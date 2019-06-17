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Авто
Фоторепортаж

Сравнительный тест двух «Тойота Королла»: старая добрая с автоматом против новой с прибамбасами

Тест-драйв: что вытворяет «бабушка» современной «Короллы» и чем новая машина все-таки лучше

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Дизайн новой Toyota Corolla перекочевал с прошлого поколения

Фото: Ольга Бурлакова

Отечественные дилерские центры развернули продажи новой Toyota Corolla, знакового автомобиля и для мира, и для России. Corolla — самый продаваемый автомобиль на планете за всю историю, а значит, в чем-то самый лучший. В России с ним произошли некоторые метаморфозы: старые поколения модели, наводнившие вторичку, до сих пор бойко торгуются, а последняя вариаторная Corolla тихо топчется на задворках С-сегмента. Может быть, самое свежее поколение изменит ситуацию? Мы решили посмотреть на новую машину и частично сравнить ее с «Короллой» на два поколения старше — той самой, с автоматом, которая была последней суперпопулярной «Короллой» в России. Подробности — в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Дизайн новой Toyota Corolla (автомобиль предоставлен официальным дилером «Тойота Центр Новосибирск Запад») частично перекочевал с прошлого поколения. По сути, сохранились размеры, пропорции, геометрия дверных проемов.

Переднюю часть нарисовали более выразительной

Фото: Ольга Бурлакова

Но переднюю часть нарисовали более выразительной — фары прищурились, щеки бампера надулись и напоминают какие-то неведомые усы большого жука.

Крепление боковых зеркал переехало вниз — под окна

Фото: Ольга Бурлакова

Подоконная линия, слегка опустившись (как и в новой Camry), частично лишает автомобиль визуальной стремительности, но делает лучше обзор. Крепление боковых зеркал переехало вниз — под окна, как у «Лексусов».

Задняя оптика в стиле Lexus

Фото: Ольга Бурлакова

Задняя оптика тоже в стиле Lexus, она красиво подведена хромированной полосой. В общем зад неплох, даже лучше, чем перед.

Рядом старая Toyota Corolla в 150-м кузове

Фото: Ольга Бурлакова

А это, рядом, — старая Toyota Corolla в 150-м кузове, рестайл. Конкретно эта машина — 2010 года выпуска. В свое время этих «Королл» у нас напродавали очень много, и сейчас модель широко представлена на вторичке.

Синяя «Королла» старше на два поколения

Фото: Ольга Бурлакова

С некоторых ракурсов синяя «Королла» (далее по тексту именуемая «бабуля», поскольку старше на два поколения) кажется массивней.

Модель выросла и в длину, и в ширину

Фото: Ольга Бурлакова

Но это обман, сухие цифры говорят об обратном — модель с тех пор выросла и в длину (4630 мм против 4545), и в ширину (1780 мм против 1760).

Старая машина воспринимается чуть более широкой

Фото: Ольга Бурлакова

А вот в салоне на передних местах «бабуля» точно воспринимается чуть более широкой, просторной.

Передняя панель новой «Короллы» сильно выдвинулась в салон

Фото: Ольга Бурлакова

Возможно, причина этому — более массивные дверные карты и передняя панель новой «Короллы» (далее «внучка»), которая сильно выдвинулась в салон, как на третьем «Фокусе».

Интерьер новой машины более интересен и качественен

Фото: Ольга Бурлакова

В целом же интерьер «внучки», конечно, более интересен и качественен. Хороший мягкий пластик, металл, кожаные вставки, прострочка.

В центре большой экран мультимедиа

Фото: Ольга Бурлакова

В центре возвышается большой экран мультимедиа. Размеры, конечно, хорошо, но выглядит он слишком рубленым и инородным посреди такого современного хитросплетения линий.

Со своей работой мультимедиа справляется

Фото: Ольга Бурлакова

Дизайн меню, шрифты, цветность — всё это пока не конёк «Тойоты». Но со своей работой мультимедиа справляется, управление удобное.

Блок климата со стильным рядом металлизированных кнопок

Фото: Ольга Бурлакова

Удобен и блок климата со стильным рядом металлизированных кнопок. Работает на две зоны.

Приборка с цифровым экраном

Фото: Ольга Бурлакова

Понравилась приборка — здесь по краям оставили аналоговые полушкалы, а весь центр занял большой цифровой экран. Много вариантов с выводом различной информации, симпатичные цвета.

Стандартный «тойотовский» руль

Фото: Ольга Бурлакова

Стандартный «тойотовский» руль с невзрачными черными кнопками. Есть обогрев баранки, но неравномерный — хорошо греются только боковые части обода.

Центральный подлокотник задвинут назад и не регулируется

Фото: Ольга Бурлакова

Центральный подлокотник слишком задвинут назад и не регулируется. А вот у «бабули» крышка подлокотника съезжает вперед, и руку можно разместить удобней.

Кресла не имеют электропривода

Фото: Ольга Бурлакова

У нас максимальная комплектация за 1 700 000 рублей, но кресла не имеют электропривода, это странно. Хорошо, хоть есть электрорегулировка поясничного подпора. В целом сиденья комфортны, с развитой боковой поддержкой.

Сиденья частично отделаны тканью

Фото: Ольга Бурлакова

Кресла как бы кожаные, но зачем середину и верх спинок сделали из тряпки? Пыль собирать?

На дверях сзади честный мягкий пластик

Фото: Ольга Бурлакова

«Тойота» — один из немногих производителей, который не обделяет вниманием задних пассажиров. Вот и здесь на дверях сзади честный мягкий пластик, причем и у «внучки», и у «бабули». Посмотрите на конкурентов в С-сегменте — там у большинства сзади «жестянка».

Колесная база новой машины больше на 10 сантиметров.

Фото: Ольга Бурлакова

По запасу пространства в коленях «внучка» существенно ушла вперед, ведь ее колесная база больше на целых 10 сантиметров. Просторней и ступням под передними сиденьями. А вот крыша у «внучки» ниже — два пальца над головой против трех у «бабули».

Багажник объемом 470 литров 

Фото: Ольга Бурлакова

Багажники на первый взгляд равны. Но по цифрам у новой машины 470 литров объема против 450 у старой. Обстановка в багажном отсеке спартанская — никаких ниш, полочек, один-единственный крючок.

«Королла» построена на платформе TNGA (Toyota New Global Architecture)

Фото: Ольга Бурлакова

Если говорить о технике, стоить отметить, что с внедрением новой платформы TNGA (Toyota New Global Architecture), на которой и построена последняя «Королла», производитель не спешит менять (по крайней мере для России) агрегатную часть.

Атмосферный 1,6-литровый двигатель 1ZR-FE выдает 122 «лошади» и 153 Н·м крутящего момента

Фото: Ольга Бурлакова

Здесь старый атмосферный 1,6-литровый двигатель 1ZR-FE, который выдает 122 «лошади» и 153 Н·м крутящего момента. «Бабуля» оснащена двигателем той же марки, но тогда он выдавал 124 «лошади» и 157 Н·м момента.

Двигатель при разгоне голосит с надрывом

Фото: Ольга Бурлакова

На обеих моделях двигатель при разгоне голосит с надрывом, при этом у новой машины тональность надрыва выше и появляется какой-то присвист. В этом плане мотор «бабули» акустически комфортней.

Разгон до сотни 10,8 секунды

Фото: Ольга Бурлакова

«Внучка» динамичней (разгон до сотни 10,8 секунды против 11,9 секунды) и экономичней (расход в городе 8,2 л против 9,3 л). Это, конечно, заслуга вариаторной коробки — у «бабули»-то древний 4-ступенчатый автомат.

Работа вариатора не вызывает нареканий

Фото: Ольга Бурлакова

Управлять тягой на новой машине удобней, а работа вариатора не вызывает нареканий. Педаль газа в начале хода немного задемпфирована, но затем отклики линейные и понятные. Вариатор плавно начинает разгон, оставаясь на самых высоких оборотах, если не ослаблять усилие на акселераторе. В более спокойном режиме коробка незаметно перебирает виртуальные передачи.

Старая машина с автоматом менее комфорта при разгоне

Фото: Ольга Бурлакова

«Бабуля» со своим автоматом менее комфорта при разгоне, активных ускорениях, обгонах. При резком нажатии на газ машина будто задыхается: сначала осаживается и только потом выстреливает вперед, — эти качели напрягают. Кроме того, автомат все время норовит переключиться вверх, приходится дважды-трижды вдавливать газ, если нужен бодрый темп.

Реакции руля кажутся точными

Фото: Ольга Бурлакова

Руль новой машины легок на парковке и умеренно тяжел на скорости. Реакции кажутся точными, управлять машиной приятно, обратная связь достаточная. 

Руль на старой машине тяжелее

Фото: Ольга Бурлакова

Руль у «бабули» (а он тоже с электроусилителем) гораздо тяжелее, но реакции при этом размазанные, в околонулевом положении ощущается значительная пустота. С реактивным действием тоже непорядок — баранка грубо вырывается из рук и слишком резко раскручивается.

Новая «Королла» с независимой задней многорычажкой

Фото: Ольга Бурлакова

Новая «Королла» с независимой задней многорычажкой, а «бабуля» — с зависимой подвеской. Но едут они примерно одинаково — быстро начинают скользить задними колесами, недостаточно реагируют в повороте на сброс газа, прилично кренятся.

Сопротивляемость воздушным потокам у новой машины лучше

Фото: Ольга Бурлакова

«Бабуля» меньше визжит колесами в заносах, возможно, дело в более качественных покрышках Nokian. Эти же покрышки меньше шумят на трассе. В новой машине с голосистыми шинами Dunlop звук от арок показался более выраженным. А вот сопротивляемость воздушным потокам у «внучки» лучше.

Новая «Королла» хорошо справляется с неровностями

Фото: Ольга Бурлакова

Значительная разница в плавности хода — новая «Королла» хорошо справляется с неровностями, нейтрализуя тряску на мелком или среднем рельефе. Ударные воздействия максимально сглажены, подвеска работает очень тихо. На старой машине все воздействия обострены, а удары гораздо жестче.

В максималке «Королла» стоит значительные 1 700 000 рублей

Фото: Ольга Бурлакова

Попытаемся развеять миф о непомерной дороговизне «Тойоты». Да, в максималке «Королла» стоит значительные 1 700 000 рублей, но это «жирная» версия с проекционным дисплеем, с пакетом безопасности в виде систем удержания полосы, автоторможения, распознавания пешеходов и дорожных знаков. Но разве навороченная «Октавия» (лидер С-сегмента) будет дешевле?

Комплектация «Классик» за 1 318 000 рублей с вариатором

Фото: Ольга Бурлакова

Вот, например, комплектация «Классик» за 1 318 000 рублей с вариатором. Мы получаем литые диски, 4 подушки безопасности, систему стабилизации, все электростеклоподъемники с функцией «Авто», кожаный руль с обогревом, центральный подлокотник, подогрев передних сидений, аудиосистему с 6 динамиками и Bluetooth. Схожая комплектация Ambition у «Октавии» с 1,6-литровым 110-сильным мотором и автоматом будет стоить 1 328 000 рублей. Но в ней пластиковый пустой руль, стальные диски с колпаками, приборка без цветного дисплея. Придется доплачивать еще больше.

Машина стала просторней, комфортней, экономичней

Фото: Ольга Бурлакова

Конечно, будущее за новым поколением. Машина стала просторней, комфортней, экономичней, понятней в управлении. Но и старушка показывается себя до сих пор достойно. 

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Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой 

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КОММЕНТАРИИ (19)

mr. C
17 июн 2019 в 08:29

"бабуля", "внучка"...вывернуло пока дочитал.

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
17 июн 2019 в 08:20

У самой лучшей "Тойоты" обязан быть правый руль.

Алекс
17 июн 2019 в 08:49

Что новая, что старая - Тойота это переоцененное ведро. Своих денег не стоящая. Ей цена тысяч 700 новой, остальное - понты за шильдик, который того не стоит.