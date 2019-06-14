Старьё бьёт новьё: древний «Прадо» за 1,3 миллиона — чем он хуже паркетника «Рено» с полным приводом

В очередном выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — дилерский кроссовер 2019 года выпуска Renault Kaptur в самом богатом исполнении, с полным приводом, с автоматом. И динозавр Toyota Land Cruiser Prado 2007 года выпуска — прожорливый, громоздкий, неустойчивый, но проходимый, ликвидный и пока ещё вполне надежный. Между ними 12 лет разницы, а цена одна — 1,3 миллиона рублей. На что потратить эти деньги — далее в обзоре НГС.АВТО.

Француз Renault Kaptur облачен в элегантную оболочку в виде стильного кузова, но по своей сути это довольно грубый, хоть и практичный автомобиль. Он построен на старой платформе В0 (как и «Дастер»), у него простецкие повадки, тяжелое рулевое управление, невеселый салон с жестким пластиком, туповатая связка атмосферного мотора со старинным гидроавтоматом (в версии 4WD).

Фото: Renault

Вместе с тем — хороший 20,4-сантиметровый клиренс, проходимость, энергоемкость подвески, плавный ход. А старые, но проверенные агрегаты гарантируют определенную степень надежности и выносливости в жестких условиях. Ну и внешний вид: модно, стильно, молодежно.

Фото: Renault

Мы выбираем самую оснащенную версию «Каптюра» под названием Extreme за 1 334 990 рублей. У нас 2-литровый 143-сильный мотор, полный привод (муфта подключает заднюю ось при пробуксовках), гидротрансформаторный автомат аж с четырьмя ступенями. Оснащение на высоте: литые колесные диски, полностью светодиодная оптика, круиз-контроль, кнопка запуска двигателя, система дистанционного запуска двигателя, датчики дождя и света, обогрев лобового стекла, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, камера заднего вида, задний парктроник, система стабилизации, 4 подушки безопасности.

Фото: Александр Ощепков

Салон довольно угрюмый, материалы не очень. Имеются эргономические огрехи в виде неправильно расположенных кнопок подогрева сидений и круиз-контроля. Рулевое на парковке тяжелое, явно не для девочек.

Фото: Александр Ощепков

Единственное, что освежает интерьер, — футуристичная цифровая приборная панель.

Фото: Александр Ощепков

Мультимедийная система поддерживает Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto. Есть навигация. Музыка играет через 6 колонок.

Фото: Александр Ощепков

Багажник 387 литров, негусто. Со сложенными задними сиденьями — 1,2 кубометра. В общем, если собираетесь возить много габаритного, машинка может вас огорчить.

Фото: Renault

Ну а что вы хотели от компактного кроссовера, его длина — всего 4333 мм. Зато удобно парковаться, невелики свесы, хороша геометрическая проходимость. Разгон до сотни — 11,2 секунды, расход в городе по паспорту — 11,7 литра. Ни то, ни другое не впечатляет.

Фото: Auto.ru

Рамный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado за 1,3 миллиона — это 2007 год. Машине 12 лет, старый кузов J120, появившийся в 2002 году. Но он до сих пор прекрасно смотрится.

Фото: Auto.ru

4-литровый бензиновый 249-сильный атмосферник, гидроавтомат, дифференциальный полный привод, 2 тонны веса. Чтобы передвигать всё это в пространстве, только по паспорту требуется 16,7 литра бензина на 100 км в городском цикле. В реальности такой старый «Прадо» будет пить бензин не ведрами, а ваннами. Именно расход топлива заставляет многих отказаться от этой в общем-то неплохой машины.

Фото: Auto.ru

«Прадо» выезжает из 10 секунд — разгон до сотни за 9,5 секунды. Клиренс — 22 сантиметра, блокировки центрального и межколесных дифференциалов, задняя пневмоподвеска — можно вдоволь налазиться по грязи и кочкам. Но высокий центр тяжести, задний мост, склонность к козлению отбивают всякое желание к скоростным гонкам. На «Прадо» просто страшно заходить в повороты — вдруг упадет (что, собственно, и случается).

Фото: Auto.ru

Салон внедорожника потрепан, но богат: кожаные руль и сиденья, электроприводы, мультимедийная система, климат, подогревы, круиз. С размещением проблем нет, пространства хватает как спереди, так и сзади.

Фото: Auto.ru

Не забываем, что «Прадо» (длина — 4850 мм) — трехрядный автомобиль, вернее, в его багажнике есть два дополнительных откидных кресла. В сложенном состоянии они не сильно скрадывают пространство багажника, здесь хорошие 620 литров объема. Удобная дверь калиточного типа с дополнительными нишами и ящичками.

Фото: Auto.ru

Есть система стабилизации, 6 подушек безопасности. А вот светодиодов в те стародавние времена еще не было, так что придется довольствоваться подслеповатыми галогенками в замутненных от времени фарах. «Тойоты» неплохо противостоят коррозии, но раму перед покупкой всё же стоит тщательно осмотреть на предмет критических повреждений. Основные агрегаты надежны, обладают большим ресурсом, а многие запчасти на «Прадо» стоят недорого. Но вот бензин...

Итак, за 1,3 миллиона рублей можно купить новый Renault Kaptur, сбалансированный, простой, с яркой внешностью. Придется мириться с недочетами салона, вялой динамикой и тяжким рулевым управлением. «Прадо» всем хорош: он формально стар, но приличный экземпляр не будет вам доставлять головной боли поломками. На «Прадо» и в деревню, и в грязь, и в город по особым праздникам. Можно увезти кучу вещей, посадить 6 человек. Но выраженная зависимость от заправок выматывает, да от управления внедорожником иногда можно получить не удовольствие, а седину.

На что потратить 1,3 миллиона?