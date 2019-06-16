Бизнес в декрете: пять семей, которые делают деньги на сне младенцев, котиках и детских волосах

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6 мая 2019
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Родители придумывают девайсы, чтобы облегчить жизнь себе и порадовать ребенка
Фото: Татьяна Духонина / 74.ru
Мы частенько рассказываем вам о мамах, для которых сидеть дома с ребёнком — не путь самурая. Они бросаются под воду, чтобы сделать классное фото младенца, или выпиливают гладильные доски-сёрфы, кутают крабов и воблу в подарочные букеты и лепят кружки, из которых сложно пить, — настолько они красивые, что пока всё рассмотришь, чай остынет!
На очереди вторая национальная подборка «Бизнеса в декрете»: пять историй родителей из разных уголков страны, которые монетизируют свой декрет.
Открыла свой детский сад, когда сына не взяли в другие
Татьяна Абдурзакова из Тюмени долго пыталась пристроить в садик своего сына, но они — один за другим — отваливались: где-то ребенка не брали из-за определенных проблем со здоровьем, где-то тюменка отказывалась сама — садики не подходили под ее требования. Тогда Татьяна решила открыть свой садик — со спортзалом, кроватями-невидимками и карнавальными костюмами, в которые можно одеться в любой момент.
Проект требовал солидных вложений, поэтому Абдурзаковы продали одну квартиру, заложили вторую в банке, потом полгода искали идеальное помещение в центре города, делали ремонт и наконец открылись: первые дошколята пришли в новый садик в сентябре 2017 года.
В одной группе модного садика 22 ребенка от полутора лет. За ними ухаживают администратор, повар и девять воспитателей. С детьми занимаются английским, развивающими играми, спортом и даже балетом. Кормят пять раз в день, на кухне есть даже список продуктов, которые нравятся тому или другому ребенку.
— Я могу всё. И каши тут варила, и английский преподавала, и укладывала наших воспитанников спать. Не такой я руководитель, который только ходит и тычет пальцем, указывая, что кому делать. Если нужно, я могу детей умыть, сводить на прогулку. В детсаду нахожусь постоянно и делаю всё вместе с нашими сотрудниками.
К бизнес-идее, перевернувшей жизнь Даниля и Александрины Нигматулиных из Челябинска, привел их опыт усыпления детей. Старший засыпал только на руках, в коляске или на фитболе — приходилось постоянно его качать. Через три-четыре месяца это занятие стало напоминать проблему, поэтому глава семейства Даниль обратился к своему инженерному образованию и за один вечер смастерил колыбель.
В качестве основы отец взял снимающийся короб от детской коляски, а для сборки и крепления использовал бельевую верёвку, деревянную рамку, резинку от старого эспандера, два карабина и анкерный болт.
— Когда я увидела эту конструкцию, конечно, сразу забеспокоилась. В первую очередь меня волновала безопасность малыша — всё-таки это был самодел, хоть и исполнил его технарь, — вспоминает Александрина. — Я сама всё проверила, оказалось — надёжно. И самое важное — ребёнок сразу в этой люльке уснул.
Родители качали сына не как обычно — из стороны в сторону, а вверх-вниз. Метод сработал, тогда Даниль уволился с завода и занялся совершенствованием колыбелей.
— Для стартового капитала нам понадобилось 50 тысяч рублей. Мы закупили ткань, металл, дерево, оборудование, — рассказывает мастер. — У нас двое детей, жена не работает. И я понимаю, что это достаточно рискованное мероприятие, поэтому подготовил некую «подушку безопасности». Сейчас я ещё внештатный сотрудник небольшого предприятия и занимаюсь там развитием проекта.
Пока супруг собирает колыбели, Александрина занимается воспитанием детей и продвижением товара в социальных сетях. Колыбели стоят от 10 до 15 тысяч рублей — но цена, говорят родители-бизнесмены, оправдывает спокойный сон всей семьи. Ищите эту историю на 74.ru.
Мать поселила в квартиру шотландцев, чтобы зарабатывать на них
Валентина Щукина из Омска с детства мечтала стать ветеринаром, но мать переубедила ее стать химиком-технологом. Связь с животными возобновилась во время декрета, когда девушка решила разводить вислоухих шотландских кошек.
Первого породистого котика омичка получила в подарок, потом взяла кредит на сто тысяч рублей, чтобы вылечить кошку и заняться разведением. Бизнес заколосился: уже несколько лет комнату съемной трешки занимают скоттиш-страйты и скоттиш-фолды. С ними омичка ездит на выставки и продает.
