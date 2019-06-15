Малышки на миллион: рассматриваем платья из бутиков к выпускному (попытайтесь угадать цену)

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В новосибирских школах в этом учебном году 8219 выпускников 11-х классов
Фото: Александр Ощепков
Уже через неделю новосибирские выпускники будут активно отмечать окончание школы. И если главным испытанием для них была сдача ЕГЭ, то для родителей (особенно девушек) — явно поход по магазинам. НГС подготовил тест, пройдя который вы поймёте, как легко запутаться в ценах: очень простое и неприметное платье может стоить целое состояние, а яркое и роскошное — обойтись раз в пять дешевле. Проверьте, как хорошо вы разбираетесь в мире моды и его ценовой политике.
Сколько, по-вашему, стоит это простое короткое платье с бабушкиной вышивкой на груди?
А такое роскошное платье, усыпанное жемчугом и элегантно украшенное бретелями-бантами?
Какова цена у этого платья с модной длиной миди из натуральной льняной ткани с завязкой на талии и разрезом снизу?
Теперь вы начали ориентироваться лучше и сможете отгадать стоимость этого небольшого голубого платья.
Платье называется «Алые паруса». Как думаете, может ли оно стоить столько же, как билеты из Новосибирска в Санкт-Петербург и обратно, чтобы слетать на одноимённый праздник выпускников 22 июня?
Сколько, на ваш взгляд, стоит это белое платье?
Сочетание дерзкой чёрной кожи и утончённых кружев в этом платье-комбинации может потянуть на такую сумму:
Как вы думаете, за сколько можно купить столь популярное сейчас платье в горох из 100%-ного хлопка?
Может, кто-то подумает, что это платье из крепдешина с рукавами-фонариками достали из бабушкиного сундука с приданым, но оно продаётся. Как вы считаете, за сколько?
Актуальное красное платье-рубашка может стоить:
За сколько, по вашему мнению, продаётся это яркое оранжевое платье?
Смотрите, какое милое мини-платье. И в нём даже есть карманы. Сколько оно стоит?
Какая цена этого нежного платья с кружевом и невесомым тюльмарином, оформленного изысканной вышивкой?
Весь наряд для школьницы-выпускницы (платье-туфли-макияж-аксессуары) ОБЯЗАН обойтись максимум в 5000 рублей.
Точняк
15 июн 2019 в 09:33
Что я могу сказать???
Все понятно, что такой праздник раз в жизни...
Прощание со школой, с учителями и одноклассниками...
Девочкам охота выглядеть красивыми, чтобы их запомнили такими.Да и память останется на фотовидео..
Но есть один нюанс...
В большинстве случаев эти платья одноразовые и потом они в жизни не пригодятся( как свадебное платье)