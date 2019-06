«Ну и жуть! Видела этих мужиков в париках?»: как журналист из России охраняла гей-парад в Тель-Авиве

— Если будет какая-то опасность, не вступайте в противоборство и немедленно зовите полицейского! — наставляет нас командир.



— Ага, стану я подставляться ради этих [гомосексуалистов], — злобно бормочет себе под нос один из будущих «защитников».



Пока мы слушаем инструкции, неподалеку от нас уже собираются участники парада. Оттуда раздается смех, слышна музыка, вдруг начинают петь We are the champions группы Queen. В направлении поющих семенит на гигантских каблуках мужчина, переодетый в женщину пышных форм. Он с радостью соглашается на серию селфи с полицейскими и охранниками, а потом убегает дальше.