Дождались: в Новосибирске действительно начали строить новую станцию метро (фоторепортаж)

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6 мая 2019
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По планам строительство станции должны завершить в 2022 году
Фото: Александр Ощепков
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в конце прошлой недели объявил о том, что строительство новой станции метро «Спортивная» началось, хотя проект провалился на госэкспертизе. Журналисты НГС проверили, действительно ли начались какие-то работы, и наведались на место грядущей стройки.
Станция метро «Спортивная» будет располагаться на левом берегу между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая», недалеко от жилого комплекса «Панорама» и горнолыжного склона «На Горской». Её будут строить одновременно с ЛДС, в едином стиле, и планируют сдать на год раньше — в 2022 году. На проектирование станции метро «Спортивная» и других объектов инфраструктуры для ЛДС, в котором будет проводиться молодёжный чемпионат мира по хоккею, власти выделили 145 миллионов рублей.
Впервые эскизы новой станции появились в июне 2018 года. 5 июня проект станции получил отрицательное заключение экспертизы из-за замечаний к охране окружающей среды, пожарной безопасности и организации строительства, а уже 14 июня Анатолий Локоть объявил о начале строительства.
Издалека сложно разглядеть, действительно ли идёт стройка, и в первую очередь бросаются в глаза какие-то работы на горнолыжной трассе.
При близком рассмотрении становится понятно, что слева от метромоста работает экскаватор, который разбирает конструкцию из кирпичей под метромостом, а справа работают геодезисты, которые пояснили, что относятся к МУП «Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» («УЗСПТС») — предприятию, которое занималось разработкой проекта станции.
— Мы делаем вынос забора для строительства станции. Как и в любом строительстве — если начинаем строить, то в первую очередь огораживается территория, — говорит, не отвлекаясь от работы, геодезист Любовь Андрюшкевич.
— Потом уже будет станция разбиваться, когда ограждение будет. В этом месте, где сейчас разбирают, будет станция, — показывает на работу экскаватора геодезист Наталья Медведева.
Женщины поясняют, что сначала зашли на территорию в апреле, для того чтобы очистить её — вырубить деревья, а сегодня начали работать, чтобы заняться следующим этапом строительства.
«Метр сорок! — кричит геодезист другому коллеге и снова обращается к нам: — Извините, я вас оглушила. Нам рации не дали. Заказаны уже 100 лет тому назад, заявка дана — толку мало».
Геодезисты показывают руками, где можно найти начальника строительного участка Павла Зубкова. Он объясняет, что к работе они действительно приступили на прошлой неделе.
«Сейчас идёт разбивка территории и устройство вагон-городка для проживания строителей. Работают геодезисты и разнорабочие, которые занимаются уборкой мусора и подготовкой территории к застройке. Проектная документация есть с поправками, рабочая, она сейчас корректируется», — комментирует Зубков.
Павел показывает, где будет располагаться станция и подъездные пути к ней. Один будет идти параллельно горнолыжной трассе, а второй — со стороны пляжа, под мостом. Сейчас там есть временная дорога, а потом она станет постоянной. Проблемы с документацией не отразятся на строительстве, считает он.
«Пожарная безопасность была не учтена и сигнализация. Это основное. В ближайший месяц уже будет всё огорожено под само строительство. Будет круглосуточный режим работы на стройке. По станции конкретные сроки… Здесь трудно сказать. По плану — 2022 год. Я думаю, что все успеют. И согласование будет, и всё будет. Думаю, что как раз запустят её в конце 22-го», — предполагает Павел Зубков.
Директор МУП «УЗСПТС» Александр Мысик рассказал корреспонденту НГС, что документы снова сдали на экспертизу 13 июня.
«Сегодня ждём договор с Главгосэкспертизой — они сами готовят договор, в Москве. Как только мы его подписываем, начинается работа эксперта. Во-первых, делаем рабочую документацию, во-вторых, вышли на площадку для проведения подготовительных работ. Самый пессимистичный вариант — не позднее 7 августа, но будем стараться сделать раньше. Подготовительные работы как раз на месяц-полтора, к тому моменту, я думаю, мы уже получим заключение экспертизы», — считает Мысик.