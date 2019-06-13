«Где дороги?»: как Новосибирск позорится перед китайскими туристами разрухой возле храма

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6 мая 2019
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В новом, 33-м выпуске проекта «Где дороги?»: показательная разруха в центре Новосибирска для иностранных туристов, уничтожение парковочных карманов на Фабричной и самовольное блокирование улицы Чехова.
Наш читатель Алексей обратил внимание на жуткое состояние городской инфраструктуры возле собора Александра Невского. «5 разрушенных ступеней на лестнице у памятника архитектуры в центре Новосибирска, который год встречают туристов из Китая...
...Жесть, можно убиться всем. Это лицо нашего города!» — пишет Алексей.
С началом летнего сезона обострилась проблема обзорности дорожных знаков и светофоров. «Забалуева, 51 к.1, пересечение Забалуева и Холмистой. Светофор издали совсем не видно», — сообщают местные жители.
«Максима Горького и Красный проспект. Слегка виднеются сигналы светофора и знак», — тут тоже читатели нашли проблему.
«Ремонт дороги на Фабричной, уничтожение парковочных карманов. Вместо расширения они уничтожают карманы. Фабричная, 10», — недоволен читатель Юрий.
Разрушенная ливневка. «Парковка. Пересечение улиц Селезнева и Фрунзе. Остановка Селезнева в сторону "Сибирского Молла"», — сообщают очевидцы.
А в Академгородке другие проблемы, дороги заливает неизвестной химией. «В Академгородке прошел дождь, после которого на дороге и земле остались жёлтые разводы. Ранее не было такого. Улицы Героев труда, Иванова, Разъездная, Рубиновая, Арбузова, Демакова», — бьют тревогу местные жители.
«Центральный район, улица Мичурина. Бассейн "Спартак". Тротуар отсутствует», — информирует читатель Александр.
«Напротив налоговой — угол Степной и Костычева — поставили такой киоск на тротуаре, место для прохода пешеходов только между ним и стеной дома Костычева, 32. С другой стороны плотно паркуются машины», — переживают пешеходы.
«Улица Чехова. Какой-то остолоп самовольно установил бетонные блоки на дороге», — пишет читатель Алексей.
Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.