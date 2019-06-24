Ты не пройдёшь: как проверить, выпустят ли вас за границу (могут быть неприятные сюрпризы)

Сегодня более чем 40 тысячам жителей Новосибирской области запрещено выезжать из России из-за долгов

Сезон отпусков в самом разгаре — сотни новосибирцев ежедневно вылетают отдыхать на заграничные курорты. Однако для 102 тысяч жителей региона отдых может закончиться уже в аэропорту — судебные приставы вынесли огромное количество постановлений об ограничении права на выезд из страны. Из-за долга всего в десять тысяч рублей могут сгореть путёвки к морю у всей семьи. НГС подготовил ответ на семь самых популярных вопросов о запрете на выезд за границу — судебные приставы рассказали, почему нельзя заплатить долги сразу в аэропорту.



Как проверить, есть ли у меня долг и запрет на выезд? Самый простой способ узнать о задолженностях — это воспользоваться сайтом ФССП, где нужно ввести свои имя и фамилию. Там же можно проверить, есть ли долги у ваших тёзок и совпадают ли у вас место и дата рождения. В случае с тёзками стоит выбрать не только регион, где вы живёте, а всю страну. Если задолженности всё же есть, то узнать о запрете на выезд за пределы России можно в районом отделе по прописке, либо в управлении судебных приставов. Кому могут ограничить выезд? По закону приставы могут ограничить выезд за пределы страны любому должнику, если он в течение двух месяцев не погасил долг размером более десяти тысяч рублей. Можно ли надеяться, что пронесёт?

Запрет на выезд за границу в последние несколько лет стал одной из самых часто применяемых приставами мер. Как считают приставы, она доказала свою эффективность — в начале лета и перед новогодними каникулами должники готовы оплатить всё, лишь бы их выпустили в отпуск. С каждым годом число вынесенных запретов только растёт. Так что вряд ли.



«Есть увеличение данных ограничений в сравнении с прошлым годом. Если за 5 месяцев 2018 года у нас было вынесено порядка 40,5 тысячи данных постановлений, то уже в текущем году вынесли свыше 102 тысяч постановлений», — рассказала начальник отдела организации исполнительного производства ФССП по НСО Дарья Смолянова. Кого чаще всего ограничивают в праве выезда за рубеж? «В первую очередь — 40% от общего количества ограничений — это неплательщики кредитов, по ним вынесено боле 41 тысячи постановлений. Вторая категория граждан, которые у нас невыездные — это алиментные обязательства, это порядка 12,5 тысячи постановлений. Порядка 7,5 тысячи — должники, которые имеют задолженности в сфере коммунальных услуг», — пояснила Дарья Смолянова. Как быстро оплатить долг? В аэропорту или на границе оплатить и тут же выехать не выйдет — такое возможно в дни специальных акций ведомства, их проводят пару раз в году. Оплатить задолженность можно в банке либо в его мобильном приложении, на сайте ФССП, а также в личном кабинете портала «Госуслуги».

Я заплатил по долгам. Когда снимут запрет? А вот тут придётся подождать, ведь запрет не исчезает автоматически после оплаты. Дело в том, что судебные приставы только выносят ограничения, но контролируют его исполнение уже сотрудники пограничной службы. «Данная процедура требует определённого времени. В среднем, чтобы удостовериться, что должник сможет вылететь, необходимо обратиться как минимум за три дня, предоставить все документы, подтверждающие исполнение решения суда или решение иного органа. После судебный пристав вынесет простановление о снятии ограничения. В пограничную службу документы уходят посредством электронного документооборота — это единая система, по которой уходят документы. Вынести постановление о снятии запрета — это не панацея, это не значит, что в ту же секунду человек сможет вылететь с этим постановлением», — объяснила судебный пристав. Запрет мне вынес новосибирский пристав. А если я полечу из Москвы? Идея понятная, но она не увенчается успехом. В конце 2017 года москвичка пыталась вылететь за границу через аэропорт Толмачёво — она считала, что база должников в каждом регионе своя, и пограничники не смогут проверить её долги. Из Новосибирска она отправилась домой, а не на курорт.