Детки в сетке: как спасти ребенка от падения из окна (выучите эту инструкцию наизусть)

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6 мая 2019
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С начала лета в Новосибирске из окон выпали несколько детей
Фото: Александр Ощепков
Жара, открытые окна, москитные сетки — три основных фактора, которые приводят к несчастным случаям, когда дети выпадают из окон. Дети с лёгкостью забираются на подоконник за считаные секунды, пока взрослые ненадолго вышли из комнаты. Если спросить у родителей, как не допустить несчастного случая, в ответ прозвучат очевидные вещи. Тем не менее печальная статистика обновляется каждый год, поэтому НГС предлагает вспомнить и выучить наизусть несложные правила, которые уберегут ребёнка.
Чаще всего дети гибнут, когда опираются на сетку, которую ставят для защиты от насекомых. Но москитная сетка — это не защита. Это практически то же самое, что просто открытое окно, напоминают каждый раз после несчастных случаев следователи и полицейские. Она создаёт обманчивое ощущение защиты, но не выдерживает ребёнка. По статистике, в зоне риска — дети от 1 года до 9 лет.
«За 2018 год в разных районах города Новосибирска и области в результате падений из окон пострадало более 20 несовершеннолетних детей, — озвучивали ранее статистику в следственном управлении СК РФ по НСО. — Как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели (стулья, кресла, подставки), стоящие рядом с подоконником, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней, либо вообще окно оставалось открытым».
Несмотря на то что всё выглядит очевидным, подобные случаи происходят регулярно. НГС сформулировал несколько правил, которые родителям нужно выучить наизусть, чтобы не попасть в печальную статистику.
Первое правило — самое простое и очевидное: ни на секунду не оставлять без присмотра ребёнка в комнате с открытым окном. Важно: москитная сетка никогда не защитит ребёнка от падения, поэтому окно с москитной сеткой считается просто открытым.
Правило второе: уберите от окна всю мебель — кровати, стулья, кресла, а также коробки и другие крупногабаритные вещи, по которым ребёнок сможет залезть на подоконник. Если ребёнок совсем маленький, он просто физически не сможет этого сделать. Важно: даже если вы всё убрали, помните правило № 1: не оставлять ребёнка без присмотра в комнате с открытыми окнами и с окнами, где есть москитная сетка.
Правило третье (скорее совет): можно поставить на подоконник крупные вещи. Пусть это будет цветочный горшок (лучше несколько). Если ребёнок всё же залезет на подоконник, есть вероятность, что он уронит горшок, тем самым оповестив вас о своём местонахождении.
Правило четвёртое: не показывайте ребёнку, как открывать окно. Чем позже он освоит механизм оконной ручки, тем лучше.
Правило пятое: не сидите при ребёнке на подоконнике и не высовывайтесь из окна. Для маленького ребёнка это дурной пример, которому он наверняка захочет последовать.
Правило шестое: постарайтесь не ставить ребёнка на подоконник, даже если вы находитесь рядом. Важно объяснять даже маленькому ребёнку об опасности.
Правило седьмое: оборудуйте окна. Есть несколько способов защиты.
Первое — ключ. Поменять обычные ручки на ручки с ключом можно самостоятельно или заказать в комплектации окон. В розницу они продаются в среднем за 300–700 рублей. Закрытую на ключ ручку ребёнок повернуть не сможет, следовательно полностью открыть окно у него не получится. Самый бюджетный вариант этого способа защиты — полностью открутить ручку от окна и вставлять её только тогда, когда нужно. Вынутую из окна ручку лучше убрать в то место, откуда ребёнок её не достанет.
Второй оконный гаджет — блокиратор. В Новосибирске он стоит от 200 до 500 рублей. Блокираторами называют два вида приспособлений. Один — с тросом, который не даёт открыть окно больше чем на 15 сантиметров. Второй блокиратор — по сути щеколда, которая прикрепляется к раме и не позволяет открыть окно. Установщики окон называют её задвижкой.
В качестве меры безопасности оконные компании также рекомендуют ограничитель-гребенку. Это дешёвый, но абсолютно ненадёжный вариант. Ограничители стоят до 100 рублей. Скорее помогут от грохота окон при сквозняке.
Решётка на окна. Необязательно ей «украшать» всё окно. Достаточно закрыть половину.
Ребёнок не сможет залезть по ней выше и не пролезет между прутьями (это специальные решётки для защиты детей). Минусы этого способа — неэстетично. В среднем цена такого оконного ограждения — от 2500 до 5000 рублей. Кроме того, есть так называемые «ворота безопасности», которые перегородят ребёнку путь на балкон. Высота такого ограждения — около 80 сантиметров. Оптимальный вариант стоит в среднем 5–7 тысяч рублей.
Как бы ни были оборудованы окна, всегда есть опасность, что что-то не сработает. Поэтому несколько лет назад сотрудники МЧС проводили акцию «Ребёнок в комнате — закрой окно». А если не закрыть, то по крайней мере остаться с ним рядом.