в первую очередь бросаются в глаза какие-то работы на горнолыжной трассе.

Издалека строительные работы выглядели сначала не особо приметно — рабочие успели разобрать одну конструкцию из кирпича под метромостом. Никто не смог точно сказать, для чего были сделаны эти конструкции Фото: Александр Ощепков

При близком рассмотрении становится понятно, что слева от метромоста работает экскаватор, который разбирает конструкцию из кирпичей под метромостом, а справа работают геодезисты, которые пояснили, что относятся к МУП «Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» («УЗСПТС») — предприятию, которое занималось разработкой проекта станции.

— Мы делаем вынос забора для строительства станции. Как и в любом строительстве — если начинаем строить, то в первую очередь огораживается территория, — говорит, не отвлекаясь от работы, геодезист Любовь Андрюшкевич.



Слева от метромоста разнорабочие разбирают мусор, а справа геодезисты ведут замеры Фото: Александр Ощепков

Геодезисты за работой: слева — Наталья Медведева, справа — Любовь Андрюшкевич Фото: Александр Ощепков

— Потом уже будет станция разбиваться, когда ограждение будет. В этом месте, где сейчас разбирают, будет станция, — показывает на работу экскаватора геодезист Наталья Медведева.

Женщины поясняют, что сначала зашли на территорию в апреле, для того чтобы очистить её — вырубить деревья, а сегодня начали работать, чтобы заняться следующим этапом строительства.

«Метр сорок! — кричит геодезист другому коллеге и снова обращается к нам: — Извините, я вас оглушила. Нам рации не дали. Заказаны уже 100 лет тому назад, заявка дана — толку мало».



Геодезистам не очень удобно работать без раций: они вынуждены перекрикивать ветер, стоя на большом расстоянии друг от друга. Новый этап работы они начали сегодня, их задача — вынести забор, огораживающий стройку Фото: Александр Ощепков

Геодезисты показывают руками, где можно найти начальника строительного участка Павла Зубкова. Он объясняет, что к работе они действительно приступили на прошлой неделе.

«Сейчас идёт разбивка территории и устройство вагон-городка для проживания строителей. Работают геодезисты и разнорабочие, которые занимаются уборкой мусора и подготовкой территории к застройке. Проектная документация есть с поправками, рабочая, она сейчас корректируется», — комментирует Зубков.



Работы начались с конца прошлой недели. Сегодня, помимо геодезистов, работают разнорабочие — убирают мусор, чтобы подготовить территорию к строительству Фото: Александр Ощепков

Под метромостом пока ещё лежат срубленные деревья. Павел Зубков рассказал, что всё, что было отдано под срубку, уже срубили, а всё остальное остаётся — лесопарковая зона Фото: Александр Ощепков

Первая кирпичная конструкция, которую разобрали, была пустой. Зубков предположил, что во второй, скорее всего, инженерные блоки Фото: Александр Ощепков

Павел показывает, где будет располагаться станция и подъездные пути к ней. Один будет идти параллельно горнолыжной трассе, а второй — со стороны пляжа, под мостом. Сейчас там есть временная дорога, а потом она станет постоянной. Проблемы с документацией не отразятся на строительстве, считает он.

«Пожарная безопасность была не учтена и сигнализация. Это основное. В ближайший месяц уже будет всё огорожено под само строительство. Будет круглосуточный режим работы на стройке. По станции конкретные сроки… Здесь трудно сказать. По плану — 2022 год. Я думаю, что все успеют. И согласование будет, и всё будет. Думаю, что как раз запустят её в конце 22-го», — предполагает Павел Зубков.



Практически все кирпичные конструкции разрисованы Фото: Александр Ощепков

Именно в месте, где сейчас идёт реконструкция, и будет располагаться сама станция Фото: Александр Ощепков

Директор МУП «УЗСПТС» Александр Мысик рассказал корреспонденту НГС, что документы снова сдали на экспертизу 13 июня.

«Сегодня ждём договор с Главгосэкспертизой — они сами готовят договор, в Москве. Как только мы его подписываем, начинается работа эксперта. Во-первых, делаем рабочую документацию, во-вторых, вышли на площадку для проведения подготовительных работ. Самый пессимистичный вариант — не позднее 7 августа, но будем стараться сделать раньше. Подготовительные работы как раз на месяц-полтора, к тому моменту, я думаю, мы уже получим заключение экспертизы», — считает Мысик.

На этом месте позже будет сделан один подъездной путь — со стороны жилого комплекса «Панорама» и горнолыжного спуска Фото: Александр Ощепков