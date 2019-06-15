Малышки на миллион: рассматриваем платья из бутиков к выпускному (попытайтесь угадать цену)

Уже через неделю новосибирские выпускники будут активно отмечать окончание школы. И если главным испытанием для них была сдача ЕГЭ, то для родителей (особенно девушек) — явно поход по магазинам. НГС подготовил тест, пройдя который вы поймёте, как легко запутаться в ценах: очень простое и неприметное платье может стоить целое состояние, а яркое и роскошное — обойтись раз в пять дешевле. Проверьте, как хорошо вы разбираетесь в мире моды и его ценовой политике.