«Где дороги?»: как Новосибирск позорится перед китайскими туристами разрухой возле храма

В новом, 33-м выпуске проекта «Где дороги?»: показательная разруха в центре Новосибирска для иностранных туристов, уничтожение парковочных карманов на Фабричной и самовольное блокирование улицы Чехова.

Наш читатель Алексей обратил внимание на жуткое состояние городской инфраструктуры возле собора Александра Невского. «5 разрушенных ступеней на лестнице у памятника архитектуры в центре Новосибирска, который год встречают туристов из Китая...

Фото: читатель НГС

...Жесть, можно убиться всем. Это лицо нашего города!» — пишет Алексей.

Фото: читатель НГС

С началом летнего сезона обострилась проблема обзорности дорожных знаков и светофоров. «Забалуева, 51 к.1, пересечение Забалуева и Холмистой. Светофор издали совсем не видно», — сообщают местные жители.

Фото: читатель НГС

«Максима Горького и Красный проспект. Слегка виднеются сигналы светофора и знак», — тут тоже читатели нашли проблему.



Фото: читатель НГС

«Ремонт дороги на Фабричной, уничтожение парковочных карманов. Вместо расширения они уничтожают карманы. Фабричная, 10», — недоволен читатель Юрий.

Фото: читатель НГС

Разрушенная ливневка. «Парковка. Пересечение улиц Селезнева и Фрунзе. Остановка Селезнева в сторону "Сибирского Молла"», — сообщают очевидцы.

Фото: читатель НГС

А в Академгородке другие проблемы, дороги заливает неизвестной химией. «В Академгородке прошел дождь, после которого на дороге и земле остались жёлтые разводы. Ранее не было такого. Улицы Героев труда, Иванова, Разъездная, Рубиновая, Арбузова, Демакова», — бьют тревогу местные жители.

Фото: читатель НГС

«Центральный район, улица Мичурина. Бассейн "Спартак". Тротуар отсутствует», — информирует читатель Александр.

Фото: читатель НГС

«Напротив налоговой — угол Степной и Костычева — поставили такой киоск на тротуаре, место для прохода пешеходов только между ним и стеной дома Костычева, 32. С другой стороны плотно паркуются машины», — переживают пешеходы.

