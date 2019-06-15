«Куда ты рулишь?»: разборка на Ипподромской — Фрунзе. Nissan «добил» Cadillac, но оказался прав

Проект «Куда ты рулишь?» исследует столкновения автомобилей в Новосибирске, где вина участников неоднозначна, а формальная правота все равно вызывает вопросы. Например, столкновения на перекрестке, когда ДТП можно было бы избежать, если бы «правый» водитель не превышал скорость. Вот, например, авария на пересечении Фрунзе и Ипподромской — легковой Nissan врезался в Cadillac, который должен был уступить. Подробнее — в материале НГС.АВТО. Пересечение Фрунзе и Ипподромской, двухуровневая развязка. Сверху по кольцу едут автомобили, перед ними знак «Уступите дорогу». Черный внедорожник Cadillac Escalade почти успевает покинуть кольцо, но в него врезается легковой Nissan, который едет по Фрунзе в сторону центра и пользуется приоритетом. Сильный удар, в легковушке срабатывают фронтальные подушки безопасности, во внедорожнике — боковые подушки. Скорее всего, водители и пассажиры не получили серьезных травм, поскольку в сводке ГИБДД эта авария не значится. Смотрите видео, удар на 22 секунде!

«Cadillac должен был в любом случае уступать дорогу и не пересекать траекторию движения серого автомобиля. Скорость его ("Ниссана") движения действительно была высока, возможно, ехал с превышением скорости. Но причинно-следственная связь — это пересечение траектории черным автомобилем. Даже если доказать, что "Ниссан" двигался с превышением скорости, в процентном соотношении его вины там 5–10 процентов, не более. Не факт что следы торможения должны быть видны на асфальте, черные именно, но у меня складывается впечатление, что "Ниссан" все-таки тормозил, просто скорость приличная была. Универсал шел в крайней левой полосе, и Cadillac как раз пересек ему эту полосу движения», — объясняет эксперт, руководитель компании «Автоюрист» Денис Алмазов. В представленном случае, поскольку на кольце смонтирован дополнительный дорожный знак, при установлении вины применяется пункт 1.3 ПДД и определение термина «уступить дорогу». Справка: Пункт 1.3 Правил дорожного движения. «Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными сигналами».

«Уступить дорогу (не создавать помех)» — требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменять направление движения или скорость.

Водитель Cadillac мог и не видеть приближающийся Nissan, мог неправильно рассчитать его скорость. Поэтому, если вам кажется, что вы успеете проехать перед машиной, которой обязаны уступить, — лучше не рисковать. Скорость окажется выше или второй водитель не справится с торможением, а вся вина ляжет на вас. Даже если вы «почти проехали» перекресток.

Кто виноват?