Вспышка в голову: как спастись от молнии во время грозы

Новосибирск накрыло грозовыми тучами. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди, грозы и сильный ветер продолжатся и даже прогнозируют град. Вчерашняя гроза оказалась очень опасной — 17-летняя школьница умерла от удара молнии. НГС вспомнил, как вести себя в грозу и что делать, чтобы не оказаться под ударом молнии. В ближайшие дни, по прогнозам Новосибирского гидрометцентра, город окажется во власти шторма — предупреждение спасатели объявляли ещё 13 июня. Несмотря на высокую температуру воздуха, новосибирцев ждёт шквалистый ветер, дожди, град, а также грозы с молниями.

Врачи говорят, что пациенты с травмами от удара молнии встречаются редко. Такие травмы считаются электротравмами, и их влияние на организм может проявиться не сразу и даже спустя три-четыре дня — сначала это ожоги, а потом нарушения сердечного ритма вплоть до внезапной смерти. Дома Многоэтажки, по словам спасателей, почти защищены от удара молнией. Но тем не менее во время грозы рекомендуют выключить из розеток все электроприборы, отключить ТВ-антенны, закрыть окна и двери, не пользоваться телефоном (а лучше его вообще выключить), не стоять у открытого окна и не трогать водопроводные краны. Ещё лучше — закрыть вентиляционные отверстия, чтобы избежать сквозняка (воздух — тоже проводник электричества). В частном доме главную опасность во время грозы представляют печки — дым обладает высокой электропроводностью. В грозу лучше держаться подальше от токоотвода, заземлителя и антенн. На улице Лучшее решение в грозу, которая застала в городе, спрятаться в магазине, в подъезде жилого дома или под навесом у стен зданий. По дороге лучше обходить высокие деревья (самые опасные — тополь, ель и сосна), водостоки, электропроводку, железные ограды, и, конечно, антенны, в общем, держаться подальше от мокрых металлических предметов. Сотовый телефон лучше отключить. Простые остановочные павильоны, как и зонтики, — не лучшее решение. Лучше промокнуть, чем притянуть к себе разряд молнии.