ПДД для бывалых: за грязные номера разрешили лишать прав

Распространение камер фотовидеофиксации придало особую значимость госномеру автомобиля: нечитаемый или поддельный знак позволяет владельцу избежать «автоматических» штрафов. Неудивительно, что и наказание постепенно усиливается: на днях Верховный суд РФ уточнил, как именно трактовать статьи, наказывающие, в том числе, за грязные номера. В очередном выпуске «ПДД для бывалых» рассказываем, что грозит любителям скрывать госномер.

После покупки автомобиля у вас есть 10 дней на его регистрацию, которая подразумевает и получение (или сохранение прежних) госномеров. Что интересно, если вы зарегистрировали автомобиль, например, на третий день, но решили не вешать знаки сразу, вам грозит наказание за езду без номеров: крупный штраф или лишение прав. Получили номера — устанавливайте их на машину сразу, потому что около МРЭО ГИБДД нередко дежурят экипажи с наметанным глазом.



Проблеме читаемости госномеров посвящена статья 12.2 КоАП, которая рассматривает четыре сценария. Первые два похожи: речь в них о той или иной форме сокрытия номера, но первая наказывает за непредумышленные деяния, а вторая — за намеренные.

Так, естественно загрязненные номера — это часть 1 статьи 12.2 КоАП: предупреждение или штраф в 500 рублей. Но, если грязь или снег нанесены самим водителем, это уже вторая часть той же статьи — штраф 5000 рублей или лишение прав на срок 1–3 месяца. Граница между естественной загрязненностью и намеренной давно вызывает споры, точку в которых постарался поставить недавний пленум Верховного суда РФ. На нём постановили, что если инспектор предоставит доказательства того, что загрязнение носит умышленный характер, в ход должна идти более строгая часть 2 статьи 12.2 КоАП. Доказательства подразумевают фото или видеосъемку автомобиля и окружающей обстановки, из которых следует, например, что в сухую погоду госномер остается грязным или что слякоть нанесена локально. То же касается популярной уловки с закрытием одной буквы якобы прилипшей листвой или бумажкой. Разумеется, споры на эту тему полностью не исключить: возможны редкие сценарии, когда номер загрязнился нестандартным образом, который выглядит, как умышленное деяние.



Кстати, в КоАП есть критерий читаемости номеров: в темное время суток каждый символ заднего госномера должен распознаваться с расстояния 20 метров. Днем это требование распространяется и на передние номера.

Неверно думать, что камеры работают только по чистым номерам и в светлое время суток. Современная оптика и софт позволяют различать цифры на номерах, которые даже человеческим глазом едва различимы. А для работы в ночное время есть инфракрасная подсветка Фото: Артем Краснов

В любом случае, водителям нужно следить за состоянием госномеров перед каждой поездкой. И не только состоянием, но и наличием: если номер отпал или был украден, водителя, который поехал на машине, накажут по второй части статьи 12.2 КоАП. Кстати, а что делать, если номер потерялся во время дальней поездки?

— Подержанный автомобиль без номеров привлекает внимание сотрудников ГИБДД, так что остановят обязательно, — комментирует автоэксперт Юрий Панченко. — Вообще, прежде чем сесть за руль, обходите автомобиль вокруг, чтобы убедиться, на месте ли регистрационные знаки. Если номер исчез, вы с чистой совестью можете заявить, что перед выездом проверили знаки, а если они потерялись, например, при проезде глубокой лужи, вы не могли об этом знать. То есть с вашей стороны вина отсутствовала. Если номер отвалился в пути и нет возможности закрепить его на месте, вы, согласно пункту 2.3.1 ПДД, имеете право двигаться к месту стоянки или ремонта. В списке неисправностей, при которых дальнейшее движение запрещено (проблемы с тормозами, рулевым и так далее), отсутствие на месте регзнаков не значится.

Впрочем, сотрудник ГИБДД вряд ли может определить степень искренности водителя, поэтому наверняка будет настаивать, что действие носит умышленный характер. — В случае претензий со стороны ГАИ так и пишите в протоколе, что пытались закрепить номер, но не получилось, а сейчас едете в автосервис или магазин, чтобы устранит неисправность, — советует Юрий Панченко. — Ссылайтесь при этом на постановление Верховного суда РФ № 46-АД16–19 от 19.08.2016. Одно время популярность набрали специальные устройства, закрывающие номер при проезде камер. Верховный суд разъяснил, что даже если госномер виден в момент остановки, но водитель использует такие устройства, наказание такое же — штраф 5000 рублей или лишение прав.

Третья и четвертая части статьи 12.2 КоАП наказывают за подложные номера: их установка грозит штрафом 2500 рублей (для юрлиц — до 500 тысяч рублей), а езда с такими номерами — лишение прав на срок от шести месяцев до года. В отличие от просто нечитаемых номеров, подложные еще и «переводят стрелки» на другую машину, поэтому и наказание суровее.



В последних разъяснениях Верховного суда РФ подложными считаются в том числе измененные регзнаки, например, с дорисованными или затертыми символами. То же касается табличек, изготовленных фирмами без лицензий.

В России всё большую популярность набирают автомобили-клоны, которые используют дубликаты чужих госномеров — в этом случае штрафы с автоматических камер приходят владельцу оригиналов. Нередко их ставят на автомобиль той же модели и цвета, чтобы хозяин настоящей машины не мог оспорить штраф, используя только фотографии.

Административное наказание за езду с подложными номерами пугает не всех, а статья 326 УК РФ применяется за подделку госномеров, а не их использование. Хотя юристы советуют добиваться возбуждения в том числе уголовной статьи, если вы стали жертвой клона.

Владелец этого Audi A5 скопировал госномера чужой машины, владелица которой получила за него 9 лишних штрафов Фото: ГИБДД

Автомобили-клоны могут сильно досаждать владельцам «скопированных» машин. Штрафы нередко достигают десятков тысяч рублей в месяц, а доказать свою невиновность хозяину автомобиля крайне сложно: по сути, нужно обосновать, что ваш автомобиль физически не мог быть в указанное время в указанном месте.



Выявлением автомобилей-клонов должна заниматься полиция, и единственный надежный способ — это поймать машину-дублёра с поличным. С учетом оснащенности городов камерами сделать это не так сложно, но рабочей системы по выявлению клонов нет до сих пор: на федеральном уровне ее в лучшем случае запустят в 2020 года. Пока подобные технологии тестируются в столице и еще нескольких регионах России.

В августе 2019 года вступают в силу несколько изменений в порядок регистрации автомобилей. Например, законодатели разделили два понятия: регистрационный номер и регистрационный знак. Первый — это комбинация букв и цифр, присваивать которую будут сотрудники ГИБДД, причем либо строго по порядку, либо с использованием генератора случайных чисел. А регзнак — это физическая табличка с нанесенным номером, изготовлением которой будут заниматься лицензированные фирмы. Возвращается региональная привязка, то есть ставить машину на учет нужно по месту прописки владельца. Зато сохраняться за автовладельцем номера будут год, а не полгода — это удобно, если вы продали автомобиль, но не купили другой сразу. Также с августа станут легальными новые форматы номеров для мотоциклов и некоторых автомобилей, вроде праворульных «японцев» (с номерами близкой к квадрату формы).

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Сколько примерно комбинаций букв и символов для данного кода региона?

Автовладелец закрепил регистрационный знак не на бампере, а за лобовым стеклом. Какое наказание за это предусмотрено?

Что грозит автовладельцу, который проездил более 10 дней без регистрации автомобиля?