«Они даже не увидели родных перед смертью»: сибиряк не смог прорваться в больницу к своим бабушкам

Родные так и не увидели Любовь Рензяеву (на фото справа) и Нину Русяеву (слева) в больнице — они скончались в реанимации с разницей в две недели

С 9 июня в России действует новый закон, который открывает двери реанимации больниц для родственников тяжёлых пациентов. Новосибирец Владимир Золотов не успел дождаться поправок в законодательстве и, несмотря на то что специально прилетел из командировки к бабушкам Нине Русяевой и Любови Рензяевой, так и не увидел их живыми. Они скончались в реанимации инфекционной больницы с разницей в две недели — по словам внука, врачи отказались пускать к ним родных и сообщать важную информацию о состоянии здоровья. У больницы своя версия событий. Корреспондент НГС узнала подробности лечения бабушек, а также спросила мнения юриста, анестезиолога и общественницы о законе — чего ему пока не хватает.



Первой в инфекционную больницу № 1 на улице Семьи Шамшиных попала 86-летняя Нина Русяева — до пенсии она работала в фармацевтике и вела активный образ жизни, рассказал корреспонденту НГС её внук Владимир Золотов. Скорая увезла Нину Ивановну в больницу 29 апреля — она почувствовала себя плохо, хотя до этого серьёзных жалоб на здоровье у пенсионерки не было.

«У неё были ноги чрезмерно воспалены, но не знаю детали. <…> В больницу её увезли, потому что было подозрение на рожу — инфекционная болезнь такая, сейчас она лечится антибиотиками, насколько я знаю <…> В больнице она пролежала, получается, примерно две недели в реанимации, её выпустили буквально на пару дней из реанимации, она стала звонить своим родным и просить, чтобы её срочно оттуда забрали», — описал внук.

В тот вечер, когда она просила семью забрать её, родные приехали, но узнали, что бабушка снова оказалась в реанимации. По воспоминаниям Владимира Золотова, врачи не пустили к ней в палату и отказались объяснять, что с ней, сославшись на загруженность.



«Сказали, что она в коме. Связь с первой бабушкой была потеряна, больше её никто из родственников в живых не видел, примерно через неделю первая бабушка умерла. Всю неделю врачи говорили только, что состояние тяжёлое, общее заражение, изменений нет», — объяснил новосибирец.

Нина Ивановна умерла поздно вечером 21 мая. В заключении патологоанатома (копию Владимир Золотов предоставил редакции НГС) сообщается, что причинами смерти стали рожа и стафилококковый сепсис, но о втором диагнозе родным не сказали, подчёркивает внук. В то время он находился в длительной командировке в США — Золотов занимается грузоперевозками и работает над американско-русским проектом в этой сфере — и вылетел домой, как только узнал о том, что бабушка попала в реанимацию. Но прилетел он только к её похоронам 25 мая.

Накануне смерти Нины Русяевой в ту же больницу попала ещё одна бабушка Владимира Золотова — по линии матери — 79-летняя Любовь Рензяева. Её госпитализировали из-за подозрений на отравление — родные говорят, что оно, возможно, связано с диетой Любови Борисовны. Когда за ней приехала скорая, пенсионерка не могла ходить и просто лежала на полу.



В больнице заверили, что пускали родственников к бабушкам, но не ночью — только в приёмные часы днём Фото: Мария Морсина / НГС

«У неё активная жизнь была до этого, она работала всю жизнь в торговле. <…> Она на велотренажёре тренировалась, диету соблюдала тоже. За пару недель до её смерти я звонил, она говорила, что килограммов 8 потеряла. Она говорила, что и ходить, и дышать легче стало», — отметил внук.

По его словам, со второй бабушкой повторилась та же ситуация: родных не пускали в реанимацию и постоянно говорили разное — что у пациентки то отказали почки, то начались проблемы с сердцем.

«В воскресенье вечером, перед смертью бабушки, лечащий врач говорил, что она подключена к искусственным почкам и принудительной вентиляции легких (это они тоже всё время говорили). К бабушке он так и не пустил! Утром бабушка умерла — она 2 года меня ждала из долгосрочной командировки и так и не увидела из-за врачей. В понедельник после смерти бабушки завотделом реанимации тоже сказал, что она до самой смерти была подключена к искусственным почкам и принудительной вентиляции лёгких, и они их не пытались отключать.



После этого замглавврача заверяла меня у себя в кабинете, что они каждый день собирали консилиум по ситуации с моими бабушками, и вторая бабушка почти всю неделю шла на поправку, и они в последние дни даже смогли отключить обе системы, но тут она вдруг скончалась. Они обманывали, даже не краснея», — переживает Владимир Золотов.

Любовь Рензяева скончалась 3 июня от полиорганной недостаточности — и её тоже родные увидели только после смерти, добавил новосибирец.

Золотов подчеркнул, что больше всего его возмущает именно то, что больница не пускала его и других родных навестить бабушек и семья фактически не знала, в каком они состоянии. Хотя в этот момент как раз был принят федеральный закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, по которому врачи должны пускать родственников в реанимацию и палаты интенсивной терапии. Но вступил в силу этот закон только 9 июня.

«Врачи так и не давали видеть бабушек, даже зная, что Госдума, Совет Федерации и президент уже приняли поправки. Бабушки умерли, так и не увидев родных перед смертью, так и не высказав свою последнюю волю.

Моих бабушек уже не вернуть, но, возможно, резонанс по данной ситуации поможет другим людям», — говорит Владимир Золотов. В руководстве инфекционной больницы № 1 корреспондента НГС заверили, что ситуация обстояла иначе.

«Во-первых, их (родственников бабушек. — Прим. ред.) пускали. Во-вторых, закон о том, чтобы родственники проходили беспрепятственно в реанимацию, — он принят с 9-го числа. А это было в конце мая — несмотря на это, их пускали по одному. Последний инцидент — перед смертью второй бабушки — он (внук. — Прим. ред.) пытался войти в реанимацию пол-одиннадцатого вечера, ссылаясь на то, что реанимация круглосуточная и его должны пускать в любое время дня и ночи, когда ему захочется.

Понимаете, приходит человек, дёргает дежурного реаниматолога, дежурный реаниматолог выходит разговаривать с этим человеком. В это время все пациенты, которых наблюдает этот дежурный реаниматолог, остаются без присмотра врача», — рассказала свою версию заместитель главного врача инфекционной больницы Яна Ульянова, отметив, что посетитель бабушек ещё и оскорблял медперсонал.



Она также напомнила, что больные пенсионерки находились в инфекционной реанимации, в которой особый режим стерильности, и в помещении небезопасно находиться. Золотов же отметил, что действительно приезжал поздно вечером 2 июня и хотел попасть в реанимацию, так как привёз лекарственный препарат, который якобы медики сами просили привезти для бабушки.

После похорон бабушек Владимир Золотов написал заявления в прокуратуру и в Следственный комитет Новосибирской области с требованием разобраться в ситуации. Однако СК ответил Золотову, что в обращении сибиряка «вопросов, относящихся к компетенции следственного управления» не содержится, и перенаправил заявление в региональный минздрав.



Раньше больницы сами решали, кого из родственников можно пускать в реанимацию к больному Фото: Александр Ощепков / НГС