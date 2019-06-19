Поступят все: вузы Новосибирска начали принимать документы на поступление (обзор НГС)

В новом учебном году студентами станут больше 32 тысяч новосибирских абитуриентов

Завтра в вузах Новосибирска откроются приёмные комиссии. В этом году тысячи выпускников станут первокурсниками, а некоторым повезёт оказаться на бюджетном месте — в этом году, как уверяет министерство образования, их станет больше, особенно на технических специальностях. Обозреватель НГС узнал, какие новые программы открыли для новосибирских абитуриентов и куда бежать с аттестатом и сертификатом ЕГЭ. Подробности — в обзоре НГС. Приёмная кампания в новосибирских вузах традиционно начинается 20 июня. С этого дня и до 26 июля абитуриенты могут подать документы на поступление, причём, как и раньше, сразу в несколько вузов — максимум в пять университетов, в каждом — на три направления.



По данным областного министерства образования, вузы Новосибирска в этом году наберут более 32,5 тысячи первокурсников — это на 5,5 тысячи мест больше, чем выделяли в прошлом году. Будущим студентам примерно на 30% увеличили количество бюджетных мест — прежде всего это коснулось инженерных и естественнонаучных направлений.

Адреса приёмных комиссий вузов Новосибирска

НГУ К новому учебному году в НГУ планируют открыть 1040 бюджетных и 968 коммерческих мест. Больше всего бюджетников примут на «физику» (бакалавриат) и «информатику и ВТ» (бакалавриат). Среди новых направлений — «физическая информатика» (бакалавриат), а также «моделирование нефтегазовых систем», «катализ в переработке углеродсодержащего сырья» и «IT-геофизика» (магистратура).



Адрес приёмной комиссии НГУ: улица Пирогова, 1, офис 2417.

Режим работы: понедельник–пятница с 9:00 до 18:00, суббота–воскресенье с 9:00 до 13:00.

Телефоны: 330–85–90, 363–40–37. НГТУ В НГТУ в этом году планируют набрать на очные отделения более 2,5 тысячи студентов. Все направления подготовки оставили без изменений, новых программ не будет. План набора НГТУ на 2019 год на очные отделения включает 2,5 тысячи бюджетных мест и 4,1 тысячи коммерческих.

Адрес приёмной комиссии НГТУ: проспект Карла Маркса, 20/6, кабинет 109.

Режим работы: понедельник–пятница с 9:00 до 17:00, суббота с 9:00 до 13:00, воскресенье выходной.

Телефоны: 346–02–31, 346–35–75. НГПУ Сразу несколько новых направлений для первокурсников откроют в НГПУ. Так, с этого года можно будет поступить на «образование в сфере аддитивных и наукоёмких технологий», «психологию развития и воспитания личности» (бакалавриат), а также на «драматерапию виктимности», «педагогическую психологию», «коммуникативные практики в культуре, искусстве и образовании», «педагогическое сопровождение экскурсионно-туристической деятельности школьников» и «безопасность и здоровье» (магистратура). Кроме того, впервые за последние несколько лет вуз объявил набор на такие программы бакалавриата, как «экологическая экспертиза» и «начальное образование», «дошкольное образование». В этом году для первокурсников откроют 1948 бюджетных мест, более 1,3 тысячи — на программы бакалавриата и специалитета.

Адрес приёмной комиссии НГПУ: главный корпус на улице Вилюйской, 28, второй этаж.

Режим работы: понедельник–пятница с 10:00 до 15:00, суббота с 10:00 до 13:00, воскресенье выходной. Телефоны: 328–00–15, 244–01–37.

СГУПС В СГУПСе новых направлений не будет. Из года в год самый большой конкурс наблюдают на такие специальности, как «строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», «информационные системы и технологии» и «эксплуатация железных дорог». Всего железнодорожники планируют набрать 1055 первокурсников на программы бакалавриата, 185 — на программы специалитета и 286 — в магистратуру. Адрес приёмной комиссии СГУПС: улица Дуси Ковальчук, 191.

Режим работы: понедельник–пятница с 9:00 до 17:00, суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье выходной.

Телефоны: 328–03–06, 328–05–85, 8–993–023–01–11 (WhatsApp). НГУЭУ НГУЭУ в новом учебном году откроет для первокурсников 350 бюджетных мест — на программы и высшего, и среднего профессионального образования. В этом году вуз открыл новое направление бакалавриата и магистратуры «жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», а также новую программу для аспирантов «юриспруденция» (специальность «гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное право»). Как и в прошлом году, вуз подготовит игровую зону для тех, кто пришёл подавать документы с маленькими детьми.

Адрес приёмной комиссии НГУЭУ: улица Каменская, 52/1, офис 5–213.

Режим работы: понедельник–четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, суббота и воскресенье выходные. Можно предварительно записаться на сайте nsuem.ru.

Телефоны: 211–05–00, 243–94–00. НГАСУ (Сибстрин) Новые направления открыли в НГАСУ. Так, с этого года абитуриенты могут поступить на «жилищное хозяйство и коммунальную инфраструктуру», «градостроительство», «прикладную информатику» (бакалавриат), «прикладную геодезию» (специалитет), «архитектуру», «информационные системы и технологии» и «жилищное хозяйство и коммунальную инфраструктуру» (магистратура). Всего вуз планирует набрать 543 бюджетника по всем программам. Адрес приёмной комиссии НГАСУ: улица Ленинградская, 113.

Режим работы: понедельник–пятница с 9:00 до 17:00, суббота с 9:00 до 14:00.

Телефоны: 266–19–20, 266–43–56. НГМУ В НГМУ программы высшего образования остались прежними, а в среднем профессиональном в этом году открыли «стоматологию». К новому учебному году медицинский вуз планирует набрать около 1300 первокурсников, почти 500 — на бюджетные места. Их количество увеличилось — бесплатные места добавили студентам самого популярного направления — «лечебное дело».

Адрес приёмной комиссии НГМУ: Красный проспект, 52, кабинет 113.

Режим работы: понедельник–пятница с 9:00 до 15:00, суббота с 9:00 до 13:00, воскресенье выходной.

Телефоны: 222–27–16, 203–46–86. НГАУ В НГАУ в новом учебном году увеличили количество бюджетных мест на очные специальности — теперь их 959. Традиционно самым большим спросом у абитуриентов пользуется «ветеринария», «агроинженерия», «лесное дело», «ландшафтная архитектура» и другие. Новых направлений в вузе не будет.

Адрес приёмной комиссии НГАУ: улица Добролюбова, 160, второй этаж.

Режим работы: понедельник–пятница с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00, суббота и воскресенье выходные. Телефон: 347–41–14.

НГУАДИ Самый большой конкурс в НГУАДИ последние годы наблюдают на такие направления подготовки, как «дизайн», «дизайн архитектурной среды» и «градостроительство». Бюджетных мест в новом учебном году будет 130, коммерческих — 291. Адрес приёмной комиссии НГУАДИ: Красный проспект, 38.

Режим работы: понедельник–пятница с 9:00 до 16:00, суббота и воскресенье выходные.

Телефон: 286–97–71.