На содержание котов в месяц уходит от 10 до 15 тысяч рублей, затраты окупаются одной сделкой — одна шотландская из питомника Валентины стоит 20–30 тысяч рублей. Жизнь девушки теперь тоже зависит от животных: каждый день — подъем в шесть утра, уборка, кварцевание, помывка и кормление котов по режиму. Зато сыну Валентины всегда есть с кем поиграть.
— Я принимаю роды сама, я их воспитываю, я их кормлю. И отдаю их не абы кому, а проверенным людям, в которых уверена. Я делаю документы, ставлю все прививки, и кот покидает дом только через три месяца, с договором и обязательной кастрацией (стерилизацией). В течение трёх лет поддерживаю связь с новыми владельцами.
«Выпускники» питомника омички живут в других городах — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Тюмени, Нижнем Новгороде.
Анна Оглезнева из Екатеринбурга танцевала с детства: пропустить тренировку для нее было трагедией, от движения не сдерживала даже беременность — чуть ли не до девятого месяца девушка ходила на тренировки. После родов встал вопрос восстановления фигуры, тогда Анна стала заниматься фитнесом по онлайн-курсам. Через какое-то время девушка решила, что материнство и спорт можно сочетать, — с пользой для тела и кошелька.
Первые вложения составили 8 тысяч рублей — столько стоил этот онлайн-курс.
— К тренеру не пошла, потому что не могла оставить маленького ребёнка, без него бы я просто не смогла. А так мне приходили методические пособия, я выполняла эти задания, потом записывала отчётные ролики, надо было показать не только технику выполнения, но и харизму. Ещё один плюс был, что график подстраиваешь сама под себя. Бесплатных роликов на YouTube было очень мало, поэтому я вдохновлялась сама, помогала хореографическая база. Это тоже были упражнения на пресс, на спину, но переделаны под маму с ребёнком, — вспоминает Анна Оглезнева.
Девушка арендовала зал, набрала группу из мамочек — кто-то хотел подтянуть ягодицы, кто-то — подкачать пресс. Со своими ученицами успеха добивалась и тренер. Самое сложное — это выбрать время для тренировок, потому что у младенцев дневной сон. Кстати, дети в фитнес-зале — необходимые помощники: они служат мамам утяжелителями вместо гантелей и гирь.
Сейчас у предпринимательницы окупается аренда зала, она зарабатывает больше, чем получала на основной работе до декрета. Анна планирует дальше развивать свой проект, вести тренировки для кормящих мам и беременных.
Пермячка Ирина Плотникова во время декрета поняла: чем ближе конец отпуска, тем меньше желание возвращаться на старую работу. Неудобный график, тяжелый рабочий день, мало времени, чтобы видеться с семьей. Первый год женщина разрывалась между работой и домом: ребенок то привыкал к садику, то болел — было неудобно. Тогда Ирина ушла с работы, взяла кредит и открыла в своем городе детскую парикмахерскую.
Заходить в бизнес женщина решила через собственный опыт: в Перми на тот момент работало одно похожее заведение, куда Ирина отвела стричься свою дочь.
— Я привела туда дочь и смогла убедиться, что в этой сфере пермякам еще есть что показать. Мне захотелось сделать что-то более комфортное, уютное место, где стрижка проходит интересно, и куда дети и родители хотят возвращаться каждый месяц, — говорит девушка.
Ирина открыла заведение по франшизе: заплатила первоначальный взнос и сейчас каждый месяц перечисляет деньги управляющей компании. За это у нее сразу же был бизнес-план, помощь в выборе помещения, дизайн-проект и советы по расходам. Первоначальный капитал на открытие бизнеса у Ирины тоже был, но этих денег оказалось мало.
— В первые месяцы мы работали в минус, но я верила, что все получится, и не хотела сдаваться, поэтому взяла кредит, чтобы оплачивать аренду и рекламу, — говорит владелица детской парикмахерской. — И вот спустя четыре года я понимаю: правильно, что не опустила руки. Сейчас все хорошо: с долгами рассчиталась, доходом вполне довольна. Конечно, о сверхприбылях речи не идет, но мне нравится заниматься интересным делом и не выпадать из семейной жизни.
Эти дамочки понятия не имеют, что такое жить на 60 рублей. Когда муж обеспечивает, одна проблема (где достать денег) отваливается сама собой. Вот и скучно им в декретах, вот и лезут хорошо, что "бизнес-идеи".
А я вот вынуждена была оставлять ребенка дома на 2 часа (хорошо, что было, с кем) - работала уборщицей. Ну чтобы не 60 рублей было, а побольше, чем прожиточный минимум. Не до глупостей было