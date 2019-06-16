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Дороги и транспорт
Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: «Гелендваген» 008 — мне в ресторан надо, пошли прочь

«Гелендваген» с красивым номером 008 встал на тротуаре Красного, а эвакуатор застукали на газоне

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«Гелендваген» на Красном

В новом, 131-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: свежие зарисовки с внедорожниками «Гелендваген», «Камри» на пешеходной «зебре» и эвакуатор по уши в зеленой траве. 

Сначала о черных «Гелендвагенах». «Красный проспект, 1. Припарковался на тротуаре и ушёл кушать в столовую "Оливка"», — ведет наблюдение наша читательница Оксана.

«Гелендваген» в пешеходной зоне

Еще один суровый «немец» в пешеходной зоне. 

«Камри» на переходе

«Перекрыл половину пешеходного перехода на перекрестке Каменская — Крылова», — сообщают очевидцы. 

«Ауди» на газоне

«Данный водятел припарковал своё ведро на газоне, при этом рядом всегда в наличии огромное количество свободных мест. Семьи Шамшиных, 4», — негодует Евгений. 

«Фольксваген» на газоне

Еще один «газононенавистник». 

«Тойота» на тротуаре 

«И снова Советская, 35. Для автохамов тут просто мёдом намазано. На переднем сиденье было детское кресло. Судя по всему, мама куда-то торопилась», — пишет нам читатель Виталий.

Массовая стоянка на газоне

Недавно военные пытались уберечь газоны колючей проволокой. «Убрали колючую проволоку, и чудаки полезли на газон. На Державина», — информирует Светлана.

УАЗ на тротуаре

«Фото с Эйхе, 2, где посетители аптеки любят парковаться на пешеходном переходе», — рассказывает Елена.

Внедорожник во дворе дома

«Солидный мужик лет 60 периодически паркуется у себя во дворе на ухоженном газоне», — информирует читатель Тимофей.

Перекрытие пешеходной дорожки

«БЦ "Ланта". Постоянно ставят и закрывают проход по пешеходной дороге. Сегодня с коляской девушка еле прошла», — рассказывает Сергей.

«Жигули» забрались на бордюр

Как он смог туда забраться?

Эвакуатор в траве 

Именно так и должен парковаться эвакуатор. 

Почитайте еще о 5 приемах против эвакуаторщиков, которые не дадут увезти вашу машину.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС

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Я паркуюсь как чудакштраф

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КОММЕНТАРИИ (5)

пенсионерка
16 июн 2019 в 00:04

Это все от безнаказанности, надо значительно ужесточить наказания за нарушения пдд

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
16 июн 2019 в 00:16

Но праворульных машин ведь нет ни одной?

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Ржака
16 июн 2019 в 00:05

Сейчас нищета смертная на старом праворульном хламе начнёт ныть и жаловаться...