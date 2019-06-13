Нью-Академ: как живет поселок Ложок, где селятся молодые ученые СО РАН

Небольшой посёлок Ложок за несколько лет стал местом, где один за одним начинают строить современные малоэтажные комплексы: комфортного масштаба и среди леса. Сюда переезжают молодые инноваторы из Академгородка, молодые учёные и технократы. Через какое-то время он станет настоящим научным городком — разве что без лабораторий. НГС побывал в посёлке-спутнике Академгородка. Компания «Метаприбор» реанимировала свой проект в посёлке Ложок, анонсированный ещё в прошлом году жилой комплекс Tesla Park — об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец застройщика Владимир Мартыненков.



Как рассказал Мартыненков корреспонденту НГС, год компания просто изучала ситуацию и дорабатывала детали проекта, сегодня уже получено банковское финансирование на строительство, и после периода изучения спроса Tesla Park выйдет на рынок.



Новые дома «Метаприбор» построит напротив трёхэтажек «Горок», на краю оврага Фото: groupmeta.ru

По проекту на улице Николы Теслы в «Горках Академпарка» в дополнение к уже построенным в посёлке трёхэтажкам «Метаприбор» построит ещё семь четырёхэтажек на 10–14 квартир каждая, с подземными паркингами, кладовыми и лифтами в домах, с террасами, панорамными окнами, прачечными и большими кухнями-гостиными в квартирах. В первом доме, на который уже получено разрешение, по проектной декларации будет 14 квартир площадью 62,5 — 170,3 кв. м. На подземной парковке запланировано 13 мест, ещё 11 парковок будут наземными.

На сайте проекта среди планировок есть ещё и таунхаусы, но Владимир Мартыненков говорит, что в первой очереди строительства такого жилья не будет точно, оно пока — «один из проработанных вариантов развития событий».



В квартирах будут панорамные окна и большие террасы Фото: groupmeta.ru

Застройщик обещает построить дома премиального уровня — по материалам, технологиям и обслуживанию, вплоть до системы «Умный дом». Конкретные «фишки» проекта девелопер озвучить отказался.



— Там много чего будет такого, о чём мы даже не говорим, пока не хотим разглашать. С первым комплектом инвесторов будем просматривать разные варианты, — уклончиво отвечает он на вопрос, в чём же будет заключаться премиальность домов.



Пока застройщик на площадку не вернулся Фото: Александр Ощепков / НГС

Впрочем, у группы достаточно большие планы не только на собственно строительство. По словам Мартыненкова, в новом комплексе продолжат развивать парковую концепцию: 5–7 га прилегающей территории на склоне оврага планируют благоустроить, а к Морскому проспекту и вовсе задумали протянуть велотрассу через овраг.

Как скоро она может появиться, пока непонятно: здесь придётся работать с геодезистами, признал девелопер — ландшафт сложный. Хотя в этой сложности есть и свои преимущества, тут же подчёркивает он: например, за счёт ландшафта легко получилось организовать въезд в подземные паркинги.

— Если мы договоримся с областной администрацией, то мост построим — там есть сложное место, где нужно в лог спуститься, а потом подниматься наверх, — поясняет Владимир Мартыненков. — Хотим [к разработке] и велосипедистов привлечь.



В уже построенной части «Горок» благоустройство, похоже, отдано на откуп самим жителям: газонокосильщик по территории ездит довольно выборочно Фото: Александр Ощепков / НГС

Продажа квартир в новых домах ещё не открыта, но застройщик определяет цену не менее, чем в 100 тысяч рублей за кв. м — примерно такова с учётом премиальности проекта планка его себестоимости. После того, как первый дом будет построен, «все поймут, в чём разница, и вопросов не будет», уверен застройщик.

Первый дом по проектной декларации планировали сдать уже в этом году, но сроки сдвинулись. Вообще же на весь комплекс в «Мете» закладывают порядка трёх лет. Пока же площадка на улице Николы Теслы пустует: первые забитые сваи виднеются из травы из-за покорёженного одним из последних штормов забора.

Формально новый комплекс — это проект внутри проекта: на сайте «Горок Академпарка» для Tesla Park оформили отдельную страницу. С «Горок», собственно, начался бум строительства в Ложке — фактически спутнике Академгородка, посёлке, который населяют в основном учёные и сотрудники Технопарка.



Вадим говорит, что в Ложок едут те, кто не готов переплачивать за жильё в Академгородке Фото: Александр Ощепков / НГС

— Здесь для развития жилищного строительства самая близкая земля [к Академгородку]. Она раньше выглядела не перспективной, а как Технопарк стал осваивать, пришли крупные инвесторы, и сейчас место получило достойную оценку, — считает владелец одного из коттеджей по пути к «Горкам» Вадим. — Сюда приезжают те, кто в Академгородке не может себе нормальное место найти. Новое жильё там переоценено, а старое морально устарело, и человек в здравом уме не может себе позволить столько за него заплатить.



Сейчас в «Горках Академпарка» построено около 20 трёхэтажных домов, несколько дуплексов и пара десятков коттеджей. Местные жители говорят, что ехали сюда за природой: вокруг плотный берёзовый лес, в котором галдят птицы, свежий воздух. Коммуникации здесь все свои, у каждой квартиры — собственный газовый котёл, есть камины, вода — из скважины. С последней, признаёт одна из местных жительниц Екатерина, бывают перебои, кроме того, она очень жёсткая, но фильтры сегодня — не проблема.



Несколько лет назад в Ложке построили детский сад, рядом с ним есть место и для будущей школы — пока жители посёлка возят своих детей на учёбу в Академгородок Фото: Александр Ощепков / НГС

— В основном здесь [живут] молодые семьи с маленькими детьми. Много сотрудников просто СО РАН. Поначалу было правило, что продавали только сотрудникам Технопарка, но потом это убрали, потому что это нереально, столько квартир продать только сотрудникам, — вспоминает девушка.

Посёлок производит впечатление немного забытого: благоустройством возле домов жители, судя по всему, занимаются сами, на свободных участках буйно колосится трава. У местных жителей есть вопросы к управляющей компании, в том числе по благоустройству, но в целом они всем довольны. То, что рядом с ними развернётся стройка нового комплекса, их не беспокоит:



В «Да Винчи» заканчивают строительство первой очереди и вовсю строят вторую Фото: Александр Ощепков / НГС

— Я не против строительства: если будет больше людей, будет больше развлечений, магазины, может, какие-то построят, — мудро рассуждает Екатерина. — У нас здесь есть на выезде маленький, где можно купить что-то первой необходимости, а так только большие магазины в Академе.

Из инфраструктуры здесь есть только детский сад — его построили возле доходных домов для молодых учёных. Рядом компания «Академ-Развитие» благоустраивает первую очередь комплекса «Да Винчи» и вовсю строят вторую. В первой очереди свободных квартир уже нет, во второй «двушку» площадью 60 кв. м на первом этаже можно купить примерно за 3,2 млн рублей, четырёхкомнатная в 132 «квадрата» обойдётся уже в 7,2 млн.



Рядом стройплощадка регионального застройщика, но рабочих здесь нет Фото: Александр Ощепков / НГС

По соседству региональное «Агентство развития жилищного строительства» тоже задумало построить небольшой комплекс из малоэтажных домов, первую очередь планировали сдать уже к осени этого года, но на площадке сегодня только цоколь одного дома и одинокий охранник.

Главной проблемой Ложка, по мнению местных жителей, скоро станет дорога: из Академгородка она здесь только одна, довольно узкая и извилистая.



— Дорога — отложенная проблема. Сейчас заторов нет, но в обозримом будущем они обязательно появятся: тут-то ладно, а где стыковка с Академгородком, повороты, гаражи — это такой чёрный выезд. Поэтому я всегда выступаю за монорельсовую дорогу, чтобы по воздуху так — оба! — смеётся Вадим.

Нет здесь пока школы, хотя, заметил Владимир Мартыненков, участок для неё уже определён рядом с детским садом, и застройщик готов участвовать в её проектировании — чтобы сделать школу нового формата.



Дорогу местные жители считают перспективной, но главной проблемой Ложка Фото: Александр Ощепков / НГС