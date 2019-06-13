13 июня четверг
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 64.52
eur 73.04
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 64.52
eur 73.04
Дороги и транспорт
Проблема

«Где дороги?»: как Новосибирск позорится перед китайскими туристами разрухой возле храма

Иностранцы рискуют сломать ноги при осмотре памятников, а Академ заливает неизвестной химией

Поделиться

3 732
36 Обсудить

Все новости

Все новости

Фото: читатель НГС

В новом, 33-м выпуске проекта «Где дороги?»: показательная разруха в центре Новосибирска для иностранных туристов, уничтожение парковочных карманов на Фабричной и самовольное блокирование улицы Чехова. 

Наш читатель Алексей обратил внимание на жуткое состояние городской инфраструктуры возле собора Александра Невского. «5 разрушенных ступеней на лестнице у памятника архитектуры в центре Новосибирска, который год встречают туристов из Китая... 

Фото: читатель НГС

...Жесть, можно убиться всем. Это лицо нашего города!» — пишет Алексей. 

Фото: читатель НГС

С началом летнего сезона обострилась проблема обзорности дорожных знаков и светофоров. «Забалуева, 51 к.1, пересечение Забалуева и Холмистой. Светофор издали совсем не видно», — сообщают местные жители. 

Фото: читатель НГС

«Максима Горького и Красный проспект. Слегка виднеются сигналы светофора и знак», — тут тоже читатели нашли проблему. 

Фото: читатель НГС

«Ремонт дороги на Фабричной, уничтожение парковочных карманов. Вместо расширения они уничтожают карманы. Фабричная, 10», — недоволен читатель Юрий.

Фото: читатель НГС

Разрушенная ливневка. «Парковка. Пересечение улиц Селезнева и Фрунзе. Остановка Селезнева в сторону "Сибирского Молла"», — сообщают очевидцы. 

Фото: читатель НГС

А в Академгородке другие проблемы, дороги заливает неизвестной химией. «В Академгородке прошел дождь, после которого на дороге и земле остались жёлтые разводы. Ранее не было такого. Улицы Героев труда, Иванова, Разъездная, Рубиновая, Арбузова, Демакова», — бьют тревогу местные жители. 

Фото: читатель НГС

«Центральный район, улица Мичурина. Бассейн "Спартак". Тротуар отсутствует», — информирует читатель Александр.

Фото: читатель НГС

«Напротив налоговой — угол Степной и Костычева — поставили такой киоск на тротуаре, место для прохода пешеходов только между ним и стеной дома Костычева, 32. С другой стороны плотно паркуются машины», — переживают пешеходы.

«Улица Чехова. Какой-то остолоп самовольно установил бетонные блоки на дороге», — пишет читатель Алексей.

Почитайте еще о 5 приемах против эвакуаторщиков, которые не дадут увезти вашу машину.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС

По теме

ТЕКСТ

Дмитрий Косенко

ТЕГИ

Где дороги?ямыремонт

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (36)

олег
13 июн 2019 в 08:06

Разводы в лужах это наверное пыльца с деревьев, но могу ошибаться

Лабрадор
13 июн 2019 в 08:08

Город как после бамбежки врагов. Из года в год всё хуже и хуже. Даже при Городецком такого не было.

Кузьмич Старший
13 июн 2019 в 08:10

Зато у нас праздник в честь Сталина есть... А дорог нету. У Мэрии странные приоритеты.