Детки в сетке: как спасти ребенка от падения из окна (выучите эту инструкцию наизусть)

С начала лета в Новосибирске из окон выпали несколько детей

Жара, открытые окна, москитные сетки — три основных фактора, которые приводят к несчастным случаям, когда дети выпадают из окон. Дети с лёгкостью забираются на подоконник за считаные секунды, пока взрослые ненадолго вышли из комнаты. Если спросить у родителей, как не допустить несчастного случая, в ответ прозвучат очевидные вещи. Тем не менее печальная статистика обновляется каждый год, поэтому НГС предлагает вспомнить и выучить наизусть несложные правила, которые уберегут ребёнка.

В этом году произошло уже несколько несчастных случаев, когда маленькие дети выпали из окон многоэтажек. Последний был 10 июня: годовалый ребёнок выпал из окна квартиры на шестом этаже в Кировском районе. На место происшествия выехала скорая помощь — спасти ребёнка не удалось.



Чаще всего дети гибнут, когда опираются на сетку, которую ставят для защиты от насекомых. Но москитная сетка — это не защита. Это практически то же самое, что просто открытое окно, напоминают каждый раз после несчастных случаев следователи и полицейские. Она создаёт обманчивое ощущение защиты, но не выдерживает ребёнка. По статистике, в зоне риска — дети от 1 года до 9 лет. «За 2018 год в разных районах города Новосибирска и области в результате падений из окон пострадало более 20 несовершеннолетних детей, — озвучивали ранее статистику в следственном управлении СК РФ по НСО. — Как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели (стулья, кресла, подставки), стоящие рядом с подоконником, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней, либо вообще окно оставалось открытым». Несмотря на то что всё выглядит очевидным, подобные случаи происходят регулярно. НГС сформулировал несколько правил, которые родителям нужно выучить наизусть, чтобы не попасть в печальную статистику.

Первое правило — самое простое и очевидное: ни на секунду не оставлять без присмотра ребёнка в комнате с открытым окном. Важно: москитная сетка никогда не защитит ребёнка от падения, поэтому окно с москитной сеткой считается просто открытым.

Фото: инфографика НГС

Правило второе: уберите от окна всю мебель — кровати, стулья, кресла, а также коробки и другие крупногабаритные вещи, по которым ребёнок сможет залезть на подоконник. Если ребёнок совсем маленький, он просто физически не сможет этого сделать. Важно: даже если вы всё убрали, помните правило № 1: не оставлять ребёнка без присмотра в комнате с открытыми окнами и с окнами, где есть москитная сетка. Правило третье (скорее совет): можно поставить на подоконник крупные вещи. Пусть это будет цветочный горшок (лучше несколько). Если ребёнок всё же залезет на подоконник, есть вероятность, что он уронит горшок, тем самым оповестив вас о своём местонахождении. Правило четвёртое: не показывайте ребёнку, как открывать окно. Чем позже он освоит механизм оконной ручки, тем лучше.

Правило пятое: не сидите при ребёнке на подоконнике и не высовывайтесь из окна. Для маленького ребёнка это дурной пример, которому он наверняка захочет последовать. Правило шестое: постарайтесь не ставить ребёнка на подоконник, даже если вы находитесь рядом. Важно объяснять даже маленькому ребёнку об опасности.

Фото: инфографика НГС

Правило седьмое: оборудуйте окна. Есть несколько способов защиты. Первое — ключ. Поменять обычные ручки на ручки с ключом можно самостоятельно или заказать в комплектации окон. В розницу они продаются в среднем за 300–700 рублей. Закрытую на ключ ручку ребёнок повернуть не сможет, следовательно полностью открыть окно у него не получится. Самый бюджетный вариант этого способа защиты — полностью открутить ручку от окна и вставлять её только тогда, когда нужно. Вынутую из окна ручку лучше убрать в то место, откуда ребёнок её не достанет. Второй оконный гаджет — блокиратор. В Новосибирске он стоит от 200 до 500 рублей. Блокираторами называют два вида приспособлений. Один — с тросом, который не даёт открыть окно больше чем на 15 сантиметров. Второй блокиратор — по сути щеколда, которая прикрепляется к раме и не позволяет открыть окно. Установщики окон называют её задвижкой